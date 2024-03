A qué edad me puedo jubilar con 15 años cotizados

¿Quién no ha fantaseado con poder jubilarse en periodos de estrés, cansancio o hartazgo de todo? La pregunta es siempre pertinente: ¿a qué edad me podré jubilar? El problema es que en España no hay una respuesta única y cada caso (es decir, cada pensionista) supone una realidad muy particular.

La edad de jubilación ordinaria en España es doble: conviven dos edades a la vez que varían en función de la cotización acumulada por los trabajadores. Es por eso que puede darse la circunstancia de que dos personas se jubilen a edades diferentes sin beneficiarse de ningún mecanismo de jubilación anticipada.

La 'culpa' la tiene la reforma de las pensiones de 2011, que diseñó un calendario progresivo por el cual se fue incrementando la edad de jubilación para las personas que no llegasen a un nivel de cotizaciones concretos. Cada año, desde 2013 y hasta 2027, sube tanto la edad como el criterio de cotización.

Por esto es frecuente preguntarse a qué edad nos podemos jubilar en función de los años que hemos cotizado a lo largo de nuestra vida laboral. Por ejemplo: ¿a qué edad es posible jubilarse con 15 años cotizados?

¿Cuáles son las edades de jubilación en España en 2024?

La respuesta a esta pregunta está en el texto de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (se puede consultar en este enlace). Su artículo 4 recoge ese calendario en el que se desglosan las edades de jubilación de cada año. Y en 2024 son las siguientes:

De 65 años para las personas que han cotizado al menos 38 años.

De 66 años y seis meses para las personas que han cotizado menos de 38 años.

¿A qué edad te puedes jubilar con 15 años cotizados?

Por lo tanto, los cálculos para las personas con 15 años cotizados son sencillos: solo podrán jubilarse en 2024 a partir de los 66 años y seis meses. No tendrán derecho, además, a jubilarse de forma anticipada porque las dos grandes modalidades (voluntaria e involuntaria) exigen cotizaciones de 35 y 33 años, respectivamente.

La cuantía de la pensión con 15 años cotizados

Con 15 años cotizados el trabajador se asegura el cobro de la pensión contributiva de jubilación, ya que significa el mínimo de cotización para percibir una de estas prestaciones. De acuerdo con la normativa, con 15 años cotizados el pensionista cobrará el 50% de su base reguladora.

Para calcular la base reguladora hay que seguir el método de cálculo de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social: sumar las bases de cotización de los últimos 25 años (un total de 300 bases) y dividir el resultado entre 350.

En este cálculo hay que tener en cuenta, además, dos variables:

La Seguridad Social aplica coeficientes a todas las bases de cotización salvo las de los dos últimos años con el objetivo de reflejar el efecto de la inflación .

con el objetivo de reflejar el efecto de la . Los trabajadores pueden beneficiarse de la integración de lagunas para rellenar con bases ficticias (de entre el 100% y el 50% de la base mínima vigente en cada momento) los periodos sin cotizar. Este mecanismo no es de aplicación para trabajadores autónomos y para empleadas del hogar.