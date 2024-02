Cepyme adelanta que el empleo de las micropymes se estancará este año

Después de un 2023 en el que la economía española mostró un desempeño mejor de lo anticipado, en gran medida impulsado por el gasto público, se espera que en 2024 comience a ser más evidente la desaceleración económica y sus efectos en el empleo. De hecho, durante 2024 se anticipa la aparición de estos efectos, con la destrucción de puestos de trabajo en empresas de menor tamaño durante varios trimestres, como resultado de las dificultades que ha enfrentado el entramado empresarial en los últimos años.

Cepyme presentó estas observaciones del Boletín trimestral de empleo en las pymes correspondiente al tercer trimestre de 2023 con proyecciones para el curso actual, este jueves en colaboración con Randstad Research.

Las microempresas serán las primeras en experimentar tasas de crecimiento de empleo negativas. Esto se debe a su estructura más pequeña y a la escasez de recursos, lo que las hace más vulnerables ante un escenario de inflación generalizada, aumento en el coste de financiación, incremento de los costes laborales y la implementación de nuevas obligaciones y cargas normativas, especialmente en áreas medioambientales y sociales. Estas nuevas regulaciones implican un mayor coste burocrático para las empresas de menor tamaño.

Por lo tanto, se prevé que las empresas con hasta nueve trabajadores incluso registren tasas negativas de creación de empleo durante la mitad del año ( con caídas del 0,9% en el segundo trimestre y del -0,1% en el tercero). La pequeña escala de estas microempresas las hace más sensibles a la desaceleración económica y a un entorno adverso, como lo demuestran los datos presentados en este informe.

Después del crecimiento proyectado del 0,7% para 2023, se espera un avance del 0,3% para 2024, lo que refleja los grandes desafíos que enfrentan las empresas de menor tamaño. Este contexto se caracteriza por aumentos en los costes y un entorno regulatorio y burocrático que resulta asfixiante. De hecho, en septiembre de 2023, se contabilizaban 20,625 microempresas menos que en 2019.

Durante 2023, las pymes han mantenido y fortalecido su compromiso con el empleo, destacando especialmente el segmento de empresas medianas (entre 50 y 250 trabajadores), que registró un aumento de casi 160.000 empleados, representando un incremento interanual del 4,6%. Además, se observó un aumento del 0,7% en las microempresas y del 4,3% en las pequeñas empresas. Estos datos confirman la importancia de las pymes en la generación de empleo en España y resaltan la necesidad de contar con empresas cada vez más robustas y resilientes.

Para lograr esto, es fundamental aumentar el tamaño empresarial y establecer un marco normativo que elimine las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas con menos de 10 trabajadores. Estas barreras incluyen tanto el elevado esfuerzo fiscal y las cotizaciones como la regulación y las trabas administrativas.

Cuerva pide a Díaz que no trivialice

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, instó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a evitar "trivializar" y "alejarse del titular" después de que la ministra de Trabajo haya expresado su esperanza de llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma del subsidio por desempleo, sin contemplar negociaciones con la patronal.

Cuerva ha solicitado a la titular de Trabajo que evite "trivializar" o "adoptar medidas populistas", y en su lugar reconozca que el sistema público de empleo no está funcionando y trabaje en mejorarlo. "Invertimos miles de millones y la tasa de éxito no llega al 1%. Le pedimos a la ministra que se aleje del titular y estudie por qué no funciona", ha indicado.

Por otro lado, al ser preguntado sobre la reciente estadística del Ministerio de Trabajo sobre la cobertura de la negociación colectiva publicada ayer, que revela que casi el 92% de las personas sujetas a una relación laboral con derecho a convenio están protegidas por la negociación colectiva, el presidente de Cepyme ha instado al Gobierno a mostrar "coherencia" en su enfoque hacia el diálogo social.

"Un día lo magnífica y otro día interviene en la negociación colectiva y el diálogo social despreciándolo e incluso cambiando lo que sindicatos y CEOE han acordado", ha apuntado.

El presidente de Cepyme ha destacado que esta situación es similar a lo ocurrido con la reducción de la jornada laboral, donde el Gobierno intervino en la negociación entre sindicatos y patronal, que tradicionalmente han alcanzado acuerdos de forma bipartita durante más de 40 años.

"Me parece bien que vea el trabajo de sindicatos y patronal, pero pediría coherencia y que luego no hablara despreciando el diálogo social", ha recalcado.