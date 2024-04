Bonet (Cámara de Comercio): "Eliminar la 'Golden Visa' es un gesto demagógico y desacertado"

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha criticado la decisión de eliminar la 'Golden Visa' para inversores no residentes de la Unión Europea que adquieren propiedades por más de 500.000 euros. Lo califica como un movimiento populista y poco acertado. "España se ha convertido en el lugar de veraneo y segunda residencia de millones de europeos. Reducir las posibilidades para que vengan me parece desacertado", ha advertido durante su intervención en un desayuno informativo, organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

El Consejo de Ministros analiza hoy un informe presentado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con el fin de modificar la Ley aprobada por el Gobierno del PP en 2013. Esta ley permite la obtención del visado de residencia mediante inversiones en vivienda en España.

Bonet ha criticado la propuesta presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha argumentado que muchas familias que compran viviendas lo hacen para tener una segunda residencia, a veces debido a preocupaciones sobre conflictos cercanos a su país de origen.

Según datos proporcionados por el presidente Sánchez, la mayoría de los visados de residencia se otorgan actualmente en relación con inversiones inmobiliarias, y se concentran principalmente en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Islas Baleares y Valencia. Estas ciudades tienen mercados inmobiliarios altamente competitivos, lo que dificulta que los ciudadanos encuentren viviendas adecuadas, a pesar de trabajar y pagar impuestos regularmente. Esta disparidad, según el presidente, es una injusticia que debe abordarse.

Turismo, tractor de la economía

En cuanto a la situación actual de la economía española, Bonet subrayó que "vamos bien, mejor que los demás", y "la causa principal es el turismo". "El éxito del turismo es extraordinario y nos permite crecer al 2% o al 3%, añadió, pese a que reconoció que "la parte no tan buena es que el éxito del turismo lo tapa todo, por debajo hay gente que sufre, sobre todo pymes que están en sectores que no tienen nada que ver con el turismo".

Sobre las "amenazas internas", lamentó que en la política española "no hay consenso" y se preguntó "cómo es que no hay consenso político". Por otro lado, destacó que la incertidumbre "también viene de la economía en el mundo", y resaltó que "la geopolítica ha pasado a la primera división con dos focos muy preocupantes en Ucrania y Oriente Próximo".

"Es un momento de gran complejidad", apuntó, donde "Europa es la perdedora de la guerra de Ucrania y ha perdido la posición que debe recuperar". A ello se suma "las elecciones que tenemos en el mundo, la principal la de Estados Unidos que tenemos por delante y que crea mucha incertidumbre en este momento".

Además, Bonet indicó que "España no está especialmente mal, el déficit no es excesivo y la inflación empieza a estar más tranquila". Sin embargo, "habría que ver cómo hemos conseguido esta posición", dijo, ya que "ha sido a base de incrementar los impuestos o las contribuciones sociales", por lo que instó a "hacer una reflexión de consolidación fiscal". "Más allá de la voracidad recaudatoria habría que ver en qué estamos gastando el presupuesto", señaló, al defender que "hay mucho gasto que se podría eliminar y nos haría más productivos". Además, se preguntó "por qué existe una carga excesiva de impuestos si el motor principal es la empresa" y pidió que "la obtención de recursos no afecte al motor principal".

Por otro lado, Bonet puso el foco en el "reto demográfico" y confió en que "habría que procurar desde la política que los hijos de los inmigrantes se integren en la segunda generación", ya que de lo contrario "sufriremos". En cuanto a la formación, pidió un "pacto de Estado con consenso sobre todo los niveles educativos, incluida la universidad pública", que a su juicio "necesita un cambio importante para no entrar en una decadencia inevitable".

Los Next Generation EU en España "van a ir bien"

También Bonet ha destacado la importancia de los fondos europeos Next Generation EU, como una oportunidad significativa para España. Bonet señaló que la economía española "tiene problemas", pero manifestó que "los puede superar. "Una de las fortalezas de España es que es un país de pymes", añadió, que a su juicio "aguantan y aguantan", ya que "son empresas familiares, muy resilientes". Respecto a las grandes empresas, afirmó que está "muy tranquilo" de que los Next Generation EU en España "van a ir bien".

Ha señalado que uno de los desafíos clave que enfrenta España es la productividad, y ha considerado estas ayudas como una herramienta esperanzadora para abordar este problema. Además, ha desatacado la cantidad de miles de millones de euros disponibles a través de estos fondos y su potencial para impulsar la transformación del tejido productivo del país. "Los Pertes son proyectos de las grandes empresas del país, saben lo que hacen", indicó, e incidió en que "400.000 pymes han entrado en la senda de la digitalización", con lo que pidió "optimismo". En ese sentido, advirtió de que "las pymes que están sufriendo por debajo el éxito del turismo se pongan a la defensiva y no innoven ni inviertan".

Elecciones catalanas

Bonet también ha expresado su creencia de que Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat, ganará las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, señalando una percepción de "desinflamación" en el independentismo. El presidente indicó que ve una oportunidad de cerrar el capítulo del proceso independentista y volver al trabajo sin preocuparse por objetivos irrealizables. Además, considera que el proceso independentista se ha extraviado y atribuye el apoyo obtenido en 2017, que alcanzó el 48%, al "marketing político" desleal realizado desde la Generalitat de Cataluña. Ha lamentado que todo lo ocurrido entonces supuso tanto para la Comunidad Autónoma como para España perder "10 años" de liderazgo económico y relevancia. "Cataluña tiene vocación de liderazgo y de relevancia dentro de la economía española. Y lo ha perdido. ¿Lo puede recuperar? Sí", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que ve una disminución en el fervor independentista, afirmando que la gente se ha dado cuenta de que fueron engañados con promesas incumplibles. Pronostica que muchos de estos votantes decepcionados no acudirán a las urnas, mientras que otros podrían respaldar a Illa. Asimismo, Bonet espera un aumento en el apoyo al PP, ya que considera necesario que tenga una presencia significativa en Cataluña debido a la importancia estratégica de la región para España. "Me parece que las elecciones del 12 de mayo son muy importantes y ojalá no caigamos en la trampa de que haya que repetir", ha concluido Bonet sobre este asunto.

La salida a bolsa de Puig

Bonet también ha indicado "acertada" la intención de Puig de salir a Bolsa. Ha considerado que es un anuncio "acertado" y que puede ser "una buena solución".

Esta semana, Puig ha anunciado su intención de salir a Bolsa para captar más de 2.500 millones de euros mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) de nueva emisión dirigida a inversores cualificados y otra oferta de venta de acciones ya existentes de mayor importe. "Las empresas familiares cuando se van diversificando, llega un momento en que pueden acudir a este tipo de solución, sobre todo si tienen la dimensión necesaria y la posición en el mundo necesaria, como es el caso, por ejemplo, de Puig", ha destacado el presidente de la Cámara de Comercio.

El Grupo Puig es una empresa catalana líder en el sector de la alta cosmética. Después de cuatro años sin estrenos en el parqué nacional, Puig inaugura el 2024 con expectativas de que otros nombres importantes se unan al Mercado Continuo. La empresa, conocida por marcas como Carolina Herrera y Paco Rabanne, ambas entre las diez fragancias más vendidas a nivel mundial, aspira a valoraciones que superen los 10.000 millones de euros. Esto la situaría entre las veinte mayores empresas de la Bolsa española, rivalizando con firmas como ACS, aunque no garantiza su inclusión en el Ibex 35.

También se ha referido Bonet a la entrada del Estado en empresas estratégicas como Telefónica, y ha dicho que "si es para apoyar y ayudar, no me parece mal, pero si es para intervenir ya no me gusta tanto". Igualmente, el presidente de la Cámara de Comercio ha aprovechado para felicitar al presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, y al consejero delegado de la compañía, Ángel Simón, por el paso adelante que han dado para alcanzar una participación del 5% en Telefónica. "Me parece que es una buena decisión", ha destacado.

CriteriaCaixa, el holding perteneciente a la Fundación Bancaria La Caixa, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha adquirido una participación del 5,007% en el accionariado de Telefónica. Hasta ahora, CriteriaCaixa había declarado poseer directamente el 2,69% de la compañía de telecomunicaciones, presidida por José María Álvarez-Pallete.