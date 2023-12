La Seguridad Social registra superávit hasta noviembre por las ayudas del Estado

La Seguridad Social registró un saldo positivo de 5.282 millones de euros en los once primeros meses del año, el equivalente al 0,4% del PIB, tras ingresar en este periodo 186.881 millones de euros, un 10% más, frente a unos gastos por valor de 181.600 millones (+9,6% interanual), según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, este balance positivo está maquillado por las transferencias del Estado que recibe la Administración de las pensiones y que asciende a 38.900 millones, una cuarta parte de los ingresos totales (141.000 millones, un 10,3% más).

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 27.645 millones de euros, un 24,3% más.

La subida de los ingresos por cotizaciones se vio impulsada por las cuotas de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 10,4%, hasta alcanzar los 133.044 millones de euros (12.521 millones de euros más). Por su parte, las cotizaciones de desempleados se cifran en 8.228 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,3% (629 millones de euros más).

Los datos hasta el mes de octubre (último dato disponible) para los Fondos de la Seguridad Social, que incluyen, además del sistema, del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del Servicio de Empleo Público Español (SEPE), presentaron un déficit de 251 millones de euros, equivalentes al 0,02% del PIB.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 185.185 millones de euros, con un incremento del 10,1% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 9,5%, hasta totalizar 181.380 millones de euros.

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social sumaron 43.129 millones de euros, con un aumento interanual del 6,6%. La partida más significativa corresponde a las citadas transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que alcanzó un total de 38.931 millones, un 7,8% más.

El Ministerio ha explicado que este incremento se debe a la mayor percepción de fondos (+1.492 millones de euros) para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo, relativa a la separación de fuentes de financiación.

El gasto en prestaciones contributivas crece un 9,8%

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 168.894 millones de euros hasta noviembre, un 9,8% más que en el mismo periodo de 2022. Esta cifra representa el 93% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, por importe de 155.195 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento anual del 9,8%.

En concreto, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos para la reducción de la brecha de género aumentó un 10,8%, hasta los 138.055 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+1,3%), la subida de la pensión media en un 9,5% y la revalorización general de las pensiones contributivas en un 8,5% para este año.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 3.707 millones de euros, un 6,2% más.

Por su lado, el gasto en subsidios en incapacidad temporal (IT) se incrementó un 2,5% en los once primeros meses, hasta los 12.717 millones de euros.

A las pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, se destinaron hasta noviembre 13.699 millones de euros, un 9,1% más que en igual periodo de 2022, mientras que a subsidios y otras prestaciones no contributivas se dedicaron 4.642 millones de euros, un 15,4% más. Dentro de esta última cantidad, 4.343 millones correspondieron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, un 14,8% más que en los once primeros meses de 2022.