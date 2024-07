Cuerva, sobre la reducción de la jornada: "No tiene sentido hacerlo de forma arbitraria y cortoplacista por un pacto electoral"

La patronal ha hablado en público por primera vez tras la decisión de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de pulir la reducción de la jornada únicamente con los sindicatos UGT y CCOO. El presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, ha cargado contra la premura y la estrategia del Gobierno, que ayer cargó contra los empresarios en boca del 'número dos' de Díaz. "La negociación colectiva ha ido reduciendo la jornada laboral en los territorios, sectores y empresas en las que se ha podido permitir por su productividad. Lo que no tienen ningún sentido es hacerlo de forma generalizada, arbitraria y cortoplacista por un pacto electoral. Ningún país lo hace de forma unilateral y sin contraprestación alguna", ha declarado en los desayunos de Nueva Economía Forum.

El representante de los pequeños y medianos empresarios ha sido presentado, precisamente, por Pepe Álvarez, el secretario general de UGT. En un tono cordial y de respeto, el sindicalista ha abogado por incluir a la patronal en la negociación y en cualquier tipo de acuerdo.

Pero las distancias parecen insalvables, máxime cuando altos cargos de la patronal confirmaron ayer que no presentarán ninguna propuesta por escrito a Trabajo, lo que supone la ruptura definitiva de la negociación a tres bandas pese a que Díaz ha dado una semana más de margen antes de aprobar el anteproyecto. Así lo ha confirmado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, a la llegada del evento: "si Díaz quiere llevar adelante su norma porque les obliga al pacto, CEOE no tiene nada que hacer".

El ministerio de Trabajo elevó ayer el tono contra la patronal en la rueda de prensa posterior a una reunión que, contra del pronóstico de los empresarios, no terminó de certificar el ultimátum. "Me da mucha pena y tristeza. Me da pena que se trivialice con este aspecto. Tachar de demócrata o no me parece una falta de respeto", ha confesado Cuerva tras ser acusada la patronal de "burlar" la democracia y el diálogo social.

"Decir que los intransigentes somos nosotros cuando llevamos casi seis meses negociando es faltar a la verdad, manipular el trabajo honesto de sindicatos y empresarios en algo que es esencial para mejorar el elefante de la habitación que es la productividad. ¿Por qué usurpar esa oportunidad y orillar a la negociación colectiva?", ha explicado ante los medios.

Cuerva ha manifestado que varios aspectos clave para la construcción de la España moderna se están rompiendo, también el diálogo social. Ha afeado las maniobras políticas de Díaz en la última reforma laboral, las distintas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), la citada reducción de la jornada legal máxima, la reforma del subsidio por desempleo, la modificación de la prevalencia de los convenios autonómicos o el retoque del reglamento del propio Consejo Económico y Social (CES), sin contar con el propio organismo. "¿De verdad no se podría haber abordado en el diálogo social?", ha reflexionado.

La patronal de las pymes se apoyará en el presidente de CEOE y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su Asamblea General para leer un manifiesto por la libertad empresarial de mano de pequeños empresarios de toda España. En el evento también estará presente el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, por parte del Gobierno.

"Ante la aprobación continuada de medidas intervencionistas en contra de la empresa española, Cepyme, en representación de toda la pequeña y mediana empresa, realiza este Manifiesto, aprobado por los órganos ejecutivos de la Confederación, para pedir que cese la injerencia gubernamental en la empresa", explican desde la patronal.