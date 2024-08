El pequeño país de la OPEP que flota en petróleo encuentra otra industria que catapulta su economía

Emiratos Árabes Unidos (EAU, por sus siglas en castellano) es uno de los países con más petróleo del mundo (el séptimo, concreto). Esta particularidad ha permitido que esta economía, situada en medio del desierto, sea una de las más ricas del mundo en términos estadísticos (unos 60.000 dólares de renta per cápita). Sin embargo, la economía de EAU lleva tiempo presentando un crecimiento y desarrollo más equilibrado (menos volátil y diversificado) que el de varios de sus vecinos y socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Aunque el petróleo es la base de su prosperidad, la diversificación de la economía y, sobre todo, el turismo están marcando la diferencia en una economía que produce 3 millones de barriles de crudo cada día (suficiente para alimentar la demanda de dos 'Españas' enteras').

Las fotos en redes sociales de turistas occidentales en Dubai, Abu Dabi... se ha convertido en algo habitual. Esta tendencia tiene su otra cara en la repercusión económica que tienen estas llegadas de extranjeros para la economía del país. El turismo representa ya más del 11% del PIB y podría alcanzar este año el 12%, según el propio Gobierno. El turista que visita EAU está dispuesto a gastar, a disfrutar del lujo y a vivir una experiencia basada en el lujo, lo que genera unos márgenes superiores al de otro tipo de turismo.

El último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de este país dejaba entrever la creciente importancia de los sectores ajenos al petróleo: "El crecimiento económico en los Emiratos Árabes Unidos es amplio y está impulsado por una sólida actividad en los sectores del turismo, la construcción, la industria y los servicios financieros. La demanda extranjera de inmuebles es, el aumento de los vínculos bilaterales y multilaterales y la condición de refugio seguro de los Emiratos Árabes Unidos siguen impulsando un rápido crecimiento de los precios de la vivienda y un aumento de los alquileres, al tiempo que contribuyen a una amplia liquidez interna", destacaba el informe. Pero la historia va más allá.

Para comprender algo mejor la estructura y funcionamiento del país es importante tener en cuanta algunas de sus singularidades. El territorio de Emiratos Árabes Unidos apenas supone el 3% de toda la superficie de la península arábiga. Pese a su pequeño tamaño y no alcanzar siquiera los 10 millones de habitantes, este país está dividido o compuesto por siete emiratos (muchas veces confundidos y mezclados): Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn, siendo su capital es Abu Dabi y la ciudad más grande y poblada es Dubái, que concentra más del 30% de toda la población del país y más del 60% de la economía. De este modo, la economía del país depende de lo que suceda, sobre todo, en Dubái y Abu Dabi, los dos emiratos más importantes.

Con todo, la economía de los Emiratos Árabes Unidos está mostrando un año más el mejor desempeño dentro de la región. Este 2024 va a superar con holgura en crecimiento a Omán, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, Irak o Jordania. Además, según revelan los expertos de Capital Economics, la clave de este mayor crecimiento está basado en lo que se conoce como 'sector no petrolero', es decir, la parte de la economía que no tiene relación directa con la industria del crudo: "El sólido desempeño del sector no petrolero debería ayudar a los Emiratos Árabes Unidos a mantener su corona como la economía de más rápido crecimiento en la región", señalan estos analistas.

"El ambicioso objetivo de los Emiratos Árabes Unidos es convertirse en un país líder en la región en varios sectores, incluidos la energía renovable, la atención médica, la educación, la biotecnología, la tecnología financiera, la aviación, el espacio, el sector inmobiliario y la hostelería", explicaban Antonio Cupri y Daniele Schiliro, profesores de Economía de la Universidad de Messina, en un estudio en diciembre de 2023.

Además, EAU está intentando establecerse como un importante centro de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial y la blockchain. El reciente lanzamiento de la sonda a Marte en julio de 2020 y la puesta en funcionamiento de la planta de energía nuclear de Barakah han contribuido a la evolución económica de los Emiratos Árabes Unidos, en particular en los sectores aeroespacial y de la energía nuclear, ponían de ejemplo estos economistas.

Las reformas son factores importantes de su estrategia de diversificación. En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han implementado reformas notables, como la reducción de los costosos y distorsionadores subsidios sobre los precios de una multitud de bienes, además se ha creado el IVA y otras medidas fiscales que incrementan la sostenibilidad de los ingresos públicos del país. A todo ello hay que sumarle "la mejora del entorno empresarial y las reformas del mercado laboral. A pesar de los desafíos económicos que planteó el covid, los Emiratos Árabes Unidos han demostrado resiliencia y un fuerte compromiso con la adopción de nuevas tecnologías en todos los sectores de la economía. El país está tratando continuamente de implementar su visión de transformar la economía en una diversificada, minimizando al mismo tiempo la dependencia del modelo de distribución", aseguran los economistas italianos.

Esta diversificación ya ha comenzado a dar sus frutos. En 2023, por ejemplo, el menor crecimiento del PIB petrolero por los recortes de la OPEP ya se vio parcialmente compensado por el sólido rendimiento del sector no petrolero (la otra economía), que creció por encima del 4% anual. Para este 2024, el FMI espera que la economía de EAU siga creciendo de forma sólida entre un 3,5 y un 4%, por encima de la media de la región.

Los sectores que crecen más que el petróleo

Los datos del PIB del primer trimestre de este año publicados recientemente de Abu Dabi y Dubai mostraron un comienzo de año bueno, aunque relativamente más suave. Estas economías, que marcan el ritmo del país entero, están creciendo a un ritmo interanual de entre el 3 y el 4%. Parece que el sector petrolero podría estar perdiendo algo de impulso en medio de los recortes de la OPEP y de unos precios del barril de crudo relativamente contenidos.

No obstante, "tal vez lo más importante es que la economía no petrolera de los EAU está mostrando un sólido comportamiento. El crecimiento del crédito privado aumentó del 5,2% interanual en el primer trimestre al 5,6% interanual en el segundo trimestre. El sector turístico de Dubái registró un número de visitantes sin precedentes durante el primer semestre de este año", aseguran los economistas de Capital Economics.

De manera similar, el sector inmobiliario residencial de Dubái sigue disfrutando de un interminable boom. Los precios aumentaron en promedio un 20,7% interanual en el segundo trimestre, frente al 20,1% interanual del primer trimestre, y el índice general de precios ahora está muy por encima del pico alcanzado en 2014. Aunque los expertos de Capital Economics creen que la economía y el inmobiliario estarían empezando a perder parte del vigor mostrando, el PIB del país acabará creciendo este año un sólido 3,5% (una cifra conservadora), una cifra que contrasta con la posible recesión de Kuwait o el crecimiento esperado del 2% en Arabia Saudí.

No obstante, "un punto positivo de las encuestas PMI es la demanda externa. Es cierto que el componente de nuevos pedidos de exportación en la encuesta de los EAU bajó ligeramente en julio, pero se mantuvo cerca de su nivel más alto en cinco años y los datos de la encuesta manufacturera mundial sugieren que el crecimiento de las exportaciones y reexportaciones no petroleras de los EAU también se han fortalecido".

Durante el resto de este año, la demanda interna en el sector privado no petrolero corre el riesgo de enfriarse levemente, pero el fuerte crecimiento del turismo y el comercio exterior deberían compensarlo. Además, "el superávit presupuestario se mantuvo estable en el 4,5% del PIB en el primer trimestre y proporciona al gobierno un colchón considerable para mantener una política fiscal favorable. Por otro lado, la flexibilización monetaria debería ponerse en marcha en los próximos trimestres en línea con la Fed, lo que respaldaría el crédito bancario. Junto con nuestra expectativa de que la inflación se desacelere, esto debería impulsar el gasto de consumo", aseguran desde Capital Economics.

Además, en su revisión de la economía de EAU, el FMI destacó que "la ambiciosa agenda de reformas estructurales de los EAU debe seguir estando respaldada por estrategias gubernamentales integradas, ofrecer marcos de gobernanza sólidos y promover el desarrollo del sector privado y el crecimiento ecológico. En este sentido, los esfuerzos coordinados para seguir impulsando los acuerdos de colaboración económica y social, atraer inversión extranjera directa y talento e implementar plenamente las estrategias de inteligencia artificial, economía digital y ecológica serán fundamentales".