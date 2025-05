CEOE presiona a PP y Vox para que frenen la reducción de jornada con enmiendas a la totalidad

La patronal centra todos sus esfuerzos en frenar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana en el primer trámite que deberá afrontar en el Congreso de los Diputados: el debate de totalidad. Para ello mantiene desde hace meses encuentros con la mayoría de grupos parlamentarios con el objetivo de que impulsen una enmienda a la totalidad que, en el caso de salir adelante, devolvería el texto al Gobierno. Por el momento, solo Junts ha manifestado en público su intención de presentarla, no obstante, CEOE persuade a PP y Vox para que den el mismo paso, según trasladó el presidente de Foment del Treball en la última Junta Directiva de la organización y confirman fuentes empresariales.

El líder de los empresarios catalanes ha sido el encargado de propiciar estos contactos con el beneplácito de Antonio Garamendi, debido a su cercanía al grupo parlamentario catalán, que tiene en sus manos la llave de la aprobación de la norma de Yolanda Díaz. El objetivo, según trasladó a los empresarios reunidos este miércoles, es conseguir que los partidos de la derecha hagan frente común en contra de la medida y arropen a Junts no solo con un voto en contra, sino con una iniciativa que vaya en la misma línea y rechace la medida que la patronal considera inasumible. Este paso garantizaría que este primer debate tiene lugar, incluso si la formación de Carles Puigdemont cierra algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Trabajo para retirar este freno.

Los partidos todavía no han dado una respuesta firme, si bien desde la patronal se presume la negativa frontal del partido de Santiago Abascal a esta reforma y se confía en la cercanía ideológica con el PP, el grupo de Alberto Núñez Feijóo dice no haber adoptado una decisión definitiva al respecto. Vox ya votó en contra de reducir la jornada por ley en febrero de 2024, cuando Sumar llevó a la Cámara Baja una proposición no de ley para medir los respaldos que tendría la futura norma. En cambio el PP se abstuvo, lo que dio esperanzas a una parte del Gobierno y generó preocupación entre algunos empresarios, que ahora confían en que sea sensible a sus reclamaciones.

El escenario a corto plazo es incierto, puesto que tanto los empresarios más próximos a Junts como los sindicatos dudan sobre cuál será la postura que acabará adoptando esta formación. No obstante, todas las partes dan por sentado que los catalanes se sentarán a negociar contrapartidas que no tendrían por qué estar estrechamente relacionadas con el cambio en la normativa laboral, por lo que Sánchez Llibre buscó trasladar un mensaje de tranquilidad a las patronales representadas en CEOE que no convenció a muchos de los presentes.

Según trasladan las fuentes consultadas, un empresario consultó a Garamendi si la organización contaba con un 'plan B' en el caso de que no prosperase la estrategia de frenar la tramitación con esta primera enmienda. El líder de CEOE evitó anticiparse a ese escenario, pero dejó abierta la puerta a una futura negociación para rebajar los puntos concretos de la ley que más malestar generan dentro de la patronal. El proyecto de ley no solo cambia el límite máximo del tiempo de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales, sino que también endurece las obligaciones sobre el registro de jornada y las sanciones que se pueden imponer a las empresas si lo incumplen.

La reducción de jornada centró gran parte de la primera reunión celebrada por CEOE después de las elecciones de Cepyme, en la que por primera vez Ángela de Miguel ocupó un puesto central junto a Garamendi. En cambio, Gerardo Cuerva se situó en un lateral de la sala en calidad de presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE). Las fuentes consultadas trasladan que el presidente de la gran patronal dio unas palabras en reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el granadino, que fueron seguido de un aplauso, sin embargo, fue Sánchez Llibre el que pronunció unas palabras en favor de la unidad empresarial y dio por zanjada la brecha abierta en el seno de la organización con motivo de estos comicios.