700.000 pymes cerraron el pasado año en pérdidas

El 26% de las pequeñas y medianas empresas registraron una disminución en su facturación en 2023 en comparación con 2022, mientras que el 47% experimentó un aumento en sus ingresos. Además, el 23% de estos negocios terminaron el año 2023 con pérdidas, unas 700.000 pequeñas y medianas empresas, en contraste con el 64% que lo cerró con ganancias, según los datos recopilados por el Barómetro de la Gestores Administrativos (gA).

Durante la semana del 5 al 9 de febrero, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos llevó a cabo una nueva edición del Barómetro de la gA, a través de una encuesta realizada entre los 6.000 Gestores Administrativos en ejercicio. El alto número de respuestas garantiza la confiabilidad de los datos obtenidos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ± 5%. Esta encuesta se centró exclusivamente en información relacionada con las pequeñas y medianas empresas.

En opinión de Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, "seguimos con más de 700.000 negocios en pérdidas, 600.000 con serios problemas de liquidez, y unos 700.000 negocios que han incrementado su endeudamiento el pasado año, el mismo número de negocios que el pasado año facturaron menos que en 2022. Y aunque se ha reducido el porcentaje de negocios que operan fuera del sistema, hasta un 12%, sigue siendo un número elevado y un dato tremendamente negativo".

Un 39% de las empresas han logrado reducir su nivel de endeudamiento durante el último año, mientras que un 26% lo ha aumentado. Se estima que alrededor de 600.000 pequeñas empresas continúan enfrentando graves problemas de liquidez, lo que ha llevado al menos al 12% de ellas a operar "en la sombra" del sistema. En esta ocasión, la encuesta consultó sobre la práctica de no declarar todos los salarios pagados por los negocios, revelando que el 5% de las empresas tienen al menos un salario no declarado.

Según los datos del Barómetro de la gA, el 7% de las empresas existentes fueron creadas durante el año pasado. De estas nuevas constituciones, el 6% (0,42% del total de empresas) procede de empresarios que anteriormente tenían un negocio pero lo cerraron debido a la pandemia.

Otro dato importante revelado por el Barómetro es que el 13% de las empresas han solicitado Fondos Europeos Next Generation; el 76% de ellos ha recibido una respuesta positiva, mientras que un 6% ha visto denegada su solicitud. El 17% restante aún espera una resolución.

El 56% de los Gestores Administrativos admiten tener clientes que podrían haber solicitado los Fondos Next Generation, pero no lo hicieron debido a la falta de información transparente (55%, se permitieron múltiples respuestas), la percepción de que los trámites son demasiado complicados (45%), o porque no cumplían con los requisitos exigidos (38%).

Cabe destacar que el 64% de los gestores consideran que 2023 fue un año positivo para los negocios. De estos, el 34% espera que 2024 sea aún mejor, el 41% cree que será similar, y el 25% teme que sea peor. Por otro lado, el 36% de los gA consideran que 2023 fue un año difícil. Entre ellos, el 17% confía en que 2024 mejore, el 39% espera que sea similar, y el 44% teme que empeore.

"La mayoría de mis compañeros considera que 2023 ha sido un buen año", continúa Santiago, "pero los problemas de liquidez son persistentes y se incrementa el endeudamiento de muchos de los negocios, en el mismo porcentaje de negocios que han facturado menos. Creo sinceramente que el nivel de resistencia de muchos de ellos se ha alcanzado ya y que 2024, con las incertidumbres que se nos están planteando, puede ser la puntilla para muchos de ellos".

El presidente de los Gestores Administrativos cree que "debemos centrarnos en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza, en torno al 20/25%, pues en caso de desaparecer muchos trabajadores irán al paro". "Ojalá que el optimismo de muchos de mis compañeros de que 2024 será mejor se cumpla y que alguien coja las riendas de los que están mal heridos y podamos recuperar a la mayoría", concluye Fernando Santiago.