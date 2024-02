Galicia atesora casi la mitad de los grandes patrimonios españoles

Galicia calidade. La comunidad periférica es la cuna de los millonarios españoles, que copan ya la mitad de la fortuna de los 100 españoles más ricos del 2023. Según la última lista Forbes, los españoles con los bolsillos más acaudalados tienen un patrimonio valorado en, aproximadamente, 196.000 millones de euros; mientras que sólo los empresarios gallegos superan los 97.000 millones.

No obstante, Galicia no se caracteriza por ser una región con un gran tejido empresarial ni con grandes oportunidades económicas. De hecho, el Foro Económico de Galicia reflexiona que la economía gallega vuelve a mostrar la misma tendencia: en épocas de recesión amortigua mejor el impacto, "pero en periodos de expansión le cuesta crecer".

No obstante, son varias las familias de cuna gallega que han contribuido al crecimiento empresarial de la región. Amancio Ortega, que lleva años encabezando la primera posición del ranking de los españoles más ricos, es la clara imagen del empresario gallego de éxito. Además, ha logrado escalar desde el vigésimo primer puesto en el ranking mundial de los empresarios más ricos hasta ocupar el decimotercero puesto— en el momento de la publicación—. El fundador de Inditex tiene un patrimonio de 81.800 millones de euros, según los datos de Forbes, tras recuperarse del revés bursátil que sufrió el gigante textil en 2022. Esto, junto con la revalorización de la firma en los mercados de más de un 35%, le ha permitido elevar su fortuna en 28.300 millones en solo un año. En general, el gigante textil cerró los nueve primeros meses del año con un nuevo récord de ventas y resultados. El beneficio neto de la compañía se incrementó un 32,5%, hasta 4.102 millones; mientras que las ventas siguieron la misma tendencia, y alcanzaron los 25.609 millones, un 11,1% más.

El legado de Ortega

La segunda posición la ocupa su hija, Sandra Ortega, que ha logrado un patrimonio de 7.100 millones– una cifra récord– debido a su participación en la empresa familiar, aunque también diversifica sus acciones a través del holding Rosp Corunna.

No obstante, la otra hija del empresario no corre la misma suerte que su hermana. Marta Ortega, presidenta de Inditex desde abril de 2022, no está dentro del top 100 de los españoles más ricos, pues tiene una fortuna valorada en 80 millones, muy inferior a la de su padre y la de su hermana.

En la lista de Forbes de 2022 también figuraba Josefa Ortega, hermana menor del empresario español e impulsora también de Inditex, que tenía una fortuna de 325 millones.

Fuera del podio, pero ocupando el cuarto puesto, está Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con una fortuna de 4.000 millones. La mayor parte de este patrimonio procede de la entidad financiera española y de Banesco Grupo Financiero Internacional, del que es fundador y presidente. Escotet tiene raíces venezolanas, aunque ha llegado a convertirse en un miembro clave de la sociedad por su apoyo a la actividad económica de Galicia.

Dentro de la familia Ortega, aunque ya sin vínculos directos con Inditex, destaca el nivel adquisitivo de Dolores Ortega, sobrina de Amancio e hija de Primitiva Renedo, con un patrimonio de 750 millones gracias a sus acciones en Marlolan. Su madre, por otro lado, es la dueña del 34% de la sociedad, y posee una riqueza de 625 millones. Siguiendo la línea de la industria textil, destacan Adolfo Domínguez y el diseñador Roberto Verino.

Fuera del 'top 100'

Ocupando ya posiciones del ranking inferiores están los hermanos Manuel y Felipa Jove Santos (450 millones cada uno), propietarios de Inveravante, y Manuel García Pardo (400 millones), fundador de Greenalia. Aunque este año no ha entrado en la lista Forbes, Fernando Romero Martínez, presidente de EiDF, es el millonario español más joven con una riqueza de 850 millones en 2022. Entre las grandes familias gallegas se cuela el apellido de los Froiz. Los impulsores de la cadena de supermercados con el mismo nombre tienen un patrimonio de 105 millones, según los últimos datos publicados por El Mundo. A su vez, con más de cien años de historia, está la empresa de automoción UNVI, fundada y liderada por los Pérez Rumbao. Además, una de las compañías de transporte más referentes a nivel nacional es Monbus, dirigida por Raúl López Loureiro. La compañía la fundó su padre con una camioneta y ya tiene una flota de 1.350 autobuses.

Hay varias familias gallegas que han conseguido su riqueza a través de la venta de sus compañías. Por ejemplo, Luis Fernández Somoza se desprendió de sus acciones en Transportes Azkar en 2008 y acumula a cierre de 2023 un patrimonio de 400 millones. Actualmente es un multi inversor que gestiona su riqueza a través de las sociedades Calde y Ardizia de Inversiones.

Por otra parte, los propietarios gallegos han trasladado sus compañías a Madrid, como es el caso de Isabel Castelo, presidenta de Seguros Ocaso y propietaria del 92% de las acciones, y su hija, Isabel Elena de Mandalúniz, que cuentan con un patrimonio de 1.200 millones. La compañía de seguros logró un beneficio neto de 90,8 millones de euros a cierre de 2022.