Las protestas agrarias afectarán a 17 provincias desde el día 8 hasta el 23 de febrero

Las protestas agrarias convocadas por las principales asociaciones agrarias españolas afectarán a 17 provincias desde el día 8 hasta el 23 de febrero. Así, Asaja, Coag y Upa, han diseñado un calendario que comenzarán este próximo jueves en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y varias zonas de Huesca; día 9 en Zamora y Bilbao; 13 en La Rioja y en Zaragoza (FIMA). El 14 de febrero se concentrarán en Toledo, Guadalajara, Jaén, Palencia y Soria; día 15 en Castellón; 21 en Murcia; 22 en zonas de Aragón y el día 23 en León.

Esta generalización de las protestas ponen de manifiesto el fracaso de las negociaciones que los agricultores mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre todo en lo relativo a las demandas del campo de flexibizar y simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y combatir la competencia desleal por las importaciones de terceros países.

Aunque al calor de las manifestaciones en países como Francia, Portugal o Italia, grupos de agricultores independientes ya decidieron la semana pasada salir con sus tractores a las carreteras en algunas zonas agrarias, especialmente en Extremadura y Castilla y León, será esta semana cuando las acciones se amplíen a otras regiones.

Una de las organizaciones agrarias, Unión de Uniones, ya anuncia para mañana protestas en la provincia de Burgos, en concreto en la propia capital y en las localidades de Miranda del Ebro, Briviesca, Medina de Pomar y Aranda del Duero. El 7 de febrero la celebrarán en Santamaría del Páramo (León); 8 de febrero en Ávila; día 14 en Santa María La Real de Nieva (Segovia); 15 de febrero en Boceguillas (Segovia) y el día 16 en Venta Pinillas (Segovia).

Además, Unión de Uniones ha convocado también concentraciones en tres puertos de entradas de mercancías: el día 7 de febrero en el puerto de Castellón y el día 13 de febrero en los puertos de Tarragona y Santander.Todas ellas servirán de preludio para la gran tractorada que anunciaron hace casi un mes para el próximo día 21 de febrero frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid.El pasado viernes, esta organización también realizó una pequeña protesta a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la reunión del ministro con los representantes de Asaja, Coag y Upa.

Más imprevisible es la agenda de los agricultores que, desde la semana pasada, se están organizando a través de diferentes redes sociales y que ya han protagonizado tractoradas sin previo aviso en algunas zonas. Según EFE, mañana será un día importante para estos convocantes con marchas en distintos puntos, como la provincia de Córdoba, Albacete, Cuenca, Cataluña, Murcia y en la Comunidad de Madrid. En todo caso, los convocantes siguen organizando sus calendarios y zonas por lo que es susceptible de ampliaciones de otras provincias y regiones.

En otros países de la UE la situación es similar, con los agricultores italianos concentrados en autopistas del país y poniendo rumbo a Roma. Los agricultores de Grecia continúan también con las movilizaciones en todo el país y reforzaron los bloqueos de carreteras regionales, mientras que también realizaron tractoradas para exigir al Gobierno que cumpla sus demandas. Más peculiar fue el acto de protesta de una quincena de agricultores belgas que este sábado se presentaron con sus tractores frente al domicilio del primer ministro, Alexander de Croo, que acabó saliendo a la puerta para hablar con ellos.

Abastecimiento asegurado

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado este lunes que el abastecimiento alimentario "está absolutamente asegurado" y que ni a corto ni a medio plazo habrá dificultades en este sentido, pese a los problemas, protestas y movilizaciones que vive el sector. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Planas ha dicho que los agricultores, que se movilizan mañana en Cataluña, viven una situación que no es sencilla ni tiene "fácil solución".

"La producción de alimentos pasa una transición silenciosa", ha dicho Planas, que cree que la opinión pública no es consciente de lo difícil que está resultado la misma. Ha señalado que el Gobierno ha destinado casi 4.000 millones de euros de ayudas directas, fiscales y de seguros agrarios para apoyar al sector en estos momentos de transición, agravados por las consecuencias de la guerra. Así, ha explicado que, en Cataluña, ha habido casi 8.000 beneficiarios que han recibido hasta 81 millones de estas ayudas directas extraordinarias, más allá de la Política Agraria Común (PAC).

El problema de la sequía, ha destacado, es "clave" y hay que darle una respuesta, y sobre el trasporte de agua desde Valencia a Barcelona en barcos ha dicho que, pese a que no es competencia de su ministerio, "cualquier actuación positiva y que dé una respuestas es bienvenida en el actual contexto"· El ministro también ha insistido en que desde Bruselas debería haber habido una "gran conversación" antes de implementar algunas medidas que se han tomado y que afectan al sector.

Planas ha explicado que los alimentos en algún momento volverán al precio que tenían antes de la guerra de Ucrania y que hasta que no lleguemos a, como mínimo, un millón de toneladas de producción de aceite de oliva los precios seguirán altos. En cuanto a las declaraciones de la exministra francesa Ségolène Royal sobre la calidad de los tomates ecológicos españoles, Planas ha dicho que no ha sido "muy oportuna" y que está un poco "fuera de circuito", ya que no hay ninguna razón para considerar que el tomate español ecológico tenga características diferentes a las de los tomates franceses o del resto de Europa.