El CES propone una ayuda universal para niños de 0 a 3 años sin importar la renta

El Consejo Económico y Social (CES) ha solicitado la creación de una prestación universal que no esté condicionada por el nivel de ingresos para apoyar la crianza de niños desde los seis meses hasta los tres años, complementando así otras ayudas existentes dirigidas a la infancia y su desarrollo. Esta recomendación se encuentra en el informe 'Derechos, calidad de vida y atención a la infancia' elaborado por la institución.

Además, cabe destacar que España, junto con Rumania, es uno de los países desarrollados con mayor nivel de pobreza infantil, afectando al 30% de los niños. A pesar de la importancia de invertir en la infancia para el futuro del país, España es de los que menos invierte en este ámbito. De hecho, somos la cuarta economía de Europa, resulta una "anomalía" que uno de cada tres niños esté en riesgo de pobreza o exclusión social. En la presentación del informe, el presidente del CES, Antón Costas, enfatizó la necesidad de invertir en la infancia como una prioridad nacional, incrementando la financiación para su protección y sensibilizando a la población sobre la importancia de la etapa de 0 a 3 años, además de mejorar la calidad de la Educación Primaria.

Costas subrayó que la pobreza infantil tiene un coste económico extraordinario, estimado entre el 4% y el 5% del PIB, alrededor de 60.000 millones de euros. Este coste proviene, en gran parte, de la pérdida de ingresos salariales a lo largo de la vida debido a las condiciones adversas sufridas durante la infancia.

El CES alerta de que la situación actual es inmoral e insostenible para un país desarrollado y aboga por una acción decidida y consensuada para revertir esta tendencia y asegurar un futuro mejor para los niños de España.

A diferencia de muchos países europeos, en España no existe ninguna ayuda universal para todos los menores, independientemente de la renta de sus padres. Este informe sugiere que esta prestación se complemente con otras ayudas focalizadas a las familias más vulnerables, con el objetivo de reducir las alarmantes cifras de pobreza infantil, tal como explicó Antón Costas, presidente del CES.

Asimismo, propusieron que la nueva prestación sea compatible con la mejora de otros instrumentos de apoyo, como las becas de comedores escolares y la promoción de actividades extraescolares, asegurando que estas medidas lleguen especialmente a los niños más vulnerables.

El informe, elaborado por 60 consejeros de diversas organizaciones empresariales, sindicales y otros grupos, se centra en los menores de hasta 12 años y presenta 80 propuestas que abarcan desde la educación hasta la salud. Según el CES, el 32,3% de los niños en esta franja de edad está en riesgo de pobreza o exclusión. El informe revela datos preocupantes: un 5,6% de los hogares con menores no accede a la ración mínima de proteínas, más de la mitad no consume verdura al menos cada dos días y un tercio no desayuna diariamente.

El CES advierte que el sistema de protección de rentas para familias con niños presenta desequilibrios y lagunas. Las transferencias sociales en España tienen un impacto limitado en la reducción de la pobreza infantil en comparación con la media de la UE, y el gasto en protección social es inferior al promedio europeo, especialmente en lo que respecta a familia e infancia, que apenas alcanza la mitad de la media de la UE.

Gratuidad de la educación de 0 a 3 años

Otra propuesta del informe es garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y mejorar su acceso, lo que, según Carmen Pleite, presidenta de la comisión de trabajo que ha elaborado el informe, promovería la igualdad entre familias.

El estudio del órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral también incluye propuestas en el ámbito de la salud, como mejorar el acceso de los niños a los servicios de salud y asegurar la disponibilidad de todas las vacunas necesarias entre los 0 y 3 años; especializar la pediatría en enfermería; atraer pediatras a zonas rurales; y fomentar hábitos saludables en los menores.

Aunque el CES no ha cuantificado el monto necesario para la prestación universal propuesta, Costas afirmó que debería ser suficiente para cubrir los costos reales de la crianza. Por su parte, Pleite subrayó la importancia de centrarse en el tramo de 0 a 3 años debido a la falta de prestaciones adecuadas tras el permiso de maternidad y paternidad.

Simultáneamente, Sumar propone una prestación universal de 200 euros al mes para todos los menores hasta los 18 años, que intentarán negociar en los presupuestos de 2025 con el PSOE, aunque no han logrado apoyo público del PSOE en la legislatura pasada.

La salud mental infantil también es una preocupación del CES, que propone ampliar las convocatorias de pediatras de salud mental debido al aumento de los casos de niños de 0 a 14 años en psiquiatría y al incremento en el consumo de ansiolíticos y otros medicamentos similares entre los menores.

Además, sugiere una especialización pediátrica en enfermería, ampliar el servicio de comedor escolar y cubrir los gastos de gafas y lentillas para los niños vulnerables.

Más vivienda social

El informe aborda además cuestiones de vivienda, solicitando que se priorice a las familias con niños en los alquileres, se garantice una vivienda digna para todos los niños, y se incorpore una agenda urbana que contemple aspectos importantes para la infancia.

Entre otras recomendaciones, el informe propone una mayor inclusión para los menores inmigrantes, mejorar la prevención de la violencia de género y la violencia vicaria, desarrollar una educación sexual adecuada e incrementar el acompañamiento a las familias para un buen uso de internet por parte de los menores.

Costas concluyó que es necesario invertir para erradicar la pobreza infantil, ya que esta priva a los niños de una infancia y un desarrollo digno.

Relacionados El fin de las clases afecta más a los niños y niñas en riesgo de pobreza