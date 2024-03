Madrid impresiona a Europa: la perla del sur ya planta cara a Londres y París, según Oxford Economics

La economía urbana de Europa lleva décadas dominada por las ciudades que conforman lo que se conoce como la Banana Azul (Blue Banana), una 'región', en términos geográficos, conformada por una megalópolis que se extiende desde Manchester hasta Milán. Esta región o cinturón incluye ciudades como Londres, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Fráncfort o París. Su dominio en la esfera económica es total. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a irrumpir una 'ciudad rebelde' que, poco a poco, empieza a plantar cara a algunas de las ciudades que conforman esa megalópolis: Madrid y sus conurbaciones han alcanzado un desarrollo más que notable. Además, la capital española, con ayuda de la región al completo, está empezando a atraer cada vez más inversión, turismo y riqueza. Tal es la situación, que los economistas de Oxford Economics aseguran en un informe reciente que "Madrid es la única ciudad europea que comienza a rivalizar con Londres y París en términos de niveles de PIB".

Madrid está de moda. No solo el informe de Oxford Economics, hace poco más de un mes, la prestigiosa revista The Economist publicó un artículo en el que ponía de relieve el 'boom' económico de la capital, un crecimiento que está focalizado en la ciudad de Madrid, pero que se ve impulsado por el buen momento de la región al completo, que superó los 7 millones de habitantes en 2023, según los datos oficiales.

Los analistas de Oxford Economics se muestran optimistas respecto al crecimiento de las ciudades europeas en general, aunque matizan esta previsión, asegurando que son las urbes del norte las que tienen una mejor perspectiva. Sin embargo, es ahí donde surge la 'excepción de Madrid'. "Somos menos optimistas con respecto a la mayoría de las ciudades del sur de Europa. Han tendido a tener un rendimiento inferior en el pasado y sospechamos que también lo harán en el futuro, esto es especialmente cierto dentro de Italia". Aunque el informe admite que las ciudades del sur llevan años de retraso (en términos económicos con las del norte), estos economistas explican que "no existen dos ciudades iguales" por muy cerca que estén. La 'excepción madrileña' confirma que el sur de Europa se pueden encontrar ciudades competitivas y que presentan suficiente potencial para generar riqueza más allá de la gran 'Banana Azul'.

Madrid sobresale en el sur de Europa

"Por supuesto, no hay dos ciudades iguales. En términos de escala económica, la principal ciudad del sur de Europa es, con diferencia, Madrid. De hecho, Madrid es la única ciudad europea que comienza a rivalizar con Londres y París en términos de niveles de PIB, y la ciudad alberga algunas empresas multinacionales importantes, incluidos, por ejemplo, los principales bancos europeos", argumentan.

En términos de PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo (PPA), un indicador que elimina la distorsión que general los precios y el tipo de cambio, revela que la Comunidad de Madrid alcanzó en 2022 (último dato regional publicado) la cifra de 41.400 euros, lo que sitúa a la región en la parte alta de las 244 regiones europeas que analiza Eurostat. Así, el PIB per cápita de Madrid es un 17% superior al de la media de la UE27, que fue de 35.400 euros.

Con todo, la Comunidad de Madrid cuenta con un PIB que representa el 117% de la media del PIB per cápita PPA de la UE27, lo que le otorga el trono entre las regiones españolas. Madrid es la que lidera el PIB per cápita de España, seguida del País Vasco y Navarra, que son las otras dos regiones que logran superar la media de la UE27. El conjunto de España se sitúa en el 83% de la media europea. Si se compara Madrid con el resto de Europa, el rato es sorprendente: solo ocho estados de la UE27 tienen un PIB per cápita más alto que Madrid: Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Suecia, Alemania y Bélgica.

Además, Madrid ha tenido un buen año en 2023 en términos de crecimiento económico, con un aumento del PIB del 2,8%. "Este es el tercer año de crecimiento sólido tras la pandemia. Aunque este rebote es en parte consecuencia de la recuperación de una pandemia particularmente difícil, el hecho de que la recuperación se haya mantenido durante un largo período de tiempo proporciona un claro testimonio de la resiliencia y, de hecho, del dinamismo de la ciudad", añade el informe de Oxford Economics.

La productividad de Madrid

Madrid tiene algo que el resto de las regiones españolas no tienen y que le permite converger con los núcleos urbanos punteros en España. Si se analiza el comportamiento del PIB de las regiones españolas entre el año 2000 y el 2022 se puede ver que, por un lado (muy influido por la pandemia) Baleares y Canarias) sufren una caída del PIB per cápita, que retrocede significativamente en el periodo considerado, -15,4% y -10,3% respectivamente. La media nacional ha sido de alrededor del 16% (crecimiento positivo). En claro contraste con el aumento del 36,3% que se produce en Galicia y del 34,6% en Extremadura. Por su parte, en Madrid aumentó un 18,3%, situándose en 2022 en el nivel más alto de las comunidades autónomas. ¿Qué tiene esto de particular? El crecimiento de Madrid ha sido sorprendente, dado que la región ya era la más desarrollada de España.

"El modelo de Solow revela que las economías que se encuentran cerca de su estado estacionario presentan crecimientos menores que aquellas que están más alejadas del mismo. Dicho de otra forma, donde los niveles, en este caso de PIB per cápita, son más elevados, cabe esperar crecimientos de esta variable más discretos. Sin embargo, se observan notables excepciones entre algunas comunidades autónomas. En el lado más positivo cabe destacar el de Madrid (también País Vasco), que a pesar de tener los PIB per cápita más elevados, han experimentado crecimientos superiores a la media nacional", según explican en un informe publicado recientemente por la Confederación Empresarial de Madrid.

Los expertos que han elaborado este informe explican que el buen comportamiento de Madrid se debe en gran parte a un crecimiento de la productividad superior al del resto de España. Más allá de la productividad, el peso de Madrid como economía también se ha ido incrementando al convertirse en un polo de atracción de capital humano. Esto ha permitido que el PIB real agregado (toda la producción anual de la región) aumente un 50,9%, en parte por la mejora de la productividad, pero también porque se sitúa entre las comunidades en las que más crece la población (un 27,5% en el periodo 200-2022).

Así, la Comunidad Madrid lidera el ranking por tamaño de PIB (agregado). Gracias a su mayor crecimiento relativo ha ido ganando peso durante las dos últimas décadas y ha aumentado su participación en el PIB español hasta el 19,4% (17,7% en 2000).

¿Qué le falta a Madrid para ser Londres o París?

Los analistas de Oxford admiten que Madrid rivaliza, lo que no quiere decir que iguale todavía a las urbes punteras en tecnología y creación de riqueza y empleo: "La ciudad (Madrid) tiene una población cosmopolita y altamente educada y, al igual que Londres y París. Además, Madrid desempeña un papel desproporcionadamente grande en su economía nacional, sobre todo en sectores clave de crecimiento como los servicios profesionales y la información y las comunicaciones", apuntan desde Oxford Economics.

Es justo ahí donde Madrid encuentra una desventaja importante respecto a Londres, París o incluso Ámsterdam, una desventaja que cada vez lo es menos pero que sigue siendo vital: "(a Madrid) lo que le falta es la capacidad de atraer empresas y trabajadores en esos sectores punteros donde dominar París o Londres, o incluso de otros rivales como Ámsterdam y Berlín. Madrid está casi en el mismo círculo que esas ciudades como centro de negocios, pero aún no del todo. Se encuentra un peldaño más abajo", aseguran desde Oxford Economics.

"Madrid, al igual que España en general, sigue luchando contra una alta tasa de paro y años de emigración del talento. También existen algunas preocupaciones sobre la coherencia política de España... con la inclusión de partidos extremos tanto de izquierda como de derecha en gobiernos de coalición nacionales. Como resultado, se ha vuelto más difícil lograr consenso en torno a reformas económicas y sociales amplias. Sin embargo, ese es un problema que está lejos de ser exclusivo de España o Madrid", admiten los expertos de la casa de análisis británica.

Sin embargo, cada vez son más los perfiles cualificados de la Unión Europea y otros países que eligen Madrid como destino laboral. No lo hacen los por salarios u otras ventajas laborales, pero sí por el clima, el ocio, la gastronomía y otros factores intangibles que aportan a Madrid ciertas ventajas sobre el resto de ciudades europeas.

El futuro de la economía de Madrid

Madrid podría seguir recortando la brecha con las ciudades punteras de Europa: "De cara al futuro, se está invirtiendo mucho, literal y metafóricamente, en el proyecto Madrid Nuevo Norte, que está diseñado para construir un nuevo distrito comercial central de 230 hectáreas en una parte del centro de la ciudad que ha sufrido décadas de decadencia y abandono urbano", señalan desde Oxford Economics.

Los economistas de la casa de análisis británica destacan que la estación de tren de Chamartín se encuentra en el corazón del lugar y el objetivo es mejorar la conectividad con el norte de España y el sur de Francia, incluido Lyon, que recientemente se convirtió en un destino directo para los trenes de alta velocidad. Dado que el sur de Francia es una parte importante de la economía centrada en el sector de alta tecnología de Europa, el plan aún puede fortalecer la posición internacional de Madrid. Pero si es así, entonces es probable que el cambio se produzca lentamente antes de acelerarse".

Los expertos de Oxford Economics hacen un repaso de la situación económica de todas las grandes ciudades del sur de Europa. La conclusión es clara, Madrid es la única que tiene capacidad para competir o, al menos, plantar cara a las grandes urbes que llevan décadas dominando la economía europea. Ya sea por la demografía, productividad, la composición del tejido productivo o el atractivo, Madrid se aúpa al primer puesto como candidata potencial para liderar el crecimiento del sur de Europa.

En lado opuesto aparece Milán: "Esta es seguramente la que está potencialmente más amenazada, ya que compite directamente (en términos de sectores y mercados) con los principales centros de negocios de Europa y, por tanto, es más probable que se vea frenada por una población madura y una escasez de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Este perfil demográfico también es parte de la razón del bajo número de graduados en la fuerza laboral en Milán, mencionada anteriormente, aunque es poco probable que sea la razón completa".

La casa de análisis proyecta que durante el período 2024-28, el PIB de Milán crecerá solo un 1,1% anual, mientras que el de Madrid crecerá casi el doble. "Y si bien se podría argumentar que esto simplemente refleja el hecho de que proyectamos un crecimiento más rápido para España que para Italia, creemos que el argumento también puede ir en la dirección opuesta: el pobre desempeño nacional de Italia en nuestro pronóstico es en parte una consecuencia de la debilidad de su campeón nacional. Por el contrario, y a pesar de las reservas que hemos expresado anteriormente, Madrid sigue pareciendo la más fuerte de todas las principales ciudades del sur de Europa, incluso si no se compara con ciudades como Londres, París, Amsterdam y Berlín", culmina los analistas de Oxford Economics.