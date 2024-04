Las apariencias engañan y el empleo a tiempo parcial de EEUU desmonta a los 'profetas' de la recesión

El relato de la fortaleza económica de EEUU sigue ganando solidez, pero los abogados de lo contrario siempre están ahí. Aunque la perspectiva de una recesión tras las agresivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal se ha esfumado de las previsiones de la mayoría de analistas (se ha comprado la idea del aterrizaje suave de la economía e incluso del no aterrizaje), todavía hay economistas que creen que la contracción de la economía está a la vuelta de la esquina. En esta especie de pugna por ver quién tiene razón, los datos oficiales de empleo de EEUU se han convertido en fuerte motivo de disputa.

Uno de los argumentos de los abogados de la recesión es que, más allá de la fiabilidad de las cifras por las constantes revisiones y los supuestos intereses políticos de la Casa Blanca, la caída del empleo a tiempo completo y el constante aumento del empleo parcial son un claro indicador de pronta recesión. Sin embargo, otros analistas justifican que esto obedece a un cambio de paradigma y no está telegrafiando una caída de la economía.

El informe oficial de empleo de marzo, publicado hace dos viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo, arrojó una fortaleza en casi todas sus métricas que reforzó el mensaje de que la economía sigue fuerte y de que la Fed tendrá problemas para bajar los tipos (en una economía fuerte es más fácil que la inflación vuelva a repuntar y en los primeros meses del año la desinflación se ha atascado). Pero bajo las cifras principales, algunos encontraron detalles de debilidad que casan con lo que vienen diciendo algunos indicadores de confianza y otras mediciones independientes.

Aunque la medición del empleo en la encuesta a los hogares (el informe del empleo saca unas cifras de encuestar a las empresas -las nóminas no agrícolas- y otras de encuestar a las familias) aumentó el mes pasado en casi 500.000 personas el mes pasado, cuando venía mostrando una caída generalizada en los últimos meses, el empleo a tiempo completo (definido como el que trabaja más de 35 horas a la semana) disminuyó en 6.000 personas. Además, en los últimos seis meses, el empleo a tiempo completo ha disminuido en una media cercana a las 200.000 personas al mes, mientras que el empleo a tiempo parcial (que trabaja menos de 35 horas) ha aumentado aproximadamente al mismo ritmo.

"La encuesta de hogares muestra que el empleo a tiempo completo cayó por cuarto mes consecutivo (hasta 132,94 millones), lo que nos deja en el nivel más bajo de empleo a tiempo completo desde enero de 2023, mientras que el empleo a tiempo parcial aumentó hasta un máximo histórico de 28,632 millones. Una vez más, esto sugiere que los detalles pintan un panorama ligeramente más débil de lo que sugieren los titulares por sí solos", apuntaba tras el informe James Knightley, de ING.

"El empleo creado es básicamente precario. Según la encuesta realizada entre los hogares, el aumento del número de personas empleadas proviene únicamente del crecimiento de los empleos a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo descendieron por cuarto mes consecutivo. Históricamente, este cambio en la estructura del mercado precede o acompaña a las recesiones. Además, el empleo público representa una porcentaje cada vez mayor de los puestos de trabajo creados y el uso de trabajadores eventuales sigue descendiendo, señal de que la búsqueda de trabajadores pierde fuerza", explicaba Alexis Bienvenu, gestor de fondos de La Financière de l'Echiquier.

Esta argumentación ha sido contestada en un informe de la casa de análisis Capital Economics, en el que su economista Paul Ashworth desbarata el razonamiento de los que él llama "recesionistas" u "osos (bajistas) permanentes". "En nuestra respuesta al exitoso informe de empleo de marzo, bromeábamos diciendo que incluso a los osos perennes les costaría encontrar algo que no les gustara, pero, fieles a su estilo, los 'recesionistas' se centraron en el descenso del empleo a tiempo completo", introduce el analista.

"El empleo a tiempo completo sólo ha caído antes durante las recesiones, así que, según los osos permanentes, ahora debemos estar al borde de una recesión, o ya en ella. Pero la argumentación 'este indicador nunca ha hecho esto antes sin que le siguiera una recesión' no ha ido bien durante la recuperación post-pandémica. Deberíamos saberlo: como a muchos otros, la inversión de la curva de rendimientos y la contracción del índice de indicadores adelantados nos despistaron el año pasado. Sin embargo, mientras que la curva de rendimientos ha sido un auténtico indicador adelantado en ciclos anteriores, el empleo a tiempo completo nunca ha sido más que un indicador coincidente", plantea Ashworth.

El experto de Capital Economics desgrana una serie de razones 'positivas' detrás de este aumento del empleo a tiempo parcial. La primera de ellas es la gran afluencia de mujeres en edad productiva a la población activa, que han sido las grandes beneficiarias del cambio post-pandémico hacia la flexibilidad laboral. "Sospechamos que el aumento del trabajo a tiempo parcial es principalmente un efecto estructural, reflejo de la afluencia sin precedentes de mujeres en edad productiva a la población activa. En el mundo post-pandémico, en el que el trabajo a domicilio y la flexibilidad laboral se han convertido en la norma, las madres trabajadoras (y las empresas que las emplean) han sido las grandes beneficiadas".

Ashworth también incide en que la encuesta de hogares incluye reveladores datos sobre los motivos por los que se trabaja a tiempo parcial. En anteriores recesiones, el aumento del empleo a tiempo parcial se debió principalmente a razones económicas, en particular porque los trabajadores no encontraban trabajo a tiempo completo. Sin embargo, este último repunte, señala, se debe principalmente al aumento del empleo a tiempo parcial por motivos no económicos, lo que sugiere que es menos preocupante.

"Es cierto que la definición de 'razones económicas' no es exhaustiva, y podría ser que, ante la subida de los precios de los productos de primera necesidad, cada vez más personas acepten un trabajo extra para llegar a fin de mes. No obstante, aunque el número de personas con pluriempleo ha aumentado en los dos últimos años, la proporción global sólo ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Además, la media de horas semanales trabajadas ha disminuido, pero sólo hasta los niveles anteriores a la pandemia", justifica.

En tercer lugar, recoge el economista, el aumento del empleo a tiempo parcial también se ha utilizado para argumentar que, aunque la economía está creando muchos puestos de trabajo, se trata de algún modo de "Mc-empleos" indeseables y mal pagados que la gente desesperada se ve obligada a aceptar. El empleo "precario" que referían desde LFDE. Sin embargo, razona Ashworth, de los 5,8 millones de puestos de trabajo creados desde el pico de empleo anterior a la pandemia, casi 1,5 millones han sido en servicios profesionales y empresariales, que pagan salarios muy superiores a la media.

Además, 1,1 millones de los 1,4 millones de empleos en el sector sanitario creados en los últimos cuatro años corresponden específicamente a servicios sanitarios ambulatorios y hospitales, que también son empleos con salarios muy superiores a la media para trabajadores no supervisores. Los sectores con salarios y horarios muy por debajo de la media -comercio minorista y ocio y hostelería- contribuyeron muy poco a ese aumento del empleo de 5,8 millones.

"Es cierto que la calidad de los puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses ha sido un poco peor, con puestos de trabajo mal pagados en residencias de ancianos que representan una parte de la ganancia en la asistencia sanitaria y el ocio y la hostelería que añaden más de 400.000 puestos de trabajo. No obstante, la economía ha creado muchos puestos de trabajo con salarios superiores a la media en la sanidad, el sector público, la construcción y los servicios profesionales y empresariales. En conjunto, no diríamos que la combinación de empleos creados ha sido inusualmente pobre", concluye el experto de Capital Economics.

El equipo de BCA Research encargado de la estrategia en bonos del Tesoro de EEUU vigila tres indicadores del mercado laboral que permiten calibrar la llegada de una recesión, no disparándose hasta el momento ninguno de los umbrales. El primero de ellos es la tasa de desempleo. El equipo estima que será mucho más probable que la tasa de desempleo aumente una vez que la tasa de vacantes caiga por debajo del 4,5%, aproximadamente el máximo anterior a la pandemia. Extrapolando la tendencia actual, esperan que este indicador alcance su umbral en octubre.

El segundo indicador es el crecimiento de las nóminas no agrícolas. Suponiendo una tasa de participación plana, la economía necesita añadir 177.000 puestos de trabajo al mes para mantener una tasa de desempleo constante. Unos meses de nóminas más bajas llevarían a una tasa más alta. Anteriormente, el equipo de bonos estadounidenses de BCA había fijado este umbral para este indicador en 100.000. Sin embargo, los nuevos datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) revelan que la población estadounidense es mucho mayor debido a la inmigración, lo que justifica una cifra de nóminas más alta para el desempleo de equilibrio.

El tercer indicador en liza son las peticiones iniciales y continuas de subsidio de desempleo. Ambas series tienen una estrecha correlación con la tasa de desempleo. Al equipo de BCA le gustaría ver una clara divergencia de estas series con respecto a su trayectoria de los últimos tres años. De lo contrario, es probable que el desempleo se mantenga por debajo del 4%. La recesión todavía no se ve.