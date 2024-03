BComú tumba los presupuestos de Collboni, que se someterá a una cuestión de confianza

Barcelona se queda, de momento, sin presupuestos para el ejercicio 2024 tras el fracaso de las cuentas en la votación celebrada este viernes en el pleno municipal. El PSC y Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no consiguen validar su proyecto tras no conseguir el apoyo de Barcelona en Comú (BComú), al no concederles el pacto de gobierno que requería el grupo de Ada Colau para dar su voto positivo.

Esta votación -con la negativa de BComú, Junts, PP y Vox- pone punto y final a cinco meses de confección de los presupuestos y negociación para conseguir los apoyos necesarios para aprobarlos y obligará a Collboni a someterse a una cuestión de confianza para aprobarlas en un pleno extraordinario que el alcalde de la ciudad ha convocado para el 27 de marzo con el objetivo de tenerlos aprobados para el 2 de mayo.

Tras perder la votación, Collboni ha agradecido a ERC la confianza con sus votos positivos y ha prometido que Barcelona tendrá los presupuestos "que merece y necesita". Además, ha reprochado a Colau que "nunca había visto tanta irresponsabilidad junta" y que "su actitud ha provocado el bloqueo de tres presupuestos progresistas de tres gobiernos progresistas [Barcelona, Catalunya y España]".

En la cuestión de confianza, Collboni presentará las cuentas y, si en un mes no aparece ningún rival con un proyecto y un respaldo que le supere, quedarán aprobadas automáticamente. En el contexto actual de fragmentación en el consistorio, con vetos entre Junts y BComú, parece poco probable que el edil socialista vaya a tener problemas.

No obstante, esta situación demuestra una vez más la fragilidad del gobierno socialista en Barcelona, donde cuenta con solo 10 de 41 concejales. De hecho, este es uno de los argumentos que Colau ha esgrimido contra Collboni, al que ha reprobado que "no queda claro adónde quiere llevar Barcelona" y al que ha recordado que no sería alcalde "sin nuestros votos".

"Le dimos confianza para hacer una mayoría de izquierdas y otro voto de confianza en la aprobación inicial [de los presupuestos]. Sería un cheque en blanco votarle las cuentas ahora", ha remachado Colau.

El fracaso en las negociaciones

El pasado martes, BComú confirmó que votaría "no" a los presupuestos del PSC porque no se les garantizaba un pacto de gobierno para liderar conjuntamente el consistorio a cambio de su apoyo. Ante la negativa de los socialistas a esa demanda, el plenario de Barcelona en Comú tomó la decisión, con 165 votos a favor y solo cinco en contra, de tumbar los presupuestos "en caso de que el PSC mantuviera su negativa a acordar un gobierno progresista".

Ante este escenario, que obligaba a Collboni a negociar a contrarreloj para ahorrarse la cuestión de confianza, el PSC solo contaba con el apoyo de ERC, partido al que ofreció partidas por valor de 100 millones de euros, dentro de unas cuentas de 3.800 millones.

Negociaciones que finalmente llegaron a su fin este jueves por la tarde con una nueva negativa de los de Ada Colau ante las propuestas del PSC. En las últimas conversaciones, el gobierno municipal se comprometía a dedicar 90 millones este año y 300 en todo el mandato a partidas correspondientes a demandas y medidas propuestas por BComú.

Concretamente, se comprometían a destinar ocho millones a la compra de viviendas para ampliar el parque de alquiler, 30 millones durante el mandato para rehabilitar viviendas en el Besós, el mantenimiento del 30% de cuota de vivienda protegida, la reducción de los cruceros y el incremento del recargo turístico de los turistas que llegan en barco, entre otras medidas recogidas en un documento avanzado por El Periódico.

Sin embargo, BComú consideró que las propuestas no se ajustaban a sus demandas y mantuvieron el "no", dejando la cuestión de confianza como la única opción para aprobar las cuentas de la ciudad catalana.