Albert (CAM): "La financiación singular de Cataluña es ilegal e intolerable y perjudica al resto de las autonomías"

Las políticas económicas de la Comunidad de Madrid han estado fundamentadas, durante las últimas dos décadas, en impuestos reducidos, estabilidad presupuestaria, control del gasto y profundas reformas económicas que buscan liberalizar la economía. La capital ofrece un ambiente propicio para que las empresas desarrollen sus proyectos, inviertan y crezcan. De hecho, acapara el 60% de la inversión extranjera en España, cuatro veces más que Cataluña. En el último trimestre acabaron en Madrid 4.000 millones de euros de los 6.700 millones que entraron en España.

Dentro de sus competencias, Madrid elimina obstáculos y barreras para facilitar la creación de actividad productiva en la región, siendo un motor económico clave para España. Este incremento en la actividad económica ha llevado a una mayor creación de empleo y a un mercado laboral más dinámico, como se observa en la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada recientemente.

Además, en el último año, la economía de la Comunidad de Madrid ha crecido un 2,7%, superando en tres décimas la media española, según los datos más recientes de la Contabilidad Regional del primer trimestre. En términos interanuales, el sector de la construcción ha registrado el mayor aumento con un 3,1%, seguido de los servicios con un 3%. Dentro de las actividades terciarias, la distribución y hostelería han crecido un 4,5%, las empresas y finanzas un 2,6%, y sanidad, educación y servicios sociales un 2,2%.

La inversión también ha mostrado una tendencia positiva, creciendo un 2,1%, con un notable incremento en el sector de la vivienda (3,6%). Además, el consumo de los hogares ha aumentado un 2,1%, mientras que la demanda externa ha subido un 6,6% y la interna un 2,4%.

Madrid aporta el 19,4% del PIB, lo que equivale a uno de cada cinco euros, y lidera la creación de empresas con más de 7.200 nuevas sociedades.

Madrid vive un momento de esplendor económico. ¿Podría detallar cuáles son los principales factores que han contribuido a este 'boom' económico?

Ponérselo fácil a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos. Intentando que la Administración no sea un obstáculo, sino un aliado para sus proyectos. Sin ellos no se generarían empleos, sin empleos no habría impuestos, y sin impuestos no tendríamos servicios públicos de calidad como los que tenemos. Por ello desde hace muchos años hemos bajado los impuestos de forma progresiva, hemos aplicado la tarifa cero para autónomos, hemos aprobado medidas como la ley de mercado abierto o puesto en marcha una línea contra la hiperregulación, entre otras muchas medidas. Otro aspecto fundamental es no cambiar las reglas del juego sin previo aviso, como hace el gobierno de Pedro Sánchez sacándose impuestos de Patrimonio 2.0 de la chistera. La Comunidad de Madrid, por el contrario, tiene una política económica y fiscal que ofrece certidumbre y seguridad jurídica, algo que los inversores y las empresas necesitan y valoran a la hora de establecerse en un lugar u otro.

Madrid compite con ciudades como Londres y París. ¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas de Madrid frente a otras capitales europeas?

A lo que he comentado antes, se une que somos la puerta de entrada a Europa de Iberoamérica, a que tenemos una magnífica red de infraestructuras de transportes, contamos con un valiosísimo capital humano producto de nuestras prestigiosas universidades y centros de formación profesional, enfocado a la economía de alto valor añadido y a que apostamos por la retención y captación del talento.

Ha habido crecimiento en diferentes sectores como servicios, industrial, construcción y agricultura. ¿Qué políticas o iniciativas han impulsado este crecimiento diversificado en la economía madrileña?

Tenemos en marcha numerosas líneas de ayudas enfocadas a la actividad comercial y de servicios, un Plan de Industria que está en vigor y que cuenta con un grado de ejecución de casi el 80%, un ambicioso plan de desarrollos urbanísticos y, en el ámbito de la agricultura, desde el Gobierno regional se está potenciando la imagen de los productos de Madrid, que hasta hace poco han sido los grandes desconocidos y que ahora están compitiendo de tú a tú en calidad y en competitividad con los que pueden ofrecer otras regiones de un perfil más enfocado al campo. Por ello, estamos trabajando también en asegurar el relevo generacional en este sector.

Madrid tiene el PIB más alto de España y representa casi un 20% del total nacional. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de mantener este liderazgo económico en el futuro?

No hay recetas mágicas. Son políticas que llevamos muchos años aplicando y es lo que seguiremos haciendo. Políticas que pueden imitar aquellas regiones que acusan a Madrid de hacer dumping fiscal o de aprovecharse del efecto de capitalidad. Esas regiones pueden hacer lo mismo, está dentro de sus competencias bajar los impuestos que tienen cedidos. Y Madrid ha sido capital del Reino durante siglos y hasta hace apenas unos años no ha liderado la economía del país, coincidiendo con la llegada de los Gobiernos liberales del PP y poniendo en marcha políticas liberales. En este contexto, creo que el mayor desafío actualmente es seguir tomando las medidas adecuadas que hagan de contrapeso a las malas decisiones del gobierno de España que están espantando la inversión con nuevos impuestos, con la amenaza ahora de la armonización en sucesiones y donaciones, con la Ley de la Amnistía y el posible cupo catalán.

¿Cuál es la postura de la Comunidad de Madrid sobre la financiación singular de Cataluña?

Es un primer avance imprescindible para poder llegar a la desconexión económica que buscan ERC y Junts en su camino hacia la independencia, al igual que los indultos fueron la antesala de la amnistía. Lo lamentable es que Sánchez esté dispuesto a concedérselo para que Illa gobierne en Cataluña.La financiación singular de Cataluña no tiene marco legal que lo ampare. Es ilegal. Ni está contemplado en la LOFCA ni en la Constitución Española. Además, supone romper completamente con la solidaridad interterritorial y un grave perjuicio para el resto de comunidades autónomas. En el caso de Madrid, puede suponer un sobre esfuerzo adicional de 1.500 millones al fondo de garantía de servicios públicos fundamental al que aportaríamos el 94% del total. Es ilegal e intolerable.

Ha expresado en alguna ocasión sus preocupaciones sobre los pactos del Gobierno central con partidos separatistas. ¿Cómo cree que estas alianzas podrían afectar a la estabilidad económica y política del país?

Está hipotecando la prosperidad de España condonando deudas a cambio de votos. Está poniendo en riesgo a empresas y autónomos para tener contentos a sus socios del Consejo de Ministros. Está negociando de forma bilateral un sistema de financiación a la carta con Cataluña, rompiendo el principio de solidaridad recogido en la Constitución que, por cierto, no recoge la posibilidad de un cupo catalán, y saltándose al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Está intentando que todos los españoles tengan que soportar sobre sus espaldas el coste que tendrá que Cataluña deje de aportar a la caja común. Desde la Comunidad de Madrid hemos estimado que tendría un coste para los madrileños de entre 350 y 1.500 millones de euros. La única estabilidad que persigue Pedro Sánchez es la de las patas de su poltrona de la Moncloa. Mientras su silla se mantenga estable, le da igual que el techo se esté desmoronándose sobre todos los españoles.

Si Cataluña obtiene esa financiación singular, ¿Madrid también la pedirá?

Jamás. Siempre hemos dicho que estamos muy orgullosos de ser la región más solidaria y la que más aportar a la caja común. Madrid es España y hace España. Jamás apoyaríamos ni pediríamos algo que vaya en contra de la Constitución ni que suponga una merma de recursos para otras regiones.

En cuanto a la transformación digital y la formación de jóvenes para adaptarse al mercado laboral. ¿Cuáles son las iniciativas específicas que Madrid está implementando para cerrar la brecha de habilidades digitales y reducir el desempleo juvenil?

Pues precisamente hace unas semanas la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció un Plan de Empleo dirigido específicamente a los jóvenes, en el que se van a invertir 200 millones de euros y que recogen 50 medidas centradas en que estos puedan tener oportunidades a la hora de acceder al mercado laboral. Son medidas, además, alineadas con las necesidades de personal cualificado que nos trasladan las empresas, que tienen dificultades de incorporar personal con las habilidades digitales que requieren. En esta línea, hemos puesto en marcha un Plan de Talento Digital, centrado en nuevas tecnologías y en programación, porque el mercado laboral nos está trasladando que hay déficit de profesionales. Estamos ya trabajando con Oracle, SAP, Amazon y Microsoft para formar a cerca de 9.000 jóvenes, con el compromiso de contratación del 60%, aunque estoy convencida de que va a ser del 100%. Actualmente, se han iniciado 10 cursos y está previsto que comiencen otros 10 en las próximas semanas.

En cuanto a la inversión extranjera, Madrid acapara el 54% de la inversión extranjera en España. ¿Cuáles son las estrategias para seguir atrayendo inversión extranjera en un contexto global cambiante?

En primer lugar, poder ofrecer un entorno amable para estos inversores: bajos impuestos, eliminación de trabas regulatorias, seguridad jurídica, talento, etc. La política fiscal nos parece fundamental porque el patrimonio es libre, puede establecerse en cualquier lugar. ¿Por qué elegir España donde hay un impuesto de Patrimonio cuando no existe prácticamente en ningún otro país de la Unión Europea? Y a partir de ahí, hacer todo lo posible por tener visibilidad en el extranjero, que los inversores sepan que la Comunidad de Madrid es su sitio. Y para ello nuestra agencia de inversiones Invest in Madrid está haciendo una labor muy eficaz promocionando la región por todo el mundo. Para ello, hemos elaborado un Cuaderno de Venta, una guía para inversores que incluye sus activos, instrumentos, ayudas e incentivos disponibles para atraer nuevos proyectos. Gracias a ello, en 2023 se gestionaron 169 proyectos de los que se consiguieron materializar 43 proyectos y, entre enero y abril de 2024, últimos datos disponibles, se han gestionado 73 y se han materializado 33, que suponen 742 millones y 613 empleos. Esto quiere decir que la ratio de conversión es del 45,2%, cuando la media de las agencias de inversión está por debajo del 10%. Por citar algún ejemplo, el futuro centro de formación de pilotos de Ryanair o el hub tecnológico de HarshiCorp, entre otros.

¿Cuáles son los principios que guían la política fiscal en Madrid y cómo se traducen en resultados concretos para los ciudadanos y las empresas?

Tenemos dos principios fundamentales. El primero que el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos, los contribuyentes, y los gobernantes tenemos el deber y la obligación de restarles el mínimo posible de ese dinero (su dinero) y hacer todo lo posible por gestionarlo de forma eficiente, garantizando poder devolverles a cambio unos servicios públicos de calidad. Y el segundo, que hay que favorecer la iniciativa privada, porque empresarios y autónomos son los que crean riqueza y empleo. Y el resultado de todo ello es que la Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas en España, la atracción de inversión extranjera, y ha alcanzado una cifra récord de autónomos (más de 430.000). Y para al ciudadano ha supuesto un ahorro fiscal de más de 31.000 millones sólo desde 2019.

Madrid ha implementado reducciones significativas de impuestos. ¿Cómo estas medidas han afectado la economía regional hasta ahora?

La cuestión es cómo está impactando en las familias madrileñas. Me refiero, por ejemplo, a medidas como la deflactación del IRPF que ya hemos aprobado dos ejercicios consecutivos siendo la única región de régimen común en llevarlo a cabo. La segunda de ellas va a suponer un ahorro de 153 millones de euros y nos parece un alivio fiscal importante para poder hacer frente a la inflación. Si conseguimos que las familias no pierdan poder adquisitivo estamos colaborando a que el consumo y la inversión no se frene, a que se mantenga el empleo y, por tanto, a que se dinamice la economía.

¿Qué impacto esperan de las nuevas deducciones de IRPF?

Muchas de ellas se han podido aplicar en la campaña de la renta que se ha hecho este año, relativa a 2023, y las que hemos registrado recientemente en la Asamblea de Madrid tendrán impacto en la próxima campaña de la renta. Por lo que se refiere a la recaudación, los gobiernos autonómicos lo podemos comprobar en la liquidación del año en el que se aprueban las deducciones que recibimos dos años después, vía financiación autonómica. Hasta ahora, la experiencia nos ha demostrado que cada vez que hemos bajado el IRPF, ha subido la recaudación. Los últimos datos que tenemos están relacionados con bajada del tramo mínimo en 2018. La recaudación se incrementó en 946 millones de euros.

¿Cómo planean estimular la oferta de vivienda en Madrid?

Precisamente esta semana hemos aprobado en Consejo de Gobierno un potente paquete de incentivos fiscales para favorecer el acceso a una vivienda a las personas que lo necesitan, especialmente los más jóvenes. Así, vamos a aplicar deducciones de las que se beneficiarán los pequeños arrendadores que saquen al mercado de alquiler viviendas que tengan vacías. También vamos a intentar aliviar a las personas que se han vista afectadas por las subidas de los tipos de interés de las hipotecas como consecuencia de la inflación y, por último, y también para combatir la despoblación en nuestros pequeños municipios, vamos a aplicar deducciones en el IRPF y bonificar los tributos vinculados a la adquisición de viviendas en estas localidades.

¿Qué otras medidas fiscales están considerando para los madrileños?

Tenemos una serie de compromisos en el programa electoral, como la rebaja de otro medio punto del IRPF o ampliar la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.

¿Qué desafíos presenta la vuelta de las reglas fiscales para los Presupuestos de Madrid en 2025?

El principal problema es que el ministerio de Hacienda nos trasladó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera unas reglas fiscales en relación a las que ya estaban fijadas de antes cuando la Comisión Europea las ha actualizado y ha aprobado unas diferentes. Por lo tanto, nos inquieta la manera en la que el Gobierno de España va a cumplir con Bruselas con unas reglas fiscales obsoletas. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, elaboraremos los presupuestos de 2025 conforme a lo establecido por el Gobierno comprometidos con la estabilidad presupuestaria, como hemos estado siempre.

¿De qué manera está beneficiando los Next Gen a la comunidad?

Pese a que la Comunidad de Madrid ha sufrido un agravio con respecto al resto de autonomías al ser la región que menos ha recibido por habitante, pese a la falta de operatividad y manejo de las herramientas informáticas estatales para el seguimiento de los fondos hemos podido movilizar 2.417 millones de euros hasta 2023, el 91% de los fondos asignados en un primer momento. Los fondos se están canalizando hacia actuaciones como la ampliación de la Línea 3 de Metro; el Intercambiador de Valdebebas o el Programa de Impulso de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), entre otros. Además, me gustaría destacar que, para suplir las deficiencias de las herramientas del Estado para hacer seguimiento de los fondos, como Coffee o Minerva, que o no funcionan al 100% o no usan datos oficiales, la Comunidad de Madrid ha desarrollado varias aplicaciones para poder hacer seguimiento exhaustivo, por ejemplo, del cumplimiento de hitos y objetivo.

¿Qué desafíos o "espinitas" siente que aún necesita abordar en su gestión?

Tenemos un ambicioso desafío por delante, y es el de alcanzar el pleno empleo. Por supuesto también seguir la senda de la bajada de impuestos y reducirlos al máximo según nos lo permita la coyuntura económica. Y por supuesto tratar de mitigar en nuestra región la perniciosa y antieconómica labor del Gobierno de Pedro Sánchez, que está arrastrando a nuestro país hacia el colapso económico al machacar al autónomo y al empresario. El último de los agravios es la imposición de la reducción de la jornada laboral, que supondrá la destrucción de empleo y poner un palo más en la rueda de la recuperación.

La Comunidad de Madrid es la región mejor valorada por los profesionales de la industria y lidera la producción de suministro de energía, ¿cómo se consigue esto?

El sector industrial camina de la mano de la innovación y ha experimentado una enorme transformación en los últimos años. Es por ello que, para seguir compitiendo con potencias mundiales, las empresas necesitan desenvolverse dentro de un modelo económico que les proporcione estabilidad y certidumbre, pero que además les incentive a innovar, y emprender proyectos eliminando todos aquellos obstáculos y trabas que se lo impidan. Y eso es lo que tratamos de ofrecer desde la Comunidad de Madrid. Concentramos el 25% de las principales empresas de alta y media tecnología de España, y somos un referente nacional de la industria aeroespacial, farmacéutica y de componentes electrónicos. Contamos con casi 18.000 empresas en el sector que tienen un mercado laboral dinámico y al alza. Desde 2019, se han creado 23.800 nuevos empleos en el sector industrial. creando casi el 40% del generado a nivel nacional.

¿Qué medidas propondría al gobierno central para mejorar la gestión económica y fiscal nacional y así evitar los efectos negativos?

Creo que el Gobierno de España debería deflactar el tramo estatal del IRPF si de verdad dice estar comprometido con las familias y con las rentas bajas y medias, porque la deflactación impacta mayormente a este nivel de renta. También creo que es prioritario eliminar impuestos que sólo lanzan un mensaje negativo al inversor. En el plano económico, dejar libertad a los empresarios y no obligarles a costear la reducción de la jornada laboral ni subirles los impuestos de sociedades, por ejemplo. En definitiva, estar al lado de los que generan riqueza. Sin embargo, el hecho cierto es que tenemos un presidente que se rinde a los independentistas aunque eso suponga hipotecar al resto de españoles.