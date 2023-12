El absentismo laboral en España crece hasta el 7% en el tercer trimestre y la siniestralidad un 3%

La tasa de absentismo en España creció hasta el 7% en el tercer trimestre del año, lo que supuso 0,3 puntos porcentuales más con respecto al segundo trimestre de 2023 y 0,3 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del año anterior. En cuanto al absentismo por Incapacidad Temporal (el más importante), la tasa fue del 5,5% (0,3 puntos porcentuales más intertrimestrales y 0,5 interanuales).

Así lo pone de manifiesto el informe trimestral Absentismo y siniestralidad laboral presentado este miércoles por The Adecco Group Institute, en que se apunta que "al analizar la jornada pactada y las horas de absentismo del tercer trimestre de 2023, podemos concluir que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.074.897 asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo, una caída del 3% intertrimestral; y un aumento del 8,9% interanual".

Por autonomías, según el informe, el País Vasco cuenta de nuevo con la tasa de absentismo más alta del país, del 9,7%, y tras ella se sitúan Navarra y Cataluña, ambas con un 7,9%. En el otro extremo, las menores tasas de absentismo están en Islas Baleares, con un 4,3%, Castilla-La Mancha, con una tasa del 5,9% y Canarias, con un 6%. En el tercer trimestre de 2023, el sector Industria aumentó su tasa de absentismo hasta el 7,8%, seguido de Servicios, con un 7,1% y Construcción, con un 5,6%. Teniendo en cuenta divisiones de actividad concretas, la tasa de absentismo más alta se da en Actividades sanitarias, con un 12,2%, y la más baja en Actividades relacionadas con el empleo (2,6%).

En cuanto a la siniestralidad laboral, la incidencia se sitúa en 226 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo (un 3% más intertrimestral y un caída del 4% interanual y en 35 in itinere, mientras que en lo relativo a la gravedad de los accidentes en jornada de trabajo, el 99,2% son de carácter leve (139.197 accidentes), mientras que in itinere alcanzan el 98,7% (21.497). Los accidentes mortales en jornada de trabajo representan apenas el 0,1% y suponne 154 accidentes.

La incidencia de accidentes más alta en jornada de trabajo es para los más jóvenes (16-19 años) en el caso de los varones con 634 y en el de las mujeres con 321. El mayor número de accidentes sucede entre los 45 y 49 años para los hombres con 14.636 y para las mujeres con 6.118 en jornada de trabajo. La incidencia más alta in itinere es de nuevo para los varones de 16 a 19 años con un 108 y las mujeres un 114, mientras que el mayor número de accidentes suceden entre los 30-34 años para los varones (1.403) y entre los 45-49 años las mujeres (1.475).

Las regiones más afectadas son Baleares con una incidencia de 433, Navarra con 301 y Castilla La Mancha con 285. Poniendo el foco en la incidencia de accidentes in itinere, las comunidades autónoma más afectadas son Baleares con 71 y Cataluña con 40. Por su parte, el sector más afectado por la incidencia de accidentes es Construcción con 523, seguido de Industria con 372 y del sector Agrario con 218, mientras que los niveles más bajos se encuentran en el sector Servicios con 179.

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: "La vuelta a la actividad de algunos sectores con mayor incidencia (industria, construcción) tras el verano justifica este crecimiento entre trimestres, si bien la comparativa interanual demuestra que la siniestralidad laboral evoluciona mejor a lo largo del año que la incapacidad por enfermedad común".