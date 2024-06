Álvarez (UGT) confirma que aumentar las horas extra es una posibilidad que estudian con CEOE y Cepyme

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confirmado ante los medios de comunicación que la mesa de negociación bipartita para reducir la jornada laboral tiene sobre la mesa la posibilidad de aumentar las horas extra anuales. En declaraciones recogidas por Europa Press, afirmó que es "uno de los temas que está encima de la mesa, pero no es un tema que esté acordado", confirmando la información publicada en exclusiva por elEconomista.es. "Es un tema que tenemos abierto", reiteró.

Álvarez ha avanzado que UGT y CCOO discutirán sobre el aumento de las horas extra anuales para tomar una posición conjunta en la mesa de negociación con CEOE y Cepyme, pese a que CCOO negaba ayer estar negociando este punto. La legislación española, en comparativa con la europea, es una de las más restrictivas: permite realizar 80 horas más allá de la jornada ordinaria, mientras el promedio europeo está en 150 horas anuales. En el foco de la negociación está la fiscalización, el control y la compensación de estas horas por petición de los sindicatos.

Álvarez aprovechó para presionar a la patronal, considerando que el tiempo para negociar la reducción de la jornada laboral "se acaba" y que en este mes de junio se debe tener cerrado un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas en 2025 sin recortar el salario.

"No hay más tiempo, hemos hablado, sabemos que es lo que queremos cada uno, se trata de ponerlo encima de la mesa, ver si hay acuerdo o no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, pues nos vamos a la mesa general, a la concertación, y el Gobierno en última instancia, que es el que tiene la obligación, decidirá", ha asegurado el sindicalista en declaraciones previas a su entrada a la Agencia Tributaria para visitar a los representantes de los trabajadores que se encuentran encerrados.

El Gobierno quiere reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para llevarlas a las 37,5 horas en 2025.

En sus declaraciones, Álvarez ha urgido a la CEOE a llegar a un acuerdo sobre la reducción del tiempo de trabajo este mes y ha asegurado que "se puede" llegar a un acuerdo, pero solo si la patronal "quiere".

Por otro lado, ha advertido de que lo "importante" es que la CEOE no se plantee una estrategia de dilatación a la espera de ver "si tiene suerte" y se realizan nuevas elecciones para no discutir sobre temas como la reducción de jornada u otras reivindicaciones de las organizaciones sindicales.