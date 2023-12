Estos son los trabajadores que solo pueden jubilarse a partir de los 66 años

Una de las preocupaciones de los trabajadores, especialmente cuando se van acercando a la edad de jubilación, es el momento en el que podrán dar ese paso definitivo para dejar atrás la vida laboral, convertirse en jubilados, cobrar la pensión de jubilación y disfrutar de un merecido descanso.

Se trata de un momento que casi todos los trabajadores desean adelantar lo máximo posible. Algunos pueden adelantarlo de forma voluntaria y, de hecho, lo hacen a pesar de que ello conlleve recortes en la pensión de jubilación.

Otras personas, sin embargo, no pueden adelantar su jubilación y tienen que esperar a cumplir hasta 66 años de edad. Son aquellos que no cumplen con los requisitos para poder acogerse a cualquiera de las modalidades de jubilación anticipada que contempla la ley.

Todo dependerá de la cotización del trabajador, que marca la edad a la que podrá jubilarse y a la que se podrá acoger a alguna modalidad de jubilación anticipada.

Con qué cotización no puedes jubilarte hasta los 66 años

Esto se debe, en primer lugar, a la reforma de las pensiones de 2011, que estableció el retraso de la edad de jubilación para aquellos ciudadanos que no llegasen a un nivel concreto de cotización.

Tal y como recoge la Ley 27/2011, de 1 de agosto (puede consultarla en este enlace del Boletín Oficial del Estado), desde 2013 conviven dos edades de jubilación diferentes: la de 65 años para personas que llegan a un nivel cotizado y otra que va aumentando para las personas que no llegan a ese nivel, que a su vez aumenta cada año.

Esta reforma comenzó a aplicarse en 2013 y se hace de forma progresiva y anual. El objetivo es que en 2027 llegue a su fin, momento en el cual las personas que no tengan cotizados 38 años y seis meses deban esperar a los 67 años para jubilarse.

Sea como fuere, para 2023 la edad de jubilación es de:

66 años y cuatro meses si no se han cotizado 37 años y nueve meses.

65 años si se ha llegado a los 37 años y nueve meses cotizados.

Con qué cotización te puedes jubilar de forma anticipada

En paralelo, hay que tener en cuenta el segundo factor: los criterios exigidos por la ley para la jubilación anticipada. Uno de ellos, el que más determina al trabajador, es que se piden determinados años cotizados para poder adelantar el retiro profesional.

En función de la modalidad elegida, se obligará al trabajador a cotizar determinados años:

La jubilación anticipada voluntaria (aquella que reside en la voluntad del trabajador) se permiten dos años de anticipo respecto a la edad ordinaria de jubilación siempre que se hayan cotizado al menos 35 años , de los cuales los dos deben ser inmediatamente anteriores a la jubilación.

(aquella que reside en la voluntad del trabajador) se permiten dos años de anticipo respecto a la edad ordinaria de jubilación siempre que se hayan cotizado al menos , de los cuales los dos deben ser inmediatamente anteriores a la jubilación. La jubilación anticipada involuntaria (aquella que deriva de un cese no voluntario en la relación laboral) permite adelantos de hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria de jubilación siempre que se acrediten 33 años cotizados, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la jubilación.

Qué trabajadores no pueden jubilarse hasta los 66 años

Con esta información, algunos trabajadores no podrán jubilarse hasta haber cumplido, como hemos dicho antes, los 66 años de edad.

En 2023 serán aquellos que no hayan llegado a 33 años cotizados, ya que no se encontrarán en ninguna de las opciones que les permitan tener una jubilación anticipada y no llegarán al criterio de cotización que les permitan tener una jubilación ordinaria a los 65 años. De hecho, estos trabajadores no podrán jubilarse hasta los 66 años y cuatro meses.

Esto cambiará levemente a partir del próximo año, en 2024. A partir de enero, habrá trabajadores que tendrán que jubilarse obligatoriamente a partir de los 66 años y seis meses: aquellos que no lleguen a esos 33 años cotizados que no les permitan ninguna jubilación anticipada.