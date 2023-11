La XIX edición de los Premios Brasil congrega a las empresas más destacadas de Brasil y España

Más de 200 invitados entre empresarios, representantes de administraciones públicas, de la cultura o de la comunicación tanto de Brasil como de España, se han dado cita en la XIX edición de los Premios Brasil, una gala organizada por la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) en la que, cada año, se destaca la gran labor de internacionalización entre Brasil y España que realizan distintas entidades.

En esta edición, el Centro Cultural Casa do Brasil y la multinacional española de servicios digitales Stratesys han sido designados por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Brasil-España (CCBE) ganadores del Premio Brasil 2023.

El alto compromiso de Stratesys y de Casa do Brasil en afianzar lazos entre ambas naciones, les han hecho merecedores de estos prestigiosos galardones con los que la CCBE ha querido reconocer su esfuerzo, empeño y compromiso en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y España.

Ramón Montané, CEO y cofundador de Stratesys ha declarado, al recoger el galardón, que "recibir este reconocimiento significa para nosotros un gran incentivo para continuar fortaleciendo nuestra conexión España-Brasil y consolidarnos como uno de los hubs digitales de referencia entre Europa y América. Por ello, nuestro agradecimiento a la Cámara de Comercio Brasil España distinguiendo a Stratesys por nuestra contribución y trayectoria de crecimiento en los vínculos empresariales y culturales entre España y Brasil".

Así mismo, Cássio Roberto de Almeida Romano, director de Casa do Brasil, ha declarado en su discurso de agradecimiento que "recibir este premio me causa la misma alegría que la de un padre cuando ve a su hijo graduarse. La Casa do Brasil es Socio de honor y gran impulsora de la CCBE. Por ello es un gran orgullo recibir este reconocimiento".

La gala ha estado presidida por Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, quien ha agradecido a todos los socios "su inestimable apoyo y contribución para que la CCBE siga creciendo y llegue a convertirse en un hub de negocios de referencia entre España y Brasil". Además, afirmó que "las reformas políticas, la agenda pública internacional y el Programa de Aceleración de Crecimiento representan grandes palancas que aumentarán el interés inversor y comercial hacia Brasil el próximo año".

El encuentro ha contado con la presencia de Xiana Méndez Bértolo, secretaria de Estado del Gobierno de España, y del ministro consejero Luiz Claudio Themudo, en representación de la Embajada de Brasil en Madrid, quien destacó que "los Premios Brasil representan un reconocimiento al compromiso de personas, empresas e instituciones para fortalecer las relaciones bilaterales". Themudo destacó que "los vínculos entre España y Brasil, especialmente en el sector económico y comercial, contribuyen a generar ingresos y empleo de calidad en ambos países".

Por su parte, Antonio del Corro, director ejecutivo de la CCBE, ha aprovechado la ocasión para anunciar que "estamos trabajando en un importante calendario de eventos para celebrar el centenario de la CCBE en 2024. "Un siglo, dedicados a fortalecer el intercambio empresarial, económico y también cultural que siempre ha unido a nuestros países".

Esta gala ha contado con el apoyo institucional de la Embajada de Brasil y de la Casa do Brasil, y con Telefónica, Iberdrola, CESCE, Banco Santander, MARAEY y L.O. Baptista como patrocinadores.