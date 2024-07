La negociación para elegir nuevo gobernador del Banco de España queda sin nueva fecha

El PSOE y el PP se encomendaron la laboriosa tarea de acordar al sustituto de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, así como la elección de su 'número dos', el puesto de subgobernador. La tradición marca que el Gobierno elige al gobernador y la oposición propone al subgobernador, todo ello con el consenso de ambas partes. Pero no es una tarea tan fácil: las conversaciones se han encontrado con un rechazo de plano del PP a la propuesta socialista de elegir a José Luis Escrivá como líder de la cúpula del organismo supervisor. En este punto, fuentes de la negociación apuntan a que no existe una nueva fecha para volver a reunirse.

El tiempo apremia al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a tener un perfil con el consenso del Congreso de los Diputados para enviar a un representante español a la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE). Aunque Margarita Delgado ejerce como gobernadora interina tras ser la subgobernadora de Hernández de Cos, ésta no tiene la potestad de ejercer el voto español en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, el órgano de decisión en materia de política monetaria.

La próxima reunión del BCE es el 18 de julio y, aunque sería una sorpresa que hubiera que decidir sobre una baja de los tipos de interés y estas decisiones se suelen tomar por unanimidad, Cuerpo pretende tener desde esa fecha a su elegido con voz y voto. Desde su Ministerio manifiestan la voluntad de tener cuanto antes el acuerdo con los populares.

Eso sí, a la hora de publicación de esta información no habría cita para un nuevo 'cara a cara' entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, según fuentes consultadas por 'elEconomista.es'. Fuentes de la cartera de Economía explican a este medio que la negociación sigue su curso y confían en la labor de Bolaños.

En todo caso, el revés que ha sufrido el Gobierno con la propuesta de Escrivá ha ralentizado la estrategia de Cuerpo, cuya intención era la de acelerar el proceso y proponer los nombres a la Comisión de Economía del Congreso el jueves 11 de julio. Esa opción saltó por los aires.

Todavía tendría tiempo la próxima semana teniendo en cuenta que el nombre del nuevo gobernador no debe pasar por el Consejo de Ministros; tras la comparecencia del ministro económico, el nuevo gobernador o gobernadora tendrían que jurar su cargo en presencia del Rey y del presidente del Gobierno. Si no hay pacto, de forma excepcional, los socialistas podrían romper el pacto no escrito como ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero con el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en 2006.

Sánchez pide discreción

Anoche, Sánchez manifestó en la OTAN que el PSOE mantiene abiertas las negociaciones con el PP pese al citado rechazo a la primera propuesta oficial, con Escrivá como nombre. Para el jefe del Ejecutivo, "lo importante" es que la persona que se proponga para el puesto de gobernador del Banco de España "cumpla o no con los requisitos y la cualificación" para un puesto de estas características "en un contexto de tanta incertidumbre económica y geopolítica para los próximos tres años".

Sánchez insistió en las negociaciones abiertas con el PP para la renovación de la Junta Electoral Central, la CNMC y también el Banco de España. "Por tanto, se impone una cierta discreción por parte de los negociadores", ha zanjado.