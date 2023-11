Argentina se queda sin reservas para la dolarización que planea Milei

La dolarización de la economía argentina va a tener que esperar. Una de las grandes promesas del ya presidente electo Javier Milei (Libertad Avanza) no será posible en el corto plazo ya que el país sigue perdiendo dólares como arena de su reserva del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En concreto, según los datos oficiales a los ha tenido acceso elEconomista.es, el BCRApasó de atesorar 25.225 millones de dólares el 12 de octubre a 21.102 el 15 de noviembre, cuatro días antes de la segunda vuelta que dio la victoria al candidato libertario. Varios expertos argentinos consultados por elEconomista.es sostienen la misma tesis: "la dolarización no es viable en el corto plazo porque no hay dólares".

Es cierto que la economía argentina está profundamente dolarizada. Las grandes operaciones como la compraventa de negocios o vivienda, la adquisición de grandes bienes como la compra de vehículos (tanto de segunda mano como nuevos) así como los viajes u otros servicios operan sus transacciones en esta divisa, pero esos dólares no están en el mercado oficial y, por tanto, Milei no puede disponer de ellos. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), los ahorradores argentinos tenían en su poder 264.498 millones de dólares. A esta cifra hay que descontarle unos 15.424 millones de dólares que están depositados en el sector financiero. Por tanto, los argentinos tendrían 'debajo del colchón' 249.524 millones de dólares este verano. Esto sigue siendo insuficiente para una economía de 48 millones de personas y abocaría a Argentina de nuevo al corralito.

Esta sequía de dólares está provocada, en parte, por la sequía climática. El país rioplatense recibe parte de sus divisas extranjeras a través del comercio de grano y la falta de lluvias de este año ha hecho que pasasen de ingresar 57.000 millones de dólares el año pasado a tener una recaudación fiscal por venta de cereales de 24.000 millones. El año que viene se espera una recaudación de 36.647 millones, muy por debajo de lo esperado.

La idea de dolarizar la economía se fue diluyendo a lo largo de la campaña de la segunda vuelta. En las elecciones presidenciales del 22 de octubre el peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, dio la sorpresa al obtener el 36,68% de los votos, mientras que Milei consiguió el 29,98% del escrutinio. Tras esto, el candidato libertario recibió el apoyo incondicional de todas las alternativas que planteaban un cambio en Argentina, pero el más significativo fue el de la tercera candidata de la primera vuelta, la conservadora Patricia Bullrich.

Desde ese momento y hasta el balotaje que le dio la victoria el 19 de noviembre, el discurso de "volar" el Banco Central y dolarizar la economía del candidato libertario fue diluyéndose para dar paso a un mensaje más moderado en el que "el cambio para Argentina" fue la premisa de la campaña. "Desterrar el oficialismo y acabar con la casta".

La CEO de la consultora de economía y negocios ABECEB, Mariana Camino, explicó a elEconomista.es que el proceso de dolarización de la economía "en el mejor de los escenarios se daría en su tercer año de mandato". La experta reiteró que, además, el libertario no cuenta con el apoyo de las cámaras y para dolarizar la economía "hace falta reformar la Constitución".

La experta asegura que para saber cuáles van a ser los planes de Milei de aquí en adelante primero tiene que conformar gobierno el 10 de diciembre y "ver cuál va a ser el ministro de Economía, que al 90% puedo asegurar que va a ser Federico Sturzenegger", que fue, curiosamente, Gobernador del Banco Central de Argentina durante la etapa de presidencia de Mauricio Macri.

YPF sube un 33%en bolsa tras el anuncio de privatización

La ortodoxia económica gusta al mercado y el anuncio de Milei este lunes por la radio de que iba a privatizar la petrolera pública YPF se hizo notar en los mercados. La compañía rebotó más de un 30% en los primeros momentos de la sesión bursátil de ayer con motivo de ese anuncio que hizo el libertario de desprender al Estado del 51% de la participación accionarial. Mariana Camino,explicó que "era esperable" que esto pasase, "incluso en el tipo de cambio del dólar".

La victoria de Milei generó una reacción positiva en los mercados, con dos sesiones consecutivas en verde para el S&P Merval, el principal índice bursátil de Argentina. Tras cerrar el lunes con una subida del 7,11%, al inicio de la sesión el rebote era ya del 12,41% y a media sesión era del 17,7%.

El candidato libertario aseguró que "todo lo público que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado". Entre las primeras empresas que anunció, además de YPF, fue la Radiotelevisión pública.

Así, a raíz de este anuncio, las acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires experimentaron un incremento del 10,31% en la sesión del lunes, al que ahora se suma una subida de hasta el 33,44%, escalando hasta los 12.880 pesos argentinos (33,06 euros) por acción.

Pero antes de que YPF vuelva a salir al mercado privado "primero la tienen que recomponer", aseguró el libertario. Milei dijo que el titular de la cartera de Economía de aquel entonces, Axel Kicillof, cuando nacionalizó la petrolera deterioró la empresa en términos de resultados "para que valga menos que cuando se expropió". Por tanto, el plan de Milei es "recomponerla" para luego colgarle el cartel de "se vende". Mariana Camino explicó que para que esta empresa vuelva a ser rentable "el futuro ministro de Energía haga una buena reforma del mercado energético".

En los tres últimos meses, especialmente tras las elecciones primarias de agosto, la Bolsa de Buenos Aires experimentó fuertes vaivenes.