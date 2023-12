Díaz reclama a Sánchez blindar el tope del alquiler y la rebaja del IVA de la luz en el decreto

Sumar fuerza al PSOE para que incluya el límite de la subida del alquiler al 3% de la renta y mantenga la rebaja del IVA de la luz en el 5% en el decreto ómnibus que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar antes de que concluya el año. Los de Yolanda Díaz siguen negociando con el ala socialista del Gobierno el catálogo de prórrogas anticrisis, en el que los de Sánchez quieren incluir -además- los anuncios que el socialista desplegó en su discurso de investidura. "La prórroga de estas medidas tiene que mantener el apoyo directo a los hogares. Las rentas de las familias deben ser sostenidas y debe haber un reparto justo. Hay que ser muy cautos a la hora de replantear las medidas vigentes", ha dicho el portavoz de la formación -y ministro de Cultura- Ernest Urtasun.

No es la única norma que Sumar pretende incluir. El socio de coalición apuesta por prorrogar la eliminación del IVA de los alimentos básicos, aumentar las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital un 7%, y recuperar el impuesto especial a la electricidad del 5% a las empresas, manteniendo el tipo del 0,5% para las familias. Para ello, Sumar propone que las ayudas se concedan de forma directa, "sin papeleos y con las información de la que disponen las Administraciones Públicas".

Batalla por el impuesto a la banca y energéticas

Además, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo sigue maniobrando para dejar intacto el impuesto temporal a la banca y las grandes eléctricas, en contra del criterio de Nadia Calviño. La ministra de Asuntos Económicos desveló la pasada semana que "revisará" el gravamen a las entidades financieras, con las que este lunes ha acordado la ampliación de la protección de los deudores hipotecarios. "Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no", ha insistido la vicepresidenta primera este lunes tras anunciar el acuerdo con las patronales bancarias.

Los próximos días serán claves. El Ejecutivo quiere cerrar cuanto antes la batalla que mantienen Díaz y Calviño por el tributo. La intención de Moncloa dejar solventado el futuro de los gravámenes antes de que la ministra de Asuntos Económicos abandone el Gobierno para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el final de diciembre.

Alivio hipotecario

Parte del documento ya estaría redactado. El texto incluirá la extensión del umbral de renta para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas hasta los 38.000 euros anuales para acceder a las medidas de alivio hipotecarios, firmado ya con la banca. También se imprimirá el compromiso que Sánchez anunció en octubre, por el que habilitarán 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, tal y como ha anunciado este lunes el propio Pedro Sánchez durante la inauguración de la Casa de la Arquitectura. "Tenemos toda una legislatura por delante para que la vivienda deje de ser un problema y pase a convertirse en un derecho real y efectivo. Y ese es un reto que nos atañe a todos: Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos; también a los agentes sociales. Los poderes públicos no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino caminar juntos de la mano, con independencia de los colores políticos, para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez propuso hace día una ronda de reuniones al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de acordar tres reformas a lo largo de la legislatura. Una de ellas, apunta a la revisión de la ley de financiación autonómica. No será una tarea sencilla. El ánimo con el que el popular ha recibido la propuesta no anticipa un rápido consenso. "Lo único que le interesa es una foto", ha asegurado esta mañana la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que ha descartado -al menos de momento- contactos con el presidente del Gobierno.