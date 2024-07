Dos tercios de los hogares que podrían recibir el IMV no reciben la prestación, según la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que en diciembre de 2023 percibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 342.856 hogares, un 20% más que en 2022, pero el 36% de los que podrían beneficiarse. A comienzos de año, el ministerio de Seguridad Social admitió que la ayuda "no está llegando a todas las personas que pueden ser elegibles o pueden recibir la prestación". La tasa de no cobertura (non-take up) mide el número de familias que podrían percibir esta prestación y no lo hacen: asciende al 64%.

Así lo puso de manifiesto la presidenta del organismo, Cristina Herrero, con motivo de la publicación de la tercera opinión de la autoridad fiscal sobre el IMV, con datos de 2023. Los 342.856 hogares que percibieron la prestación al cierre del año pasado suponen el 36% de los 952.702 potenciales beneficiarios.

La situación es aun más grave al medir el impacto de la prestación ideada por José Luis Escrivá en plena pandemia para combatir la pobreza sobre los hogares más vulnerables. En concreto, esta ayuda apenas llega al 17% de los hogares en pobreza severa.

En mayo de 2020, fecha del inicio del IMV, había unos 240.000 hogares perceptores de rentas mínimas autonómicas y en octubre de 2023 eran 515.000 los hogares que percibían rentas mínimas y/o IMV.

No obstante, la Airef insiste en que existe margen de mejora con esta prestación, puesto que la tasa de los que pueden percibirlo y no lo solicitan (llamada 'non take up') se mantiene en el 56% desde que se lanzó el IMV. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que trabajan dos vías para mejorar la gestión y concesión del IMV: "avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar criterios de acceso a la prestación".

Esa tasa de 'non take up' varía según las comunidades autónomas, desde un 68% en Islas Baleares a un 34% y un 39% en Melilla y Ceuta, respectivamente. Cataluña es la región en la que hay un mayor peso de las rentas mínimas de cara a no solicitar finalmente el IMV, con 17 puntos de una tasa del 67% de 'non take up', mientras que en Castilla-La Mancha y Melilla es cero la percepción de rentas mínimas entre quienes no piden el IMV. En Asturias y Comunidad Valenciana también se registra una proporción más elevada de beneficiarios de rentas mínimas, de nueve y ocho puntos, respectivamente, sobre tasas de no solicitudes del 45% y el 59%.

Por otra parte, la Airef calcula que al 65% de los beneficiarios se les revisó sus importes el año pasado y a un 7% se les dio de baja y se les pidió reembolsos de 3.000 euros de mediana. En este sentido, Herrero comentó que siguen dialogando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respecto a los pagos que tienen que afrontar estos hogares. No obstante, destacó que ese porcentaje de reembolsos ha bajado, pues el año anterior era el 16%. "Lo mejor sería aproximar la renta al momento presente y no utilizar la situación de años anteriores", agregó Herrero.

Asimismo, al 30% de los hogares perceptores del IMV se les aplicó el incentivo al empleo, lo que ha supuesto sumar 2.400 euros de renta en mediana y menos revisiones. Además, solo a 3.964 hogares se les ha reconocido la prestación de acuerdo con los ingresos del año en curso.

Sobre el autobús que tiene en circulación el Ministerio por el país para informar sobre el IMV, la presidenta de la Airef dijo que no tienen dato sobre la incidencia que tiene para finalmente provocar la petición de la prestación, pero sí que han identificado 112 ayuntamientos que cubrirían buena parte del 'non take up' y de esos 112, el autobús del IMV ha parado en 38 municipios que representan el 28% del 'non take up'.

Entre las peticiones de mejora de la Airef están reformar el diseño de la prestación para mejorar su eficacia. Propone concretar los objetivos del IMV en términos cuantitativos de pobreza, reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizadas y garantizar la continuidad de la publicación de las estadísticas homogéneas y comparables de rentas mínimas para poder seguir evaluando los efectos de estas rentas sobre el IMV.

El Ministerio de Seguridad Social que gestiona el IMV "valora positivamente todas las aportaciones a la evaluación de la prestación incluida en la tercera opinión de la AIReF". Estas conclusiones de la autoridad fiscal servirán como apoyo para la fase de estudio y mejora, apuntan.