Bruselas eximirá de sanciones y controles de la PAC a los pequeños agricultores

Con las reverberaciones de las protestas agrícolas todavía de fondo y todavía presentes, Bruselas lanza una nueva propuesta para tratar de dar respuesta a las inquietudes del sector. La Comisión Europea propone retirar los controles y las sanciones ambientales de la PAC a los pequeños agricultores para disminuir las trabas burocráticas.

Se trata de una revisión de la actual normativa de Política Agraria Común, la partida de fondos comunitarios al sector agrícola. La revisión que plantea el Ejecutivo comunitario pasa por que los agricultores con explotaciones inferiores a 10 hectáreas puedan estar exentos de controles y de cumplir los requisitos medioambientales de la PAC.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha explicado este viernes al primer ministro polaco, Donald Tusk, que la nueva propuesta prevé "excepciones para los pequeños agricultores, de menos de diez hectáreas, de controles y sanciones" vinculados a los requisitos de la PAC. Tendrá un "impacto real e inmediato en los pequeños agricultores polacos y de la UE", ha asegurado la alemana.

Otra parte de la propuesta, según ha explicado Von der Leyen, modificará esa prohibición a los agricultores de no cultivar parte de sus tierras y dejarlas en barbecho. La propuesta de la Comisión Europea es transformar esta obligación en un incentivo. Se aplicará con carácter retroactivo, desde principios de 2024. "En la práctica significará que a animará a los agricultores a mantener las zonas no productivas, pero sin temer la pérdida de ingresos si no están en condiciones de hacerlo", ha aclarado la alemana.

Polonia es uno de los países más afectados por la crisis agrícola. Su coyuntura tiene raíz en el país vecino, Ucrania, y en las medidas dispuestas para sacar cereal del país a causa de la guerra. La que se antojaba una medida para dar salida al grano ucraniano derivo en un exceso de oferta en el mercado polaco y una depreciación de los productos agrícolas que provocaron el malestar del sector local. Ante lo cual Bruselas fue instada a tomar medidas como convertir el territorio polaco, húngaro, búlgaro, eslovaco y rumano como meros países de tránsito y no de destino de las exportaciones ucraniana.

Y si bien por el momento es tan solo una idea, la Comisión Europea explorará a posibilidad de introducir restricciones a los productos agrícolas que se exportan de Rusia a la Unión Europea. Una idea que pronto se transformará en propuesta del Ejecutivo comunitario.