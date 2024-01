Bruselas entrega a España 340 millones del plan de desconexión energética de Rusia

Bruselas continúa con el desembolso de fondos a España. En este caso, la Comisión Europea ha entregado este jueves la prefinanciación vinculada al plan RePower EU, que tiene por finalidad terminar con la dependencia energética de la UE de Rusia, con una dotación de 340 millones de euros en préstamos para España.

El anuncio lo hizo, no obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta mañana avanzó el desembolso por parte del Ejecutivo comunitario de estos 340 millones de euros. En los próximos días, según la vicepresidenta, Bruselas autorizará la transferencia de 1.040 millones de euros adicionales vinculados a los fondos del Plan de Recuperación por la prefinanciación de las partidas incrementadas de las transferencias no reembolsables. España tiene derecho a 1.400 millones de euros sin adoptar reformas o inversiones por la aprobación de la revisión del Plan de Recuperación.

Aunque Madrid no ha sido la única en recibir un pago desde Bruselas. También relacionado con la prefinanciación del Plan Repower EU, el Ejecutivo comunitario ha entregado en subvenciones 551,2 millones de euros a Italia, 158,7 millones de euros a Grecia, 288 millones de euros a Rumanía, 10,9 millones de euros a Chipre, 25,4 millones de euros a Finlandia y 16,9 millones de euros a Letonia. Por su parte, Bélgica y Croacia han recibido 145,1 millones de euros y 585,1 millones de euros, respectivamente en forma de préstamos y subvenciones.

España solicitó la financiación del plan RePower EU cuando remitió a Bruselas la revisión del Plan de Recuperación en agosto. La adenda recibió el visto bueno por parte de la Comisión Europea el pasado octubre que dará acceso a 93.500 millones de euros en financiación adicional.

La adenda incluye 2.600 millones del plan RePower EU y 7.700 millones de euros en transferencias adicionales del Plan de Recuperación. Estas cuantías se suman a los 83.200 millones de euros en préstamos en condiciones favorables y 80.000 en ayudas directas del plan inicial.

Es así que la prefinanciación entregada este jueves, que se puede desembolsar en una o en dos etapas, representa el 20% de los fondos adicionales del plan de desconexión energética respecto a Rusia para cada país. La segunda parte de la prefinanciación asociada se entregará en los próximos doce meses.

Está pendiente todavía la evaluación de Bruselas del cuarto tramo del Plan de Recuperación, dotado de 10.021 millones de euros. Montero ha explicado que el Ejecutivo español está en conversaciones con las autoridades comunitarias sobre este cuarto desembolso. La no convalidación por parte de Congreso de la reforma el subsidio por desempleo, una de las reformas comprometidas con Bruselas para recibir la financiación del cuarto tramo, supone un riesgo a la hora de que España reciba el total de la financiación.

Bruselas cuenta con tres meses de plazo, hasta marzo, para realizar esta evaluación y en caso de que considere que España no ha cumplido con todos los hitos y objetivos comprometidos podría realizar un pago parcial. No obstante, Montero ha indicado que el Gobierno llevará un nuevo texto al Congreso "en breve" para que vuelva a ser debatido. No en vano, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba la pasada semana, que el Gobierno intentará sacar adelante la reforma antes de que la Comisión Europea termine su evaluación.