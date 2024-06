El Gobierno extenderá la rebaja del IVA de los alimentos al menos tres meses más

El Gobierno prorrogará la rebaja del IVA de los alimentos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que la medida se extenderá más allá del 30 de junio, aunque Moncloa aún tiene que decidir si la ampliará tres o seis meses más.

"Estamos estudiándolo", ha dicho la titular de Hacienda en declaraciones a RNE. La posibilidad de la prórroga se conocía desde hace dos semanas cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó que el Gobierno observaría la evolución del precio de los alimentos para definir su postura. La confirmación del dato de IPC conocida hoy confirma que estos siguen por la senda de la moderación pero que aún se encarecieron un 4,4% interanual en mayo.

"Se previó para un semestre y dijimos, cuando nos acerquemos, actuaremos en consecuencia. Nos estamos acercando, vemos que los precios se siguen manteniendo en un dintel que necesitamos bajar y, por tanto, seguiremos manteniendo esa rebaja", ha indicado Montero en este sentido.

La vicepresidenta ha insistido en que "los precios siguen sin experimentar el descenso que el Gobierno está esperando y que yo deseo que se vaya produciendo a lo largo del segundo semestre [...] El Gobierno va a acompañar a las familias para que el coste de la vida no les sea gravoso y fundamentalmente a las familias más vulnerables".

Con todo, Montero ha recordado que la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos no tendrá que aprobarse hasta el 30 de junio, cuando concluye la medida. "Cuando estemos más cerca tendremos datos también del último trimestre que nos permitan anticipar cuál va a ser ese comportamiento y tranquilidad, que si los precios siguen estando por encima de lo que creemos razonable, vamos justamente a mantener esa rebaja", ha añadido en referencia al avance de inflación de junio que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el día 28.

La prolongación de la medida tendrá que incluirse en un Real Decreto-Ley, a aprobar antes del 1 de julio, para actualizar el llamado 'escudo anticrisis'. No espera Montero encontrarse con la negativa de un Congreso del que no ostenta la mayoría porque son medidas "casi unánimemente compartidas".

500 millones por trimestre

El Gobierno tendrá que ajustar la totalidad de la prórroga presupuestaria para poder incorporar esa rebaja fiscal, que ya el año pasado no se contaba con estos ingresos, aunque ha matizado que "no partimos de una situación novedosa, no prevista, que genere algún tipo de incertidumbre al Ministerio de Hacienda".

La prórroga de la rebaja de IVA tendrá un importante impacto sobre la recaudación. A falta de conocer el periodo de extensión, la medida podía restar 500 millones de euros a los ingresos tributarios cada tres meses, en un momento especialmente delicado para el equilibrio de las cuentas públicas, y a las puertas de que Bruselas reactive las reglas europeas.

La Comisión Europea lleva tiempo pidiendo al Gobierno la retirada de las medidas anticrisis. En septiembre, España debe remitir al ejecutivo comunitario un detallado plan de consolidación fiscal, que garantice a Bruselas la contención del gasto público, y una ruta consolidada de ingresos que permitan llevar el déficit público por debajo del 3%.

La última comunicación de Moncloa con Bruselas ocurrió el 30 de abril, cuando el Ejecutivo español remitió el documento de actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para los años 2024 y 2025 en el que indicaba que "escenario inercial contempla la retirada progresiva de las rebajas impositivas como son la de los alimentos", pero sin comprometer ninguna fecha. A tenor del escenario actual de inflación, donde pese a la moderación los alimentos siguen encareciéndose por encima del 4% interanual, el Gobierno apuesto por extender el plan al menos un trimestre más.