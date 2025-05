Bruselas pedirá a los Gobiernos reformas e inversiones para recibir fondos del presupuesto europeo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere cambiar los preceptos del presupuesto comunitario. Siguiendo de cerca las lecciones aprendidas del Plan de salida de la pandemia, la alemana ha planteado que los Estados miembro deban cumplir con una serie de hitos y objetivos pactados con el Ejecutivo comunitario para recibir fondos europeos.

Es la propuesta que ha esbozado durante su intervención en la Conferencia Anual sobre presupuesto europeo. "Nos basaremos en nuestra experiencia reciente con hitos y objetivos. Cada tramo de financiación se desembolsará cuando se hayan alcanzado los objetivos acordados. Porque éste es el mayor incentivo para hacer las cosas".

El punto de partida para tal decisión, según ha explicado, es que las inversiones tardan años en materializarse y, por tanto, "no estamos financiando las prioridades de hoy, si no las de hace varios años". Es por ello que el nuevo presupuesto pretende centrarse "no solo en cuánto se gasta sino en qué se ofrece a los ciudadanos", ha matizado la alemana.

El discurso de la jefa del Ejecutivo comunitario se ha centrado en dibujar los pilares del próximo marco financiero plurianual que abarcará de 2028 a 2034 y que Bruselas presentará en julio. Ha dibujado una nueva fórmula que emulando los parámetros para desembolsar fondos Next Generation, traslada al presupuesto comunitario una nueva estructura centrada en "asociaciones nacionales y regionales para inversiones y reformas" que sean prioridades para la UE.

La idea es que este nuevo presupuesto sea más rápido y ágil. La jefa del Ejecutivo comunitario también abogó por una mayor flexibilidad, que permita responder a imprevistos. Como parte de la reformulación presupuestaria, las autoridades locales "deben estar implicadas en el diseño de reformas e inversiones porque cada territorio tiene sus propias necesidades específicas".

Hay otro factor a tener en cuenta, la recepción de esta financiación dependerá de que los Estados miembro cumplan con el Estado de Derecho. Un mensaje claro para Hungría que ha visto congelados ya fondos por este motivo. El nuevo presupuesto debe ser "simple". Es otro de los esfuerzos del nuevo mandato de Von der Leyen, en un intento por que las empresas soliciten más financiación comunitaria. "Es demasiado complejo, demasiado lento, demasiado caro", ha apuntado la alemana los motivos por los que las empresas no solicitan fondos europeos.

Una idea que ya se había puesto sobre la mesa es que el próximo presupuesto comunitario cuente con un Fondo Europeo de Competitividad. Una partida que, con procesos "más simples y transparentes", permitirá impulsar inversiones en sectores estratégicos como defensa, inteligencia artificial, espacio o biotecnología.

Por último, Von der Leyen ha afirmado que se necesitan nuevas fuentes de financiación. "Debemos financiar nuevas prioridades y empezar a devolver los préstamos obtenidos para la NextGenerationEU. Está claro que los presupuestos nacionales por sí solos no pueden asumir la carga. Así que necesitamos nuevos recursos propios", ha indicado.