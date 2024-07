Trabajo promete una reforma del despido improcedente para evitar que las empresas despidan "por capricho"

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este lunes que España tiene la obligación de cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado contra la legislación española del despido improcedente por considerar sus indemnizaciones insuficientes.

En declaraciones a la prensa tras la reunión de la mesa de reducción de jornada, Pérez Rey ha subrayado que el Gobierno va a cumplir con esa resolución europea estableciendo, en el diálogo social, "una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos por capricho y que sea consecuente con los despidos sin causa".

"No puede ser que despedir a alguien cuando no hay ningún motivo para hacerlo, cuando no hay ninguna justificación para hacerlo, a las empresas les salga gratis", ha remarcado el secretario de Estado.

Pérez Rey ha recordado que la Carta Social Europea es un tratado internacional y un compromiso que tiene el Estado español con las instituciones internacionales.

Asimismo, ha explicado que esta resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido, que responde a una denuncia de UGT, ha sido posible porque el Ministerio de Trabajo suscribió el protocolo de reclamaciones colectivas que ha permitido a este sindicato llevar a cabo esta reclamación.

"No hay ninguna duda que las decisiones que derivan del Comité Europeo de Derechos Sociales no son recomendaciones, son obligaciones para los Estados que han suscrito la Carta Social Europea, y España es uno de ellos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social entiende que esa resolución constituye una obligación", ha indicado.

Pérez Rey ha asegurado además que, al tener un "claro indicio" de que este mismo tipo de resoluciones se habían dado en países como Francia e Italia, Sumar negoció en el acuerdo de coalición con el PSOE asumir la reforma del despido para dar cumplimiento a la Carta Social Europea, compromiso que, a su juicio, "se llena de sentido con esa resolución".

"Dar cumplimiento a la Carta Social Europea significa que tenemos que abordar en el marco del diálogo social una reforma del despido que garantice que sea disuasorio, es decir, no puede ser que las empresas despidan por capricho o por oportunidad o porque le cogen manía a alguien o porque no se atiende una llamada después del trabajo, ni puede ser que despedir sea un ejercicio banal que no genere ninguna consecuencia", ha concluido.