Ferran Miquel: "En ISDIN creemos que un principio fundamental es utilizar las empresas como fuerzas para hacer el bien"

El Día Mundial del Melanoma se celebra el 23 de mayo. Es el tipo de cáncer de piel más peligroso y agresivo. Se espera que este año se diagnostiquen 9.408 nuevos casos por exposición al sol, por lo que la prevención es fundamental. Hablamos con Ferran Miquel, director de ESG de ISDIN, sobre las campañas de formación colegial sobre la materia.

¿Cuáles son los motivos y objetivos de las iniciativas ESG de ISDIN?

En 2019, ISDIN formalizó su área de ESG, evolucionando desde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pasando de hacer cosas de forma espontánea a tener una estrategia estructurada, planes, medición y presupuesto dedicado. El objetivo es que sea una empresa responsable con propósito en el centro, implementando su modelo de negocio de manera responsable. Un principio fundamental es utilizar las empresas como fuerzas para el bien.

¿Cuáles son los objetivos de ESG?

Las iniciativas ESG de ISDIN se estructuran en varios ámbitos, incluyendo la prevención del cáncer de piel y la protección del medio ambiente. Una premisa científica relevante es que no quemarse antes de los 18 años reduce significativamente el riesgo futuro de cáncer de piel (hasta en un 78%), lo que impulsó iniciativas dirigidas a niños, como las campañas escolares que existen desde hace 30 años. Así, de una parte está la prevención del cáncer de piel, el Movimiento Love Your Skin, que aspira de crear un mundo donde no exista el cáncer de piel. Se persigue a través de cuatro pilares. Una parte académica, que se ha plasmado en la creación de la International School of Derma para formar y generar conocimiento sobre el cáncer de piel. El de Concienciación, en el que destacan las campañas escolares. El tercer pilar es el de la acción social, como el Programa en Mozambique para ayudar a personas con albinismo. Y, finalmente, las alianzas, para concienciar o asistir a colectivos con especial riesgo, como las personas trasplantadas.

¿Cómo son las campañas de formación?

El año pasado, más de 400.000 niños fueron formados en todo el mundo, 350.000 en España. La campaña, que comenzó en España hace 30 años, se realiza ahora en todos los países donde ISDIN tiene presencia, adaptándose a la cultura local. Convocamos a dermatólogos y farmacéuticos que quieran impartir formación en colegios y contactamos con miles de colegios ofreciendo esta formación. Se conecta a los profesionales con los colegios; si no es posible la asistencia directa, se forma a profesores o al personal sanitario del colegio. Se utilizan materiales lúdicos, como cuentos, actividades, talleres de texturas, desarrollados con pedagogos y dermatólogos, adaptados a diferentes edades. Es importante destacar que los materiales de contenido no tienen presencia de marca, ya que el objetivo es concienciar, no vender. Y, además, se invita a entregar diplomas y se otorga el sello Escuela Fotoprotegida a los colegios que cumplen ciertos criterios. También se utiliza la asociación con el deporte, como por ejemplo con Carlos Alcaraz y los torneos de tenis, incluyendo sesiones específicas para los recogepelotas.

¿Y el Programa Mozambique como es?

Es una actuación de ayuda a personas con albinismo. Estas personas tienen una condición genética que les impide producir melanina, dejándoles sin defensa natural contra el sol y con un altísimo riesgo de cáncer de piel. ISDIN envía dermatólogos y fotoprotección para asistir a esta comunidad, que se estima en unas 40.000 personas en Mozambique. Además, ISDIN se compromete a dedicar el 1% de sus ventas a la sociedad a través de programas de cuidado de la piel (Back to the Society) y quiere convertirse en referente en la lucha contra el cáncer de piel.

¿Y en el ámbito del medio ambiente?

El Movimiento Love Your Planet representa la forma en que ISDIN busca trascender al propio modelo de negocio y tener un impacto positivo en el planeta. Dado su enfoque en la fotoprotección y sus orígenes mediterráneos, ISDIN decidió centrarse en el mar Mediterráneo. Como no podíamos lograr un cambio significativo solos, nació Blue Wave Alliance para generar un movimiento más amplio. El objetivo es la recuperación del Mediterráneo. Esta iniciativa se estructura en tres pilares. Uno científico, con un comité de eminencias en medio ambiente marino que guía las acciones y áreas de actuación. Otro, los Dreamers, que incluye a personas y proyectos que trabajan directamente para recuperar el mar, por ejemplo, replantando Posidonia con Manu Sán Félix, o recogiendo plástico con Gravity Wave. Otro pilar es el de las empresas, que aportan recursos, capacidad de gestión y divulgación en apoyo a los dreamers. ISDIN apoya y garantiza la Alianza, pero busca que trascienda a la empresa para que más actores se unan.

¿El llamado 'postureo verde' es una rémora para la ESG?

Es un enemigo de todos. El greenwashing no solo afecta a la empresa que lo practica, sino también al consumidor que podría ser engañado, aunque hoy en día es más difícil engañar a nadie que hace unos años. La consecuencia del greenwashing es una reacción social. La sociedad y los consumidores se vuelven escépticos. Este escepticismo está generando un movimiento contrario llamado greenhushing. Esta actuación se produce cuando las empresas hacen muchas cosas en materia de sostenibilidad, pero no las explican en público. Esto ocurre por el miedo a ser acusados de que están haciendo greenwashing. Èste impide al consumidor discernir qué es real y qué no. Además, lleva a que, a veces, las propias empresas que sí están haciendo cosas, como ISDIN, en ocasiones, no las expliquen, en parte para asegurar que no confunden a nadie o generan una expectativa irreal. ISDIN mismo a veces acaba cayendo en una parte de greenhushing. La perspectiva de ISDIN, en general, es que somos muy de hacer cosas y a veces poco de contarlas y ponemos más foco en que las cosas ocurran que en transmitirlas hacia afuera, aunque sí explicamos algunas cosas, pero creo que menos de las que deberíamos. Esto refuerza la idea de que el riesgo percibido de greenwashing puede llevar a una falta de comunicación sobre las acciones reales de sostenibilidad que es un auténtico problema para el sistema.

¿El 'greenwhasing' genera desconfianza en los clientes?

El postureo verde, el greenwashing es un problema que genera desconfianza y, paradójicamente, puede llevar a que las empresas que actúan de forma responsable no comuniquen sus iniciativas por miedo a la crítica, creando el fenómeno del greenhushing. Reportamos nuestra huella de carbono públicamente a través de CDP, que es un estándar muy exigente que evalúa no solo la huella sino también la gestión de riesgos, oportunidades, objetivos y planes asociados. Obtener una calificación 'A' en CDP indica un liderazgo en la gestión y, por ende, en el seguimiento de su huella de carbono. Se han establecido objetivos de reducción de huella de carbono alineados con los acuerdos de París a través de la iniciativa SBTI. Estos objetivos son cuantificables, por ejemplo la reducción del 50% de huella directa y 50% en intensidad de huella indirecta para 2030, lo que requiere un seguimiento continuo del progreso hacia esas metas. Aunque la normativa ha tenido prórrogas en España, ISDIN se está preparando para reportar bajo la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de la Unión Europea, lo que implica la necesidad de sistemas robustos de recolección y seguimiento de datos no financieros.

¿Cómo se implementan los objetivos ESG?

La implementación de los objetivos ESG no recae solo en el pequeño equipo de ESG, de tres personas que lo conformamos, sino que la clave de la estrategia es que toda la compañía haga las cosas de forma responsable. El equipo de ESG actúa como agente del cambio impulsando las transformaciones necesarias. Así, los equipos de Packaging Innovation trabajan en ecodiseño, y los equipos de I+D testean fórmulas para minimizar su impacto ambiental. Todos en ISDIN tenemos un objetivo vinculado a ESG. La compañía también influye en su cadena de valor, solicitando homologaciones ambientales a proveedores y colaborando con proveedores clave para reducir su huella de carbono. Además, se pone foco en la formación para farmacias a través de la plataforma, incluyendo compartir iniciativas ESG e invitarles a formar parte de ellas.

¿Y la gestión ambiental interna de la compañía como se implementa?

En este área, ISDIN se enfoca en impactos materiales como la huella de carbono, la gestión del agua y los derivados de la madera. ISDIN reporta públicamente su huella de carbono a través de CDP desde 2021 y ha establecido Objetivos de Reducción Basados en la Ciencia (SBTI) alineados con los acuerdos de París. Buscamos reducir la huella directa en un 50% y la indirecta en un 50% en intensidad para 2030. Para alcanzar estos objetivos, hay múltiples iniciativas, como reducir envíos aéreos, utilizar biodiésel (HBO) en el transporte terrestre europeo, o migrar la flota corporativa a vehículos híbridos.

¿Qué ha supuesto la certificación B-Corp y la recertificación obtenida?

El primer paso tras formalizar el área de ESG fue evaluar nuestra posición en este ámbito y estructurar un plan de crecimiento futuro. Evaluamos diversas certificaciones y elegimos B-Corp porque nos pareció la que mejor encajaba por su entendimiento holístico del negocio. A diferencia de otras certificaciones que evalúan solo procesos, ámbitos específicos o productos, B-Corp evalúa toda la compañía de forma holística. Este sistema de evaluación nos proporcionó una pauta muy clara de cómo crecer a futuro en materia de ESG. Más allá de la certificación en sí, lo más positivo fue que nos dio una pauta muy clara de dónde focalizarnos, convirtiéndose en uno de los motores más importantes para su plan estratégico ESG 2030 y las iniciativas derivadas.

El proceso para obtener la certificación comenzó a principios de 2020 y duró todo el año. Es un proceso complejo y realmente duro. ISDIN decidió certificar la compañía completa, incluyendo todas sus geografías y áreas de negocio, lo cual fue especialmente exigente. Debido al tamaño de la empresa y a las diferencias entre regiones, como era el caso entre América frente a Europa y China, B-Lab, la organización detrás de B-Corp. exigió dos evaluaciones y auditorías distintas para asegurar la consistencia. La confirmación de la obtención de la certificación llegó el 23 de diciembre de 2020. La puntuación obtenida en esa primera certificación fue de 85.8 puntos. La filosofía de B-Corp de utilizar las empresas como fuerzas para el bien es algo en lo que ISDIN cree profundamente y que inspira nuestros movimientos Love Your Skin y Love Your Planet. ISDIN se recertificó en B-Corp en 2024.

¿Qué exigencias hay sobre las cadenas de proveedores y clientes?

ISDIN busca influir en su cadena de valor. Esto incluye solicitar homologaciones de medio ambiente a sus proveedores. También realizamos programas de colaboración con proveedores clave, por ejemplo, para ayudarles a reducir su huella de carbono. Y con las grandes cadenas de empresas que forman nuestra clientela, ellas suelen tener sus propios equipos de ESG y sus propios requerimientos. ISDIN, como proveedor, tiene que dar respuesta a estos requerimientos o asistir a reuniones, ya que estas cadenas evalúan a sus proveedores como parte de su propia gestión de sostenibilidad o ESG. Este tipo de interacción no suele ocurrir con clientes pequeños a los que hay que ayudar. Así, por ejemplo, en el caso de las farmacias, que son clientes pequeños, el foco principal es la formación y utilizan la plataforma, que ofrece formación a miles de farmacéuticos sobre diversos temas, incluyendo iniciativas de ISDIN. También, les invitamos a formar parte de estas iniciativas, como la campaña Juntas, donde por cada venta de un producto se dona a la investigación contra el cáncer. En este sentido, no solo se les explica lo que hace ISDIN, sino que se les hace partícipes.