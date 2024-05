Ábalos niega que exista una trama y afirma que fue el Subsecretario quien gestionó todas las compras

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido esta mañana en el Senado para aclarar su relación y vinculación en la presunta trama por la compra de mascarillas durante la crisis del coronavirus. Ábalos ha sido tajante y ha asegurado que "no tengo claro que haya habido una trama. Acredítenme que hay una trama y que yo estoy involucrado". El exministro ha defendido que "hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa—refiriéndose a Soluciones de Gestión, empresa vinculada en el caso Koldo—, y yo del tema de Baleares me enteré a raíz de toda esta polémica".

Ábalos ha sido tajante y ha expresado que "el ministerio de Transportes tuvo que ceder material a Interior, Sanidad y hasta Correos. Yo estaba satisfecho hasta hoy de nuestra gestión, porque fuimos los primeros en tener material sanitario y por un precio asequible. Claro que existían comisionistas. ¿Creen que las empresas no querían ganar dinero? Esto es algo que tiene que resolver la Justicia".

Respecto a su relación con Koldo García, Ábalos comenta que "me acompañaba en los desplazamientos, y cuando vas con alguien siempre adquieres un nivel de confianza. Al final, estábamos juntos siete días a la semana y 24 horas al día. En el trabajo del día a día, cada uno íbamos por nuestra cuenta". Y agrega que "todas las compras las gestionó el Subsecretario del ministerio. Si está citado, él podrá decíroslo mejor".

En relación con el tema de Baleares, Ábalos recalca que "en los informes de la UCO no dice que yo sea intermediario de nada. La mejor forma de saber si yo hice de intermediario en el tema de la devolución del dinero a Baleares por las mascarillas defectuosas. Esto es tan fácil como ir ahora al Gobierno balear y preguntar si yo he tenido alguna relación. De hecho, yo no estoy ni investigado".

Su relación con los investigados

"A Víctor de Aldama sí le conozco, porque me pidió presentar una camiseta para la promoción del Zamora FC, del que era presidente. Además, era el asesor de Air Europa. A los otros no les conozco para nada", alega Ábalos. El exministro ha reconocido ser conocedor de la relación entre Koldo y De Aldama. Este último está siendo investigado y el juez, Ismael Moreno, le apunta directamente por haber cobrado comisiones de Air Europa, a cambio del contrato del transporte de las mascarillas. El magistrado se muestra contundente y explica en un auto que Aldama tenía "un pase especial" en el Ministerio de Transportes. Así, y según las investigaciones, Aldama sería el comisionista y, por lo tanto, el intermediario.

El exministro de Transportes ha querido dejar claro que todo esto surgió durante la pandemia. "Hay que contextualizar en que momento estábamos. En medio de la pandemia, con un virus que era un enemigo invisible y solo sabíamos que las muertes eran diarias. Por ello, a todo el mundo, de forma desesperada, les pedí que se pusiera a buscar un proveedor de material sanitario", puntualiza. Cuando el caso Koldo salió a la luz. Ábalos no cedió a las presiones del partido socialista y mantuvo su escaño como diputado, pasando al Grupo Mixto. "Si yo renunciara una semana después de que salte este escándalo, se vería como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo supondría mi estigmatización. Ya tengo una edad y sé lo que es un apestado político. Defenderé mi persona desde el Grupo Mixto. Quien me quiere echar a la calle por la puerta de atrás me tendrá que seguir mirando a la cara", explicó el exministro.

Hoy, durante su comparecencia, Ábalos ha confesado que "exaltos cargos del PSOE y del PP me dijeron que no dimitiera, que sería un cadáver civil". El exministro ha defendido su postura de no entregar su acta de diputado y apunta que "no tengo que reconocer ninguna culpa porque no la tengo. Ahora ya no hay presuntamente, directamente se acusa".

Illa y Koldo se reunieron

A finales de abril ya compareció el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa. El exministro reconoció que Koldo se presentó sin previo aviso porque quería verle. "Hubiera recibido a cualquier asesor que hubiera venido y a todos les hubiera dicho lo mismo. Me rendí a los técnicos y al gabinete", aseveró.

Illa dijo que no conocía el motivo, pero aun así decidió recibirle. Koldo le comentó que Soluciones de Gestión ya había suministrado material sanitario a otros ministerios. No obstante, a raíz de esto, Illa le mandó hablar con su jefe de gabinete, que por aquel entonces era Víctor Francos. Este mismo explicó que se llegó a reunir hasta tres veces con Koldo. Sin embargo, el exministro de sanidad negó conocer esto. "No me la reportaba, ni tenía por qué", añadió.

En relación con la vinculación entre el ministerio de Sanidad y Soluciones de Gestión, Illa puntualizó que la empresa que traía Koldo no estaba precisamente "habilitada por Sanidad"; pero que sí que formó parte de la Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Servicial, "una empresa bastante acreditada en España", y esa UTE es la que estaba habilitada en el acuerdo marco de compras centralizadas. Pero Sanidad tampoco contrató con esa UTE.