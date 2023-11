Yolanda Díaz, al PP: "Ustedes no son los dueños de la Constitución"

La portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, ha liderado una defensa férrea de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. "Con la amnistía gana la democracia, ganamos la posibilidad de que Cataluña sea una solución para el conjunto de España", ha dicho Díaz que dedicó buena parte de su discurso al líder de la oposición, a quien acusó de "incendiar España" al alentar las protestas -dijo- que han tenido lugar durante los últimos días. La vicepresidenta segunda en funciones recordó que el Partido Popular "vulnera la Constitución" al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Han demostrado a los españoles que solo conocen una forma de Gobierno, que se llama corrupción", dijo antes de revelar que "la corrupción del PP le ha costado a los españoles nada más y nada menos que 60.000 millones de euros", ha afirmado citando datos de BBVA.

No fue el único reproche que la ministra de Trabajo en funciones reservaba para la bancada popular, a la que acusó de elevar en 32 puntos la deuda pública "para rescatar a la banca" durante la crisis financiera. "Este Gobierno ha empleado la deuda publica para salvar el tejido productivo, a las familias", ha asegurado. También ha reivindicado ante los de Feijóo el buen comportamiento del empleo, "Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados", ha recordado antes de reivindicar los "21,3 millones de ocupados, 10 millones de ocupadas, récord de mujeres trabajando en España, y no lo ha hecho el PP, lo ha hecho este Gobierno ", ha dicho.

Diferencias con el PSOE

Yolanda Díaz no ignoró las medidas que quedaron fuera del acuerdo de Gobierno que firmó con Pedro Sanchez hace unas semanas. "Tenemos diferencias en materias de vivienda, que es junto con el paro el mayor problema de nuestro país", le dirigió la líder de Sumar al candidato socialista. Diferencias que se extienden al ámbito fiscal. "No es justo que en España la recaudación del IRPF proceda en el 85% de las nóminas de los trabajadores", ha explicado Díaz que también rechazó que el PSOE defienda desgravar el 15% la adquisición de una vivienda. "Esto se ha practicado por el PP y el PSOE y el único resultado fue incrementar el precio del alquiler en España", ha dicho, antes de afear que los socialistas no apoyen un incremento del IVA para la Sanidad y educación privadas. "Esto no puede sufragarse con los impuestos de la gente", ha afirmado.

Si se ha anotado el tanto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que -según el acuerdo- se alcanzará en 2025. Yolanda Díaz ha reivindicado ante Sánchez la autoría de la medida, "allá donde se aplican estas recetas sube la productividad", ha asegurado.