El Gobierno también reformulará el impuesto extraordinario a la banca

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha avanzado este viernes que, además del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, también se revisará el impuesto a la banca "teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado" y ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés.

Esta declaración de intenciones, de la que se presupone que será de cara a suavizarlo, llega unos días antes de que Economía se reúna con las patronales y el Banco de España, entre otras cosas, para tratar las ayudas a los hipotecados. Habrá que esperar a ver como casa con los planes de Hacienda, que abogaba por endurecer este impuesto para hacerlo más rentable y hacer lo necesario para que sea permanente.

"Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no", ha apuntado Calviño en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press. La vicepresidenta primera ha defendido que el Gobierno "hizo muy bien en poner esos impuestos en ese momento, que además han cumplido con la recaudación prevista por Hacienda y servido de ejemplo para otros países europeos.

"Creo fue una buena decisión. Igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar (...) Siempre lo hemos dicho, que íbamos a hacer el análisis de esos dos impuestos para ver si hay que mantenerlos de cara al futuro y con qué parámetros, de cara a que sigan teniendo el mismo impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista económico", ha precisado Calviño.

La vicepresidenta primera ha considerado una "buena noticia que el Banco Central Europeo (BCE) haya parado la subida de los tipos de interés, y ha negado que el alza tan "rápido e intenso" que se experimentó haya ralentizado la economía española de una manera preocupante. "Lo que se ve es una ralentización importante de la economía europea y una bajada muy rápida de la inflación. España ya está en el 3,2%, la media de este año va a quedar en el 3,6% (...) Estamos viendo un impacto bastante moderado, excepto para aquellas familias y empresas que tienen créditos con tipo de interés variable. Y por eso hemos estado trabajando ya desde el año 2021 con los bancos, para poder dar medidas de alivio a las familias que tienen hipotecas con tipos de intereses", ha explicado.

La vicepresidenta ha indicado que esas medidas de alivio se van a mantener y ha señalado que la próxima semana tiene otra reunión con las entidades bancarias para seguir avanzando en ésta y otras medidas relacionadas con la atención a las personas mayores.

"Estamos viendo con los bancos ampliar el código de buenas prácticas para los deudores hipotecarios para extender al año que viene la posibilidad de cambiar las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, de forma gratuita y también la amortización anticipada de los créditos. Esta ha sido una medida de alivio que está teniendo una gran acogida y que es muy importante y como todavía la subida de tipo se va a notar en las hipotecas el año que viene, vamos a extender al año que viene esa posibilidad de cambiar de forma gratuita", ha explicado.

Calviño ha apuntado además que hablará también con las entidades de la extensión de los cajeros automáticos y otros sistemas de acceso al efectivo para todos los pueblos de España. "Ya estamos por encima del 90%, más de 250 pueblos han recibido o tienen ya un cajero u otro instrumento y todo esto lo voy a hablar con los bancos la semana que viene y con los usuarios bancarios", ha precisado.

Los depósitos ya se están remunerando

Sobre la remuneración de los depósitos por parte de la entidades financieras, Calviño ha indicado que "va mejorando y poco a poco los bancos ya están empezando a remunerar".

"Lo notamos también porque está bajando relativamente la participación de los clientes minoristas en la compra de letras del Tesoro, pero hemos cerrado el año con una campaña de deuda pública extraordinaria. Se está pagando menos tipo de interés por la deuda española que por la alemana a corto plazo. Hemos cerrado una campaña de deuda en la que hemos podido emitir 5.000 millones de euros menos, en total 65.000 millones de euros en términos netos", ha remarcado.