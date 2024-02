Las organizaciones agrarias harán más movilizaciones ante la presión de las 'tractoradas' independientes

Las principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag y Upa han decidido ampliar el calendario de movilizaciones que habían consensuado a finales de enero, y que comienza este jueves, ante la presión de las 'tractoradas' independientes, que llevan ya dos días cortando carreteras y vías principales en todo el país. Unas protestas no autorizadas, convocadas por redes sociales, y llevandas a cabo al margen de los "grandes del sector".

De este modo, el nuevo calendario amplia las ciudades o puntos donde se van a celebrar 'tractoradas' en fabrero y las extiende al mes de marzo. En total, se pasa de las 19 provincias o localizaciones iniciales a 27, ya que añade a Badajoz, Alicante, Burgos, Cantabria, Córdoba y Jerez y puerto de Valencia y puerto de Algeciras. Además, amplía casi un mes el periodo de las concentraciones, ya que en un principio concluían el día 23 en León, y ahora lo harán el 21 de marzo en citado puerto gaditano.

Llama la atención la ausencia de regiones o zonas tan agrícolas como cinco de las ocho regiones andaluzas, o Galicia, Cuenca y Albacete, entre otras muchas, mientras que Cataluña esta protestando, al igual que los agricultores independientes, al margen de las organizaciones. Una situación que da a entender que las principales asociaciones agrarias no cuentan con un apoyo total en todo el país. Además, como ya contara ayer eleconomista.es., las diferentes organizaciones agrarias están divididas en torno a si apoyan o no las movilizaciones de los independientes, ya que mientras que Coag les dá la "bienvenida", Upa dice que las "respeta" pero que "no son sus movilizaciones".

Las principales organizaciones agrarias volvieron a insistir y a recordar sus reinvindicaciones. Entre ellas un nuevo Plan Estratégico de la PAC "acorde a la realidad productiva" de los diferentes territorios, reforzando, blindando su presupuesto y con "menos requisitos medioambientales absurdos (condicionalidad y ecorregímenes)", así como la simplificación administrativa y burocrática para el agricultor y ganadero, ya que consideran que los registros que se exigen actualmente, como el Cuaderno Digital, del que proponen su eliminación, son "excesivos".

Además, piden la paralización de todas las normas comunitarias medioambientalistas que imposibilitan su labor, como el Pacto Verde Europeo, De la granja a la mesa o la Ley de Restauración de la Naturaleza, así como la revisión de todos los acuerdos comerciales y paralización de todos aquellos, como Mercosur, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio para otros intereses o la introducción de Cláusulas Espejos para evitar la competencia desleal de terceros países.

Igualmente, reivindican garantizar una "cadena alimentaria resistente, transparente y más justa para los agricultores y ganaderos", así como mayores incentivos fiscales, laborares y de financiación a tipo cero, con una legislación laboral y de seguridad social acorde a la realidad del sector, un apoyo reforzado a los jóvenes agricultores y la necesidad de una revisión a fondo del modelo de seguros agrarios en España.