Un asesor jurídico cuenta el dinero que debes reclamar antes de dejar tu empresa: "No es la indemnización"

El momento de dejar una empresa, independientemente de la causa que genere esa situación, es siempre muy delicado e incómodo, razón por la cual es muy importante tener la cabeza fría y no dejar nada en el tintero. Esto incluye, por supuesto, exigir a la empresa que dejamos todo lo que nos debe antes de irnos.

Por encima de todo, hay un detalle que no podemos pasar por alto al dejar nuestro trabajo. Lo explica de forma detallada el abogado laboralista y experto en derecho laboral Juanma Lorente: hay que tener mucho cuidado con nuestro finiquito.

El experto asevera que "a todo el mundo le corresponde el finiquito", sin que importe en ningún momento que la marcha de la empresa sea por una baja voluntaria, la solicitud de una excedencia o un despido.

Lorente deja claro que "el finiquito no es la indemnización", y procede a explicarlo para que el trabajador no tenga dudas. El experto informa de que "son los días que has trabajado ese mes hasta que te has ido" y, además, las vacaciones no disfrutadas.

El abogado pone un ejemplo práctico: "Si te has ido el 15 de junio pues te tendrán que pagar sí o sí del 1 al 15. Y también te tendrán que pagar las vacaciones no disfrutadas: si te vas el 15 de junio y no has disfrutado de las vacaciones de ese año o has disfrutado menos de lo que te corresponde te tendrán que pagar en el finiquito las vacaciones que toquen".

Este derecho, informa Lorente, es irrenunciable para cualquier trabajador: "Da igual cómo abandones la empresa, pero siempre, siempre te lo tienen que pagar. No te vayas sin reclamarlo".