La deuda de las familias cae a su nivel más bajo desde 2001, pero no es una buena noticia por completo

El endeudamiento de los hogares españoles está marcando su particular hito económico. La ratio de deuda de las familias respecto a su renta bruta disponible (los ingresos de los salarios, prestaciones o pensiones menos el pago de impuestos) ha caído hasta el 72% en el inicio de 2024, según datos del Banco de España. Este nivel de endeudamiento no se observaba desde finales de 2001 y se sitúa 14 puntos porcentuales por debajo del promedio de la zona del euro. En términos relativos al PIB, el pasivo de los hogares ha bajado del 85% hace una década al 45% del PIB en apenas una década. Sin embargo, un factor que explica la rebaja de deuda de las familias revela que realmente no es el mejor síntoma para la economía española.

Tal y como viene advirtiendo el Banco de España, el mercado inmobiliario de nuestro país está ejerciendo como embudo y cada vez hay menos jóvenes propietarios. Es una paradoja: pese a poder generar más ahorro que nunca, más incluso que los europeos históricamente, los españoles viven menos 'ahogados' porque no pagan la letra de una hipoteca... pero directamente no tiene acceso a un hogar en propiedad. Los datos reflejan, pues, que el proceso de desendeudamiento ha sido notablemente más intenso en los préstamos para la adquisición de vivienda.

Desde una perspectiva más amplia, el desendeudamiento de los hogares españoles refleja un cambio generacional en el acceso a la vivienda en propiedad frente al alquiler. Los hogares jóvenes tienen menos acceso a la compra de viviendas en comparación con las generaciones anteriores, lo que ha influido en los niveles generales de endeudamiento.

Las consecuencias de la crisis anterior aún dejan estragos en los nacidos a finales de la década de 1980. "El repunte inflacionario ha llevado a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) a niveles récord desde el año 2000. Aunque el encarecimiento del crédito haya impulsado una caída generalizada en el acceso a las hipotecas inmobiliarias, este fenómeno ha afectado mayoritariamente a los más jóvenes, los menores de 35 años", explica Omar Rachedi, profesor de Economía e investigador de la escuela de negocios Esade.

Las hipotecas de los menores de 35 años en relación a la cantidad total de las hipotecas en España han alcanzado un mínimo histórico, situándose justo por encima del 5%, señala el profesor. A comienzos de siglo, en 2002, esta ratio se situaba alrededor del 40%. Aunque en los últimos años se ha intensificado el crecimiento del número de hogares, entendido como unidades familiares, respecto a la construcción o disponibilidad de vivienda en stock, Rachedi reseña que "es importante destacar que la caída de la proporción de hipotecas a los más jóvenes en relación al stock total no se explica por el envejecimiento de la población: la reducción de la fracción de hipotecas a los menores de 35 años entre 2002 y 2022 es casi el doble de la caída de la fracción del número de hogares menores de 35 años durante el mismo periodo", apunta.

La balanza, eso sí, se ha equilibrado en cierta manera y también refleja un lado positivo. La resaca de la crisis financiera provocó una reducción de elevados niveles de endeudamiento hipotecario y un redimensionamiento del sector inmobiliario, con una lenta absorción de la sobreoferta de vivienda que provocó una caída del precio de la vivienda, explica el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso. En aquella época, el entorno de incertidumbre económico tras el 'crack' de 2008. Tras ello, en los últimos años ha influido el envejecimiento de la población, la política monetaria o la falta de oportunidades inversoras para hogares y empresas, explica el experto.

Valor del pasivo, créditos, inflación...

Además del mercado inmobiliario, varios puntos explican la tendencia a la baja de la reducción de deuda. En primer lugar, la pérdida de valor real de la deuda por la inflación. La inflación "erosiona el valor nominal de la deuda (especialmente cuando el tipo de interés es fijo), mientras el valor de los activos y la renta del trabajo se actualizan al alza", explica Omar Rachedi. "De esta manera, la inflación genera una reubicación de la riqueza desde los acreedores hasta los endeudados, reduciendo así la ratio de endeudamiento", añade.

En segundo lugar, la mejora de la renta que ingresan las familias (incluso en un contexto inflacionario): desde finales de 2022, ha habido una mejora en la renta de los hogares, lo que ha permitido a muchas familias amortizar sus deudas más rápidamente. La tasa de empleo ha vuelto a niveles justo por debajo de los que teníamos antes de la crisis financiera y, además, los ciudadanos han echado mano del "colchón de ahorros que hemos heredado del confinamiento por el Covid, cuando el consumo se desplomó y el ahorro se disparó", firma Rachedi.

Por último, también ha influido contracción del saldo de crédito por el endurecimiento de la política monetaria. La disminución en la concesión de nuevos créditos también ha contribuido a la reducción del endeudamiento global de los hogares.

"Esto se da en un entorno donde no hay problemas de acceso a la financiación (entorno de elevada liquidez), los bancos se encuentran adecuadamente capitalizados, se han eliminado los problemas de sobreoferta de vivienda y se observa una fuerte recuperación económica", atiende Cardoso.

Asimismo, en el primer trimestre de 2024, la carga financiera por intereses de los hogares aumentó ligeramente en términos de renta. Sin embargo, la ratio de carga financiera neta (pagos menos ingresos por intereses) se redujo por debajo del 2% de la renta bruta disponible debido a mayores ingresos por intereses. Este nivel está unos 20 puntos básicos por encima de la media desde 1999, pero 160 puntos básicos por debajo de los máximos de 2008.

Por otro lado, el coste medio del saldo vivo de crédito a los hogares se mantuvo casi sin cambios, situándose en 4,6% en mayo de 2024. Las simulaciones sugieren que, debido a la reducción de los tipos de interés de referencia de los préstamos a tipo variable, aproximadamente un 26% del saldo de hipotecas vivas de marzo de 2024 podría ver una disminución en su coste entre 50 y 80 puntos básicos entre marzo y diciembre de 2024.