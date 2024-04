Los ministros económicos cierran filas con Sánchez: "No todo vale en política"

Ronda de reacciones de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, que ayer anunció su particular jornada de reflexión para valorar si continúa en su cargo. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido "pararse y reflexionar" tras la carta publicada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunció su posible renuncia, y ha asegurado que "no todo vale" en política. En ese mismo desayuno informativo, el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado su "respeto y apoyo". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha afirmado en la inauguración de la Jornada "España: 2024, un año de hitos para los Fondos Europeos" que el Gobierno está concentrado en este momento en convencer al jefe del Ejecutivo para que no dimita y que continúe en el cargo.

La consigna de los titulares de las carteras económicas es clara: tranquilidad, confianza y reflexión.

Montero ha expresado un mensaje de apoyo hacia Sánchez, destacando que millones de personas comparten esta opinión y que su liderazgo es necesario para el progreso de España. Montero rechazó la idea de que la decisión de Sánchez sea una estrategia electoral y afirmó que responde a un ataque contra su entorno personal, considerándolo como el punto crítico de la situación. Ha indicado que ve "mezquino" considerar que este movimiento de Sánchez se trata de una estrategia electoralista y dice que responde a como vive un ataque contra su entorno personal. "Es la gota que colma el vaso", ha sostenido.

Además, la vicepresidenta ante las críticas generalizadas ha dicho: "Yo me rebelo", porque "la política es una actividad noble", dedicada "al servicio público" y quienes se dedican a ella lo hacen con el objetivo de mejorar la vida de las personas.

Montero igualmente ha afirmado que Pedro Sánchez trabaja con honestidad, honradez y sin descanso. A pesar de ello, desde el primer día ha sido objeto de una campaña de desprestigio, deshumanización y deslegitimación, que ha alcanzado un punto crítico en el presente momento, ha añadido la vicepresidenta.

En esta misma línea la titular de Seguridad Social durante un desayuno informativo de Executive Forum afirmó: "Somos todos personas y hoy tendríamos una democracia mucho más sana si fuéramos conscientes, si nos detuviéramos (...) a pensar y reflexionemos qué está pasando", ha expuesto

Saiz ha trasmitido su "admiración y orgullo" por el presidente del Gobierno y ha recordado "que no todo vale en política". "Me acaban de pasar una nota en la que dice que parece que Manos Limpias, que me parece que es quien interpone la querella, ha admitido la posibilidad de que la denuncia se base en noticias falsas. Esto es muy duro y creo que hay que reflexionar", ha recalcado.

De igual manera, ha asegurado que fuera de España el Gobierno recibe mensajes de reconocimiento por el "buen trabajo" del presidente y del "ejemplo internacional" de por cómo se están haciendo las cosas en España. "Pido sosiego, pido reflexión y desde luego mi máximo respeto, admiración. Es un honor ser ministra con un presidente como el presidente Sánchez", ha subrayado.

"Seguimos trabajando", ha asegurado el ministro de Economía. En opinión de Cuerpo, este periodo de cinco días de reflexión anunciado ayer por el presidente del Gobierno debería interpelar "a todos" y analizar qué es lo que está sucediendo con el debate político ahora mismo en España en cuanto al tono del debate en términos de las descalificaciones, los insultos a nivel personal y también a nivel familiar.

El titular de Economía ha recordado que en estos cuatro meses en los que lleva en el Gobierno no se ha hablado de economía en el propio Congreso. "Creo que estas son reflexiones que tenemos que hacernos todos porque a esto nos interpela la carta del presidente del Gobierno", ha subrayado.

En este sentido, el ministro ha lamentado que los ciudadanos cada vez tienen una mayor desafección con la política y un mayor alejamiento con las instituciones y considera que esto es un elemento grave sobre el que se debe reflexionar.