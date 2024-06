Moncloa aprueba la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

El Gobierno aprueba una nueva versión de la prórroga del escudo social que incluye la revalorización salarial de los funcionarios, la prórroga escalonada de las rebajas del IVA a los alimentos, y el blindaje de la exención del pago del IRPF para los receptores del SMI a través de la ley del impuesto. Finalmente, el ministro de Función Pública decidió no incluir la Oferta de Empleo Pública (OPE) para 2024 en el Consejo de Ministros, ante la falta de acuerdo con dos de los tres principales sindicatos de los empleados públicos.

El Ejecutivo rubrica la subida salarial del 2,5% para los empleados públicos prevista para este año, que se cobrará "de forma inmediata" y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La mejora se desprende del acuerdo alcanzado entre ministerio, UGT y CCOO, pero llega con seis meses de retraso desde la firma del pacto, según denuncia CSIF, que tampoco suscribe su contenido. El sindicato denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 9,1% desde 2022.

El alza salarial contempla un incremento fijo del 2%, a lo que se sumaría otro 0,5% en función de la evolución de los precios. Según detalla Función Pública, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios -del 8%- se aplicará ese crecimiento adicional del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024. La revalorización salarial se activará ya este año, ya que el IPCA de 2022 cerró en el 5,5%, y el del 2023 en el 3,3%, según el INE. La suma de ambos valores sitúa la inflación acumulada en el 8,8%, superando así el límite del 8% reglamentado por el acuerdo y activando el alza del 0,5% extraordinaria. Es por ello, por lo que los funcionarios cobrarán este año un 2,5% con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Exención del IRPF para perceptores del SMI

No es la única medida incluida en el Real Decreto aprobado en el seno del Consejo de Ministros. Hacienda incluye el blindaje por ley de la exención del pago del IRPF para los perceptores del SMI. Esta medida beneficiará, no solo a los que cobren hasta 15.876 euros, sino también a aquellos con nóminas inferiores a 22.000 euros anuales, que se beneficiarán de la progresividad del tributo.

Según los cálculos de Hacienda, hasta 5,2 millones de contribuyentes -empleados y pensionistas- se verán favorecidos por la modificación fiscal. A ello, se añade la prórroga escalonada de las rebajas del IVA a los alimentos. "La suma de las medidas fiscales (IVA IRPF) suponen un ahorro de 3.000 millones de euros al año", ha explicado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. El coste para las cuentas públicas será de 1.400 millones de euros, según confirma Hacienda.

A la espera de la Oferta Pública de Empleo

Finalmente, el Ejecutivo pospone la aprobación de la oferta pública de empleo (OPE) para 2024. El Gobierno trasladó a los sindicatos la intención de convocar 40.121 plazas para este año, que -no obstante- no apoyan la oferta al considerar que no cubre el déficit de personal que la administración arrastra desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Un vacío en la plantilla que CCOO eleva a 65.000 efectivos. La medida tampoco convence a CSIF, el sindicato de funcionarios promete un "otoño caliente" pese a que -desde su entrada en el Ejecutivo- Pedro Sánchez ha multiplicado por más de tres el número de plazas creadas con respecto a la etapa de Mariano Rajoy.

La organización que lidera Miguel Borra justifica su rechazo en que la OPE esconde un recorte de 8.134 plazas en el turno libre y la promoción interna con respecto al año pasado. "La oferta se está negociando", ha afirmado Montero a preguntas de los periodistas. Según la ministra, "no era este el lugar para colocar esta medida".