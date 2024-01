¿Cuánto gastarán los aragoneses en las rebajas?

El Año Nuevo llega con descuentos, al menos, en los comercios. Aunque muchas cadenas y firmas de moda comenzaron a ofrecer descuentos a finales del pasado mes de diciembre e, incluso, antes de los días de Navidad, es ahora el pequeño comercio el que se ha animado a colgar en sus escaparates carteles anunciando las "Rebajas" y los descuentos con los que se pueden comprar los distintos artículos y productos.

Arranca así una nueva temporada de descuentos de invierno, aunque todavía hay también grandes establecimientos y grandes firmas de moda que esperarán al día siguiente a la llegada de los Reyes Magos para comenzar el período de Rebajas que, en algunas ocasiones, empezarán en sus respectivos e-commerce ese mismo día o bien a través de sus apps a última hora de la tarde.

Y, ¿cuánto gastarán este año los aragoneses en las rebajas? En la comunidad aragonesa se prevé que cada consumidor destine una media de 169 euros. Una cantidad que se sitúa por encima de la media española de 164 euros, según se desprende de los datos del estudio realizado por Asescon.

Este gasto no será igual dentro de la comunidad aragonesa. La provincia de Zaragoza será la que más dinero destine a las rebajas de invierno con una media por persona de 198 euros. Es decir, 34 euros por encima de la media española.

Este mayor nivel de gasto puede explicarse porque el 84% de los zaragozanos tiene previsto acudir y comprar en las rebajas. Un porcentaje superior al 80% de media en España.

En el caso de Huesca, el 77% de los oscenses afirma que adquirirá productos con estos descuentos, mientras que, en Teruel, este dato es del 70%. En ambas provincias, oscense y turolense, los porcentajes quedan por debajo de la media nacional.

Tras Zaragoza, y dentro de Aragón, será la provincia de Teruel la que más gaste. Los turolenses destinarán una media de 156 euros, seguida de cerca de Huesca con uno total de 154 euros por consumidor. En ambos casos, nuevamente, se hallan por debajo de los 164 euros de media en el territorio español.

¿Y en qué se gastarán el dinero los aragoneses? Una buena parte de esta cantidad se destinará a comprar ropa y calzado, que es la opción mayoritaria, seguida de productos informáticos y de los electrodomésticos. En menor medida se prevé adquirir otro tipo de artículos.

Consejos

Para aprovechar bien las rebajas es importante seguir una serie de consejos con el fin de, realmente, comprar con descuentos. En primer lugar, siempre hay que fijarse en el precio, tanto el que el artículo tenía inicialmente como el precio final que se ha de abonar, aunque también puede figurar en su caso el porcentaje de descuento. Es decir, debe figurar claramente el precio habitual y el precio rebajado. Además, los artículos rebajados deben estar debidamente marcados y separados de aquellos productos u objetos que no están en rebajas con el fin de evitar confusiones.

También es importante comparar el precio en distintos establecimientos porque no se aplica en todos los comercios y cadenas el mismo porcentaje de descuentos que, de momento, llegan en algunas tiendas hasta el 60%. De este modo, es posible beneficiarse del precio más bajo.

Es importante saber que los artículos ofertados en rebajas se han tenido que incluir con anterioridad en la oferta habitual de ventas. De este modo, está prohibido ofertar como productos rebajados aquellos deteriorados o los que se expongan expresamente para este fin, según indican desde la Unión de Consumidores de Aragón.

Si el artículo adquirido está defectuoso –y no es de saldo-, el consumidor tiene derecho a exigir su devolución, aunque la tienda no acepte devoluciones en su política general de ventas.

En cuanto a las devoluciones de productos adquiridos en época de rebajas, conviene conocer que se pueden devolver, pero si el establecimiento acepta devoluciones de artículos como norma general el resto del año. Lo aconsejable, de todos modos, es consultar la política de devoluciones de la tienda antes de formalizar la compra para evitar posibles problemas posteriores.

A la hora de pagar, el consumidor tiene derecho a elegir la forma de pago. En el caso de las tarjetas, la tienda no puede negarse a aceptarlo, si permite su uso de forma habitual el resto del año. No obstante, cabe matizar que los establecimientos no tienen obligación de disponer de datáfono para pagar con tarjeta. En este caso, se debe garantizar el pago en efectivo en cualquier comercio.

Para no gastar más de la cantidad prevista para las rebajas, es importante fijar una cuantía a gastar y planificar e, incluso, hacer una lista con las compras que se necesitan para evitar caer en las tentaciones y que, finalmente, el bolsillo se resienta. Una pauta que siempre es importante, pero aún adquiere mayor relevancia si se paga con tarjetas puesto que, en muchas ocasiones, los cargos no se hacen de forma inmediata y se efectúan al llegar a final de mes o o el mes siguiente.

Y, cuidado con las comisiones, si aplazan los pagos o bien se compra algún artículo a plazos. Siempre es conveniente consultar bien las condiciones tanto del establecimiento para financiar la compra como de la tarjeta con la que se vaya a pagar.

Y, por supuesto, no hay que olvidarse nunca del ticket de compra, y garantía si procede. Y, si a pesar de ello algo va mal, se puede pedir la hoja de reclamaciones.