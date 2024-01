Castellón vuelve a clamar por el rescate a la cerámica: las ayudas sólo cubren el 5% necesario

Las empresas, sindicatos y entidades sociales de la provincia de Castellón volvieron ha lanzar hoy un SOS para reclamar ayudas del Gobierno español para su motor económico, la cerámica. La sede de CEOE de Madrid fue el escenario para presentar de nuevo el Manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón, en este caso en un acto organizado por la patronal autonómica CEV.

Tal y como recoge ese documento respaldado por casi 70 entidades, desde asociaciones empresariales y sindicatos, a la universidad, ayuntamientos y colectivos sociales, la reivindicación volvió a ser la concesión de ayudas directas a un sector que ha sufrido primero una fuerte subida de sus costes energéticos y posteriormente el desplome de la demanda.

"Las ayudas han sido tardías, un año tarde, e insuficientes, apenas cubren el 5% de lo necesitado", insistió el presidente de CEV Castellón, Luís M. Martí, que insisitió en que esas subvenciones han de ser "directas, sin condiciones inasumibles, sencillas de tramitar, urgentes y suficientes".

Martí además incluyó en su alegato algunos datos alarmantes del deterioro económico de la provincia. "En este momento, Castellón es, junto con Álava, la única provincia que registra una tasa de paro superior a la de diciembre de 2022. Y sigue con un desempleo juvenil del 27,8%, algo que lastrará el futuro", ha asegurado el presidente de CEV Castellón.

Una situación que contrasta con la situación de prácticamente pleno empleo técnico que vivía la provincia a principios de este siglo precisamente gracias al azulejo, que ha convertido a esta zona en una de las más industrializadas de España, con cerca del 36% de su PIB generado por la industria.

El representante de CEV Castellón intento trasladar la relevancia de ese sector para toda la economía provincial, ya que es el generador de 1 de cada 4 puestos de trabajo en su territorio. "No entendemos cómo se está abordando la crisis de la industria cerámica. No entendemos que no se sea consciente de la ligazón entre esta industria y el futuro de Castellón. Es incomprensible no darse cuenta que ayudar a nuestra industria es ayudar a todo el territorio y que el coste de no hacerlo, no nos lo podemos permitir".