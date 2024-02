Los agricultores a Planas: "Si no hay soluciones, habrá movilizaciones"

A la tercera no fue la vencida y la tercera reunión en el mes de febrero del Ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias representativas, Asaja, Coag y Upa, no ha conseguido este miércoles desactivar las protestas del campo, el cual, pese ha reconocer "avances" en la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), siguen insistiendo en falta de "concreción", sobre todo en temas relacionados con los seguros agrarios, la ley de la cadena alimentaria o la competencia deseal de terceros países. En consecuencia, el campo ha sido contundente: "Si no hay soluciones, habrá movilizaciones".

Planas trasladó en la reunión a los representantes de las organizaciones agrarias los temas tratados en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebrado en Bruselas el pasado lunes y les emplazó a una serie de reuniones de trabajo para esta semana y otro encuentro el próximo martes 5 de febrero. El titular de agricultura señalo que en la reunión del lunes con Bruselas se alcanzaron acuerdos importantes "en cuanto a la la simplicación de la Política Agraria Común y en la ley de cadena alimentaria".

Asimismo, Planas ha considerado que hay una "conciencia generalizada" entre sus homólogos comunitarios a la hora de apostar por la imposición de cláusulas espejo a la entrada de productos alimentarios desde terceros países al territorio comunitario. "Tras la discusión del lunes, y viendo a los intervinientes, creo que no lo hemos logrado, pero estamos un poco mejor que antes", en relación con las cláusulas espejo, ha afirmado. Planas ha destacado, además, que hay "otros países", más allá de Francia y España, que "conocen la realidad de este tema". Como ya apuntó este lunes en Bruselas, ha reiterado que está "convencido" de "ganar", tras abogar por una aplicación "estricta" de la legislación aduanera.

El ministro ha señalado que en esta reunión, la tercera en lo que va de mes de febrero, se han presentado "más de 30 iniciativas" en lo que ha calificado un "auténtico plan de choque", de las que la mayoría tienen impacto económico, lo que supone un "impulso cierto" para todo el sector primario.

Pese ello, las principales organizaciones agrarias han anunciado que continuarán con la movilizaciones y que quedan a la espera de que las medias anunciadas se traduzcan en medidas efectivas. Especialmente crítico fue Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, quien recalcó que "si no hay soluciones, habrá movilizaciones". Barato denunció lo que considera una "puñalada" de los eurodiputados españoles al aprobar ayer la ley de Restauración de la naturaleza en Estrasburgo, que supondrá más prohibiciones, pues España tiene un 40% de territorio en Red Natura.

Barato ha insistido, además, en que "no ha habido concreción" en las medidas de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) que se han analizado con el Gobierno, posterior al consejo comunitario: "No nos hagamos trampas; esto un camino con temas encima de la mesa, pero sin concretar".

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha compartido los avances en la simplificación de la Política Agraria Común, aunque ha coincidido en que "faltan muchas concreciones" para conseguir una operativa "más sencilla y simplificada". "Se ha dado un repaso a toda la situación de la ley de la cadena y a los seguros agrarios, que saben que es uno de los grandes instrumentos que tenemos", ha detallado Padilla, quien espera que no solo se trate de "poner más dinero".

Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, ha urgido a detallar los cambios que se harán para la programación actual de la PAC, ya que los técnicos están trabajando con los agricultores en la presentación de sus solicitudes con los requisitos actuales. Ramos ha pedido, asimismo, que se permita a las organizaciones agrarias denunciar en nombre de los agricultores las prácticas que van contra la ley de la cadena alimentaria, pues muchos no se atreven a hacerlo por las posibles represalias.