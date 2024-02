Balance del Ingreso Mínimo Vital (IMV): llega a casi 1,7 millones de personas y unos 560.000 hogares

La Seguridad Social ha mejorado su transparencia e información respecto a la evolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El ministerio ha publicado las nuevas estadísticas de la prestación que complementa a las prestaciones no contributivas y redistribuye las ayudas hacia los hogares y personas más necesitadas. Tal y como se desprenden los datos, que se actualizarán mes a mes, el IMV ha llegado en febrero ha llegado en febrero a 557.405 hogares en los que viven 1.669.361 personas.

Desde el inicio de la prestación, en plena pandemia, esta ayuda ha llegado a un total de 2,3 millones de personas que vivían en 770.000 hogares, lo que representa el 4,6% de la población en España. El 68% de los perceptores son familias con niños, el 23% los son monoparentales y entre los beneficarios predominan las mujeres (el 66%). La edad media, teniendo en cuenta que cuatro de cada diez beneficarios son menores, es de 28 años.

Ha sido precisamente la elaboración de este perfil uno de los pasos más complejos para la Seguridad Social, admiten fuentes de la cartera que dirige Elma Saiz. "El IMV ha tenido problemas de gestión porque es muy complejo afinar el tipo de perfil", explican. El tiempo medio en el prcoeso de tramitación de la ayuda ha sido de 15 días, entre la fecha inicial de la información del proyecto y el cierre del caso con la solicitud presentada.

Las primeras estimaciones de informes de Fedea apuntan a que esta prestación ha conseguido redistribuir la riqueza a través por el peso de los subsidios públicos en los hogares con rentas más bajas a través de las ayudas por menores o por umbral de renta. La Seguridad Social calcula que hay una tasa de salida del 16%, es decir, personas u hogares que mejoran su renta y pueden dejar de percibir la ayuda, que está destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social y por la que ya se presupuestan unos 3.500 millones anuales.

Cubrir a más hogares como reto

Sin embargo, desde la Seguridad Social centran buena parte del balance en el porcentaje de personas u hogares que no han percibido la prestación, pese a reunir las condiciones para ello: es lo que se conoce como la tasa de no cobertura (non take-up). El decalaje de los datos fiscales que elabora la Agencia Tributaria dificulta la estimación de los potenciales beneficiarios. La Seguridad Social, en este sentido, admite que el IMV debe cubrir a más beneficiarios y se lo marca como uno de los grandes retos.

Hasta ahora, la tasa de no cobertura más reciente y que da por buena el Ministerio de Seguridad Social es la del informe que elaboró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En junio de 2023 estimaron que seis de cada diez hogares quedaban fuera de la prestación. "No está llegando a todas las personas que pueden ser elegibles o pueden recibir la prestación", admiten fuentes del Ministerio, que también indican que la mejora del empleo podría haber modificado este balance.

"Casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022, y el 69% de las solicitudes se denegaron. Sí lo pidieron 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 hogares que podri?an recibirlo", dijo la AIReF en junio de 2023.

"Resulta necesario poner en valor la importancia de abordar esta problemática en el entorno de las políticas públicas en España y apoyar la implementación de medidas encaminadas a comprender y mitigar el fenómeno del non take-up", explica el informe, que recoge que ya se están realizando acciones para aterrizar informativamente la ayuda a los hogares . En comparativa internacional, hay países como Bélgica o Alemania con cotas de no cobertura que también rondan el 60%.