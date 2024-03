El día en que el teletrabajo provocó un caos aéreo en Reino Unido que afectó a 700.000 personas

El 28 de agosto de 2023 el sistema de control del tráfico aéreo de Reino Unido falló, en pleno verano y, además, festivo en el país. Los servicios nacionales de tráfico aéreo no eran capaces de procesar los datos del plan de vuelo para un vuelo de Los Ángeles a París y eso, desató un caos que acabó afectando a más de 700.000 personas cuyos vuelos tuvieron que ser cancelados. El problema podría haber sido menor si ese día los ingenieros a los mandos del sistema manual no hubieran estado teletrabajando.

Un informe independiente liderado por el ex ejecutivo de industrias de consumo Jeff Halliwell, que recoge este jueves el Financial Times, señala que el contratiemo se prolongó más de lo que habría durado si en la oficina hubiera habido algún trabajador. En concreto, indica que uno de los ingenieros tardó 90 minutos en llegar y reiniciar manualmente el sistema y que su superior no fue avisado hasta más de tres horas después de que se iniciara el problema. Además, Nats (la asociación público-privada que administra los servicios de tráfico aéreo del Reino Unido) esperó cuatro horas para llamar a la compañía que construyó el software.

Las aerolíneas pidieron a Nats una compensación para cubrir las pérdidas que les supuso aquel día, uno de los de mayor actividad del año. Ahora, con este informe, el lobby AirlinesUK remarca que hay "pruebas irrefutables de que la planificación y los procedimientos básicos de resiliencia de los Nats eran totalmente inadecuados". Y es que el gestor del tráfico aéreo aseguró tras el caos que los ingenieros habían estado en el sus puestos de trabajo durante toda la interrupción y describió la avería como "un evento que ocurre cada 15 minutos", en ese caso causada por un plan de vuelo que incluía dos marcadores de puntos de referencia (los que indican a los controladores la ruta del vuelo y evitan colisiones en el aire) con nombres idénticos pero separados.

El nuevo informe expone "una falta significativa de planificación previa" en caso de interrupción importante y la "preocupación" por que la industria de la aviación haga simulacros o entrenamientos de posibles errores similares.

Días en encontrar una solución para los pasajeros

De los casi 700.000 afectados, la Autoridad de Aviación Civil -el regulador del Reino Unido- estima que más de 300.000 pasajeros se vieron afectados por cancelaciones de vuelos, unos 95.000 por retrasos de más de tres horas y al menos otros 300.000 por retrasos más breves.

La atención a los pasajeros por parte de algunas aerolíneas también dejó mucho que desear, según el informe. La crítica incide aquí en la "sorpresa" que produce que "un problema de control de tráfico aéreo que se solucionó en siete horas causara tantas cancelaciones y retrasos con efectos en cadena durante tanto tiempo". En algunos a los pasajeros se les ofreció muy poca asistencia y "se les hizo esperar varios días antes de encontrar un vuelo de regreso a casa".

El texto también cuestiona la idoneidad de la estructura regulatoria que sustenta los objetivos de desempeño de Nats ya que encuentra "inapropiado que probablemente vaya a sufrir muy pocas consecuencias financieras, después de haber causó una perturbación tan enorme y grave". Habrá que esperar al informe final que Halliwell publicará a finales de año para indagar más en este aspecto.