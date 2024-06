Así son los nuevos billetes británicos con la cara de Carlos III que entran a circulación

Los nuevos billetes con el rostro del rey Carlos III del Reino Unido entraron este miércoles en circulación, si bien pasará un tiempo antes de que sean vistos de forma habitual.

Los nuevos billetes, emitidos por el Banco de Inglaterra, circularán junto con los que llevan el retrato de la reina Isabel II, madre del jefe de Estado fallecida en septiembre de 2022.

El reverso de los billetes, que tienen, entre otros, al ex primer ministro Winston Churchill o la escritora Jane Austin, no ha cambiado, mientras que los emitidos en Escocia e Irlanda del Norte presentan otras imágenes y no la del monarca.

El año de la imagen del Rey

Los nuevos billetes se imprimieron el año pasado tras la preparación de los cajeros automáticos a fin de actualizarlos para que puedan reconocer los nuevos diseños.Según el banco inglés, el retrato del billete ha sido elaborado a partir de una foto tomada al rey en 2013.

"Este es un momento histórico, ya que es la primera vez que hemos cambiado el soberano en nuestros billetes", ha indicado el gobernador de la entidad central inglesa, Andrew Bailey.

"Sabemos que el efectivo es importante para mucha gente y estamos comprometidos a facilitar billetes mientras haya demanda", agregó.