El PP veta a Escrivá como gobernador del Banco de España por ser ministro

Los nombramientos en la cúpula del Banco de España encallan. Si Carlos Cuerpo, ministro de Asuntos Económicos, había mostrado públicamente su voluntad de tener un acuerdo político para que los nuevos propietarios de los despachos del regulador bancario español acudiesen a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el próximo día 18 de julio, ayer mismo dio marcha atrás con esta fecha, dando a entender que las negociaciones no terminarán a tiempo. Y es que los Populares han rechazado el primer nombre propio propuesto por el PSOE para ocupar la silla de Pablo Hernández de Cos, el de José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, lo que hace casi imposible que el acuerdo llegue a tiempo para la próxima reunión del BCE.

En este sentido, fuentes del PP señalan a elEconomista.es que "no habría posibilidad de que el Partido Popular apoyara el nombramiento como gobernador del Banco de España de una persona que esté sentada en el Consejo de Ministros", indican. "Nuestro compromiso con la regeneración democrática y nuestro objetivo de aumentar las garantías de independencia de instituciones, organismos reguladores y autoridades independientes supone que nadie puede pasar directamente del Gobierno a un puesto en estas entidades", explican. "Hoy [por ayer] estamos votando una modificación de la Ley del Ministerio Fiscal para que no pueda ser Fiscal General del Estado quien no haya estado los cinco años anteriores fuera de la política", detallan.

En cambio, otras fuentes al tanto de las negociaciones, señalan como clave tener en cuenta el desgaste político que los populares han sufrido en las últimas semanas por este extremo. Así, y tras el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la alianza entre populares y socialistas para repartirse los cargos de la Comisión Europea sentó un nuevo precedente en una guerra que se encarnizó el pasado miércoles con el reparto de los migrantes menores entre las autonomías. Este último punto fue la gota que colmó el vaso en la relación ya de por sí complicada entre PP y Vox en las autonomías en las que comparten gobierno. Vox amenazó con romper estos acuerdos y acusó a los populares de connivencia con el PSOE.

Si finalmente se acordase esta semana la nueva cúpula del Banco de España, este movimiento sería la forma de darles un motivo más para armar estas acusaciones. Recordemos que, según la ley no escrita, la tradición señala que el Gobierno de turno elige al gobernador y la oposición hace lo propio con el subgobernador. De esta forma, y según las mismas fuentes, el PP querría evitar un mayor coste político con un nombramiento que en ciertas esferas consideran de menor relevancia.

La propuesta (y perfil) de Escrivá

Son varios los aspectos que respaldan a Escrivá en su propuesta para liderar la cúpula del Banco de España. Tanto históricos, por su experiencia nacional e internacional que conectaría a nivel comunitario, como los más recientes, por el puente directo que trazaría con el Gobierno. Trabajó en el Banco Central Europeo, en el Instituto Monetario Europeo o en el BBVA. Tiene experiencia en política monetaria, conoce en las reformas y el proceder del Gobierno y el sector bancario es un terreno en el que ha trabajado muchos años. Algunos lo consideran la persona ideal, incluso tras el desgaste político al cargo de la Seguridad Social.

El albaceteño tiene una amplia formación y experiencia profesional en el ámbito de la macroeconomía y las finanzas. Licenciado en Ciencias Económicas y con postgrados en Análisis Económico y Econometría, ha sido jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (1999-2004) y asesor del Instituto Monetario Europeo (1993-1999).

Escrivá conoce los entresijos de la institución desde hace décadas, tal y como destacan de él algunas personas que han trabajado en su equipo. En el Banco de España ya ocupó la Subdirección del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y fue jefe de la Unidad de Investigación Monetaria en el organismo de la madrileña calle de Alcalá.

Ha sido presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (2015-2019) y presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2014-2020), además de economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA (2004-2010).

El actual ministro de Función Pública, que tuvo una controvertida legislatura al mando de la Seguridad Social y sacó adelante una reforma de pensiones que le desgastó políticamente. A su vez, juega la carta de conocer de forma interna al actual Gobierno, con la parte positiva de conocer también el 'policy making' de Moncloa. Esto jugaría en su favor para realizar las reformas necesarias en materia de gasto e ingresos públicos en un contexto de estrechez fiscal con las nuevas reglas fiscales.

Asimismo, estas mismas fuentes apuntan a que Escrivá podría 'revolucionar' de arriba abajo el Banco de España "para recuperar el tiempo perdido". No es ninguna novedad que el ministro tuvo algunos encontronazos con la entidad durante la pasada legislatura, en plena elaboración de la reforma de pensiones, acusando de "falta de sofisticación" al servicio de estudios, estas fuentes apuntan a que los primeros cambios serían en este departamento.

De Paula Conthe a Martínez-Parera y Restoy: otros candidatos

En medio de esta disputa por conseguir poner el nombre preferido de cada partido político al frente del Banco de España, y más allá del del propio Escrivá, también han sonado otros como Fernando Restoy, José Manuel Campa y Monserrat Martínez Parera, actual vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pero si de verdad un nombre ha empezado a sonar con fuerza en las últimas semanas es el de Paula Conthe, próxima a Carlos Cuerpo, al que tomó el testigo al frente de la secretaria general del Tesoro cuando fue designado ministro de Economía. Ángel Ubide, managing director de Citadel y exasesor de Pedro Sánchez, se descolgaron hace unas semanas de la carrera, según fuentes consultadas por 'elEconomista.es'. Hija del ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, quien también dirigió el Tesoro entre 1988 y 1995, en círculos financieros la consideran una profesional "brillante" que podría asumir la vacante al frente del organismo dejada por Pablo Hernández de Cos.