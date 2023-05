El absentismo creció en España un 4,6% en 2022 con respecto a 2021

El absentismo creció un 4,6% en 2022 con respecto al curso anterior. En 2021, cada día un total de 1.186.875 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales un total de 889.822 personas se encontraban de baja médica durante el cuarto trimestre del año; mientras que el pasado ejercicio el saldo se cerró con un total de 1.243.229 personas que no acudieron a su puesto de trabajo, 945.612 con baja médica.

Según los datos presentados por Randstad en su último Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral, el absentismo laboral supone que en nuestro país se pierda el 6,1% del total de las horas pactadas, incrementándose cinco décimas con respecto a los tres últimos meses, rompiendo una racha de dos trimestres consecutivos de caídas. Por su parte, el absentismo no debido a incapacidades temporales (IT), es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,5%, dos décimas mayor al último trimestre.

Con respecto a los datos de 2021, el absentismo se incrementó en 0,2 puntos porcentuales, mientras que las bajas injustificadas o con IT se mantuvieron constantes.

Industria a la cabeza

En cuanto a sectores, Randstad Research revela que la industria es donde se registra un mayor absentismo, con una tasa general del 6,3%, cerca del sector servicios, con un porcentaje del 6,2%, aún mayor que la media de la economía (6,1%). Por su parte, el sector de la construcción es donde menos absentismo se produce, un 4,7%.

Los sectores concretos de actividad que han registrado menores tasas de absentismo durante el cuarto trimestre de 2022 han sido Actividades relacionadas con el empleo (2,4%), Actividades relacionadas con la informática, Actividades jurídicas y de contabilidad (ambas con el 3%), Actividades inmobiliarias y Edición (las dos con el 3,1%).

Por otro lado, los mayores porcentajes de absentismo tuvieron lugar en Actividades de juegos de azar y apuestas (10,6%), Actividades postales y de correos (9,8%), Asistencia en establecimientos residenciales (9,6%), Servicios a edificios y actividades de jardinería, Actividades de servicios sociales sin alojamiento (ambas con el 9,5%) y Actividades sanitarias (9,4%).

En 2021, el análisis sectorial ya ponía de manifiesto que existe una gran dispersión respecto al absentismo: mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido, 11 sectores contaban con absentismo por debajo del 3,8%, siendo el menor nivel un 2,4%, otros se enfrentan a un grave problema relacionado con el absentismo, los doce sectores con mayor absentismo se sitúan por encima del 7,1%.

Mayores tasas en País Vasco

Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma a la hora de llevar a cabo este estudio. Euskadi (7,9%), Galicia y Canarias (ambas con el 7%), han sido otro trimestre más, las regiones donde mayores tasas de absentismo se han registrado. Les siguen Asturias, Cantabria (las dos con una tasa del 6,7%), Castilla y León (6,6%), Navarra, la Región de Murcia (ambas con el 6,5%), Extremadura, Cataluña (las dos en el 6,3%) y Aragón (6,2%).

Ya experimentando tasas de absentismo más discretas, por debajo de la media nacional, ubicada en el 6,1%, se encuentran Andalucía (5,9%), Castilla-La Mancha (5,7%) y la Comunidad Valenciana (5,5%). Las regiones con menor tasa de absentismo, un trimestre más, fueron Baleares, La Rioja (ambas con el 5,3%) y la Comunidad de Madrid (5,1%).

Cataluña lidera en cantidad

En cuanto al volumen de trabajadores en absentismo total, superan los 100.000 Cataluña (222.042), Andalucía (193.456), la Comunidad de Madrid (164.158) y la Comunidad Valenciana (122.943), suponen el 56,5% de todos los profesionales que se ausentan a diario durante el último trimestre del pasado ejercicio.