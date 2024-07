Problemas con operaciones de Bizum, tarjetas y datáfonos: la caída de Microsoft afecta a nuestras cuentas bancarias

Un fallo con el sistema de Microsoft a nivel global ha provocado problemas en numerosas empresas, entre ellas del sector aéreo, financiero, medios de comunicación, así como en otras industrias. Incluso, ha afectado directamente a los usuarios de a pie y a sus operaciones con cuentas bancarias.

En esta línea, Bizum ha enviado un mensaje a través de la red social X para señalar que su operativa ha podido verse afectada "temporalmente" por el fallo global que ha experimentado Microsoft.

"Las incidencias detectadas en ciertas aplicaciones a nivel mundial ha podido afectar temporalmente a la operativa de Bizum en algunas entidades", comienza el mensaje.

Sin embargo, indica que tanto este servicio como la mayoría de las entidades que la tienen incorporada "funcionan con normalidad". "En estos momentos, la actividad se sigue monitorizando y se encuentra recuperada y estable", concluye.

Incidencias en datáfonos y operaciones con tarjetas

Los reportes de incidencias bancarias también han aparecido en diferentes localidades de España. Desde Galicia, El Correo Gallego ha señalado que "se están viendo afectados el Sergas, la plataforma de facturación de la Xunta e incluso se están registrando fallos en los datáfonos en algunos comercios del casco histórico de Santiago".

Cope Zaragoza ha señalado que desde Ibercaja también reportan de que esta incidencia está causando problemas a la hora de operar con sus tarjetas bancarias. No es el único banco afectado. Muchas tiendas, comercios o supermercados están sufriendo las consecuencias en esta ciudad.

En este contexto, Redsys, la plataforma que sirve de intermediario en una gran parte de los pagos, incluidos online, ha señalado a EFE sobre incidencias puntuales que han ocurrido con usuarios de tarjetas Visa.

Incidencias con tarjeta Visa

A pesar de las incidencias reportadas por algunos usuarios de Visa, desde la compañía afirman que no hay indicios de que el problema de Microsoft afecte a su capacidad para procesar pagos. Nuestros sistemas funcionan con normalidad", aseguran. Aun así, desde Visa son "conscientes" de que algunas personas no pueden hacer pagos y están trabajando con las entidades financieras para entender cualquier impacto en sus servicios a los titulares de tarjetas y comercios.

Por su parte, la mayoría de grandes bancos españoles han asegurado a Europa Press que no se han visto afectadas por la caída, por el momento. Solo Unicaja ha señalado que se ha visto afectada parcialmente alguna operativa, pero han descartado que se trate de un problema generalizado.

En el caso del Banco Santander, los equipos de la entidad monitorizan la operativa y no parece que haya una afectación grave en los sistemas. Por su parte, desde el BBVA trasladan que no están afectados, al igual que CaixaBank, que asegura que el grupo no tiene afectación directa.

En el Banco Sabadell se repite la misma situación y no consta ningún problema por el fallo de Microsoft. Y hasta el momento sucede lo mismo en Bankinter, cuyos clientes y la operativa del banco no se han visto afectados.

Aunque quizá lo más relevante es que la plataforma Redsys, que sirve de intermediario en una gran parte de los pagos, incluidos los online en España, ha confirmado que el fallo tecnológico de Microsoft no ha tenido ninguna repercusión en ella."Nuestro servicio opera con absoluta normalidad", ha asegurado Redsys.