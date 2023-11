Las primeras medidas de Díaz serán reforzar la protección por desempleo y subir el SMI

Yolanda Díaz ha tomado este martes posesión de su cargo al frente de la vicepresidencia segunda del Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La abogada gallega ha aprovechado su primera intervención como ministra adelantando que sus primera medida serán reforzar la protección por desempleo y la subida para 2024 del salario mínimo interprofesional (SMI), para la que convocará "de inmediato" a sindicatos y empresarios. "Vamos a empezar protegiendo a quienes más lo necesitan", ha dicho Díaz.

"Nuestra primera medida será mejorar la protección por desempleo. Eliminamos los recortes del PP en la prestación pública contributiva de desempleo y ahora es el momento de avanzar en el nivel asistencial", ha enfatizado la ministra.

Durante el acto de toma de posesión, Díaz ha estado acompañada de decenas de personas del espacio político de Sumar, como Rita Maestre, Mónica García, Ada Colau, Íñigo Errejón o Sira Rego, así como de los líderes de CCOO (Unai Sordo), UGT (Pepe Álvarez), las asociaciones de autónomos UPTA, Uatae y ATA (Eduardo Abad, María José Landaburu y Celia Ferrero, respectivamente), CEOE (Antonio Garamendi) y Cepyme (Gerardo Cuerva), entre otros.

"Gracias por demostrarle a nuestro país que el entendimiento es posible. Es un honor seguir siendo ministra de este país, para seguir defendiendo y, sobre todo, trabajando por los trabajadores", ha dicho la vicepresidenta visiblemente emocionada y agradeciendo a su familia haberle inculcado "ser buena persona y defender con una serenidad pasmosa a quien representas".

Díaz ha anunciado su intención de mantener la Comisión de Expertos del SMI durante esta legislatura, con un enfoque renovado y más abarcador. Además, planea solicitar a esta comisión que analice las posibles implicaciones en términos de igualdad y desigualdad que podrían derivarse del aumento del SMI.

Nueva subida del SMI

Para Díaz, el alza del SMI "ha permitido mejorar los salarios y el empleo porque es el instrumento fundamental para combatir la brecha retributiva de género y la desigualdad". "No hay mejor herramienta para combatir la pobreza laboral", ha destacado la ministra.

La ministra no ha querido olvidarse de las asociaciones empresariales y sindicales, con las que seguirá trabajando "en común" para ser ser el motor de "la lucha contra la desigualdad". Díaz ha recordado todas las horas que se han pasado negociando en la cuarta planta de la sede ministerial y las "muchas horas" que les quedan por hacerlo, a sabiendas de que "algunas veces no estaremos de acuerdo y otras sí", pero adelantando que este Gobierno "no va a conformarse".

"Querido Antonio, que yo sé que a ti te hubiera gustado que nuestra relación fuera un poco más precaria y que probablemente las personas que ocuparan este cargo fueran otras. A pesar de esta broma, sabes muy bien que vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro país. Vamos a seguir dialogando siempre. Algunas veces no estaremos de acuerdo y otras veces sí, pero lo importante, como digo siempre, es que el diálogo es un método y cuando hay diálogo social, las partes enfrentadas siempre dejan su impronta", ha afirmado Díaz dirigiéndose al líder de la patronal española.

Economía Social

Díaz se dirigió al presidente de la patronal de la economía social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, a quién le ha prometido la creación de una nueva Secretaría de Estado de Economía Social para fortalecer esta área que aporta resiliencia, justicia, solidaridad y perspectiva feminista a la economía. También reafirmó su compromiso electoral de reformar el Estatuto de los Trabajadores, plasmado en el acuerdo entre el PSOE y Sumar.

Señaló la necesidad de adaptar los derechos laborales al siglo XXI mediante la consolidación de un Estatuto del Trabajo actualizado, reconociendo que el tiempo y las realidades laborales han cambiado profundamente.

Además, subrayó la intención de esta legislatura de ganar "tiempo de vida", haciendo referencia a la reducción de la jornada laboral pactada entre las formaciones del Ejecutivo de coalición. Resaltó la importancia de recuperar tiempo para compartir con seres queridos, cuidar, leer poesía o simplemente crecer como individuos.

"Nunca quise ser otra cosa que alguien que defiende a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. Poder seguir haciéndolo es el regalo que nos ha dado la gente en nuestro país. Y créanme, vamos a estar nuevamente a la altura", ha enfatizado