Los Economistas mejoran sus previsiones y calculan un alza del PIB del 2,2% en 2024

El Consejo General de Economistas se une a buena parte de los organismo nacionales e internacionales y revisa tres décimas al alza sus previsiones para la economía española al 2,2% en 2024, y al 2% el año que viene. La entidad, sustenta la mejora de sus números en el impulso mostrado por el PIB en el primer trimestre, pero también en el empuje mostrado por el turismo, en la buena marcha del sector servicios y en las grandes expectativas sobre las exportaciones derivadas de la recuperación de la economía europea, destino del 65% de los bienes y servicios españoles. "Se espera un crecimiento sólido para el segundo trimestre, aunque algo más moderado que en el primero, dada la fortaleza que está mostrando el sector turístico ayudado por la demanda interna", ha asegurado Salustiano Velo, coordinador del Observatorio Financiero del CGE.

El optimismo se extiende a los pronósticos sobre la inflación. Los expertos de la entidad mejoran en dos décimas la previsión de incremento del IPC medio hasta el 3,2%, motivado por el repunte de los últimos meses. "Estamos muy lejos del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo", ha insistido el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín.

También calculan un recorte de la ratio de la deuda de aquí a final de año. Pasará del 109%, registrado en marzo de 2024, al 106,6% a cierre de 2024. Lo mismo ocurre con la previsión del déficit público. Los economistas esperan un desajuste en las cuentas del 3,3% del PIB este año, gracias a la aportación de los ingresos tributarios, que se han incrementado un 7,4% hasta ahora. No obstante, estas cifras descartan un cumplimiento de la senda fiscal acordada con Bruselas. "Hace falta un plan de consolidación fiscal", ha recordado Marín. Economía debe presentar su estrategia ante la Comisión Europea el próximo mes de septiembre. Aún así, el presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, considera que la contención de los salarios, y el aumento de la inflación demanda una deflactación del IRPF. El economista demanda -también- un reenfoque de los impuestos indirectos, con el objetivo de incrementar nuestra renta per cápita que no logra converger con la europea.

La productividad y la baja inversión, preocupan

Además, España acumula desequilibrios estructurales de los que sigue siendo incapaz de desprenderse. Los expertos del CGE señalan a la baja productividad que arrastra España, que tan solo representa el 25% de la productividad europea. Es por ello, por lo que piden un incremento de la inversión y el peso del consumo público sobre el crecimiento de la economía en 2023. Para ello, piden medidas de mejora al Ejecutivo. El equipo del ministro Carlos Cuerpo, sigue esperando las conclusiones del Observatorio de la Productividad, el equipo de expertos que trabaja en acciones destinadas a remontar el indicador.

A ello se añade la preocupación que genera la baja inversión de nuestro país en bienes de equipo uno de los componentes más importante de crecimiento a futuro de cualquier economía–, que en el primer trimestre de 2024 se ha vuelto a desacelerar hasta el 1,6% interanual, alejándose de los niveles previos a la pandemia. "La incertidumbre política está provocando que la inversión extranjera se esté retrayendo", ha asegurado Marín que ha pedido al Gobierno aportar mayor seguridad jurídica y fiscal por parte del Gobierno.