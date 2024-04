Illa reconoce que Koldo García le visitó en el Ministerio sin previo aviso

El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, ha comparecido de nuevo en el Senado para aclarar su relación con el exasesor del ministro Ábalos, Koldo García, y la presunta trama por la compra de mascarillas durante la crisis del coronavirus. El exministro ha reconocido que Koldo se presentó sin previo aviso porque quería verle. "Hubiera recibido a cualquier asesor que hubiera venido y a todos les hubiera dicho lo mismo. Me rendí a los técnicos y al gabinete", ha aseverado Illa.

Illa ha dicho que no conocía el motivo, pero aun así decidió recibirle. Koldo le comentó que Soluciones de Gestión—la empresa vinculada a la trama—ya había suministrado material sanitario a otros ministerios. No obstante, a raíz de esto, Illa le mando hablar con su jefe de gabinete, que por aquel entonces era Víctor Francos. Este mismo explicó el pasado lunes que se llegó a reunir hasta tres veces con Koldo. Sin embargo, el exministro de sanidad niega conocer esto. "No me la reportaba, ni tenía por qué", ha añadido.

En relación con la vinculación entre el ministerio de Sanidad y Soluciones de Gestión, Illa ha puntualizado que la empresa que traía Koldo no estaba precisamente "habilitada por Sanidad"; pero que sí que formó parte de la Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Servicial, "una empresa bastante acreditada en España", y esa UTE es la que estaba habilitada en el acuerdo marco de compras centralizadas. Pero Sanidad tampoco contrató con esa UTE.

Asimismo, ha hecho referencia a los informes del Tribunal de Cuentas. "Se han hecho dos informes sobre los contratos otorgados por Sanidad, y a pesar de todo, el Tribunal de Cuentas dice que se respetó la legislación vigente".

"Desconocía muchas cosas de ese virus, lo único claro es que la solución era conseguir material de protección, como mascarillas y batas", ha argumentado Illa. A lo que ha añadido que "no mirábamos por el color político". "El Gobierno de España no competía con las comunidades autónomas, compraba para facilitarle el material a las regiones", ha agregado también el exministro.