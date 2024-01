Los españoles recortan en 21 euros su presupuesto para las rebajas de invierno

Los españoles gastarán en las próximas rebajas de invierno una media de 164 euros, unos 21 menos que en la campaña de 2022 según un informe publicado de la Asociación Española de Consumidores tras consultar a 3.000 personas.

El estudio también desvela que el 88% de españoles cree que las rebajas "no van a aportar ningún descuento adicional" con relación al período "normal" de ventas, si bien el 80% adquirirá algún artículo frente al 14% que no tiene intención de realizar ninguna compra.



En cuanto a categorías de productos, el 94% de los encuestados realizará compras de ropa y calzado, el 2% se decanta por productos informáticos y el 1%, por los electrodomésticos.



Por provincias, Madrid es la que cuenta con mayor previsión de gasto, con un presupuesto medio de 202 euros, seguida de Vizcaya (201) y Valencia (200). En el extremo opuesto se encuentran Albacete (120), Ceuta (123) y Cáceres (124).

Por otra parte, el estudio revela que el 78% de los consumidores considera que en rebajas "se cumple la normativa con carácter general", aunque un 49% "desconoce la totalidad de derechos de los que gozan los consumidores en este período de rebajas".



Tras subrayar que la venta de saldos en lugar de rebajas y la ausencia o incorrecciones en el etiquetado son los motivos de reclamación más frecuentes, la asociación aconseja realizar un consumo consciente y responsable durante este periodo. Para ello, juzga fundamental comprar sólo lo necesario, además de controlar el gasto, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio.



"Una precaución fundamental es la de elegir productos seleccionados antes del comienzo del período de rebajas", advierte, convencida de que esta práctica permite al usuario conocer el precio anterior a la rebaja y evitar caer en la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas, pese a que no está permitido.



En este contexto, la asociación urge a las administraciones públicas con competencia en materia de consumo a realizar inspecciones en comercios tanto físicos como online para "garantizar estos derechos de los consumidores".